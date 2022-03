El gobierno de Mariel con nueva oferta salarial que unifica el rechazo de los gremios

Otra reunión y van. La paritaria municipal sigue con sus idas y vueltas. Propuestas, contrapropuestas y rechazos.

Esta mañana el Ejecutivo municipal se reunió con las entidades gremiales para ofrecer un aumento que ronda el 39,15 por ciento dividido en tres tramos. La contra oferta por parte de SITRAM (Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno), fue dejar establecido en el acta un cuarto tramo de discusión con base del 10 por ciento, pero los representantes del gobierno de Mariel Fernández sostuvieron como posible un 3 por ciento.

No hay acuerdo y la discusión paritaria continuará la próxima semana.

La inflación sube por el ascensor al tiempo que los /as trabajadores /as municipales siguen arrastrando la perdida salarial, pero el Secretario de Gobierno Alberto Conca lanzó una frase simbólica: “Lo siento, no tengo ni flores para ofrecerles”.

Mientras no hay flores en el Municipio que se propone que haya miles, hay una paritaria que se desgaja.

¿El ajuste lo pagarán los y las trabajadores /as municipales?

Comunicados de SITRAM, ATE y una estructura que no participa en la Mesa pero que define posición: