«El gobierno de Mariel es VIP, pero para los vecinos /as de Moreno administra pobreza»

Leila Rodríguez es docente, cuadro gremial en SUTEBA, militante peronista y mujer empoderada que avanza al cuadrilátero del debate con la guardia alta. Educación y trabajo, dos políticas que existen adaptadas a este tiempo donde la épica abunda, por lo menos en la manifestación de dar batalla ante el enemigo COVID y aquello que se pueda anudar al mismo: «Uno de los temas más urgentes que considero que hay en el distrito de Moreno es el trabajo y después de la educación y esa ligazón que tienen ambas. En educación nosotros y nosotras las trabajadoras de la educación, los trabajadores, los auxiliares, hemos pasado un año y medio muy difícil en medio de la pandemia y consideramos que lo hicimos en cierta soledad desde la gestión del distrito, desde la gestión municipal no tuvimos el acompañamiento que deberíamos haber tenido ni siquiera una palabra, un acercamiento desde la Secretaria de Educación, y por supuesto no solo son los acercamientos sino que cuando vos sos gestión tenés que tener un plan integral para poder acompañar a los docentes, a todos los trabajadores de la educación que además son de tu distrito. Para esos chicos, para esas chicas que tienen tantas necesidades y que lo pasaron aún peor que nosotros, porque nosotros tenemos el trabajo”.

SUTEBA tiene una buena relación con Mariel Fernández, puede ser eso un puente o incluso, el Consejo Escolar mismo, ¿por qué acentúas vos que se sintieron solos y solas?

No yo no hablo de la parte sindical, yo desde el sindicato no estoy hablando, estoy hablando desde el acercamiento de gestión que tiene que estar presente en cada uno de las y los docentes, y acompañando a los auxiliares, a los directivos de las instituciones escolares de nivel inicial, primaria, secundaria, de todos los servicios educativos. Nosotros no nos sentimos acompañados desde ese lugar y el acompañamiento son planes integrales educativos.

El año pasado era la virtualidad ¿qué tipo de acompañamiento tuvo si no hay conectividad? Libros, algo que le permita a una familia entender cómo sería la virtualidad

Sí hay lo que proporcionan las y los docentes, dentro de las posibilidades que tengan en la biblioteca de las escuelas, ahora, nosotros tuvimos muchísimo material educativo pedagógico para poder entregarle a los alumnos que no poseían esa conectividad para continuar con el dictado de clases, que nunca se dejó de dar clases en este distrito ni en la Provincia de Buenos Aires ni un solo día pero porque se sostiene con el arduo trabajo que han llevado todas las compañeras y compañeros, que hay que darles un reconocimiento enorme porque es titánico el trabajo que nosotras y nosotros hacemos a diario para poder sostenerlo. Tuvimos cuadernillos, pero de Nación, tuvimos algunas otras entregas pedagógicas desde la Provincia de Buenos Aires pero no del distrito, no solo tiene que gestionar estas cuestiones de decir, llegan a una escuela, la vienen a retirar del Consejo Escolar, tiene que haber generado desde la política, dinero hay. Si hay un millón de pesos para comprar un arbolito de navidad, tiene que haber un millón de pesos para poder comprar material pedagógico y ayudar y aportar a las comunidades educativas porque las comunidades educativas son las que más solas estuvieron.

La Secretaria de Educación en 2020, ¿qué hizo?

Nada. Yo rabajo en dos escuelas públicas de gestión estatal. Desde la vinculación que tuvieron desde el Servicio Alimentario Escolar evidentemente es más importante una caja, y seguramente lo fue, lo es, y lo será que tratar en cuanto a las políticas públicas pedagógicas para los niños, las niñas y los adolescentes. Es nuestra prioridad como educadores, nosotros formamos a los futuros trabajadores de la Nación pero que también queremos que esos jóvenes trabajen nuestro distrito y que tengan esas políticas públicas, no hay políticas públicas desde educación, no hubo políticas públicas claras y cuando nosotros nos cansamos de exigir que haya conectividad y la virtualidad, no nos dieron respuestas, no tuvimos respuesta de cómo hacer, pero tampoco tuvimos una bajada, un plan integral que diga “bueno capacitamos a las y los docentes del distrito, lo vamos a hacer” y no me puede decir que no se puede hacer porque la educación es provincial, porque siempre hay toda una cuestión que cuando uno empieza a reclamar, hay competencias, entonces te dicen la seguridad es provincial, la educación es provincial, eso es real, pero la docente, los docentes son del distrito y se tiene que poder gestionar capacitaciones para la parte tecnológica, ayudarnos y acompañarnos desde ese lugar, tener cuadernillos, libros, no hubo ninguna sola entrega de libros, y miro distritos vecinos como Merlo, General Rodríguez que entregaron material pedagógico exclusivo, porque acá tampoco estamos hablando de las personas con discapacidad que son las más vulnerables y las más invisibilizadas.

AUDIO 1

Llega la caja de alimentos con 20, 22 o 27 productos, ¿cuál es el mensaje?

Primero que nosotros le estamos diciendo que comer, y eso para un peronista es super doloroso. La mesa peronista es ponerle el plato de comida a tu hijo en tu casa, con el trabajo, que eso es lo que también te da la dignidad, no son las ollas, peronismo no son las ollas. Entonces a nosotros eso nos duele, el Servicio Alimentario Escolar le llega a las alumnas y alumnos que están escolarizados, ya su nombre lo dice, entonces las 1500 de vacantes, aproximadamente, que faltan en el distrito están comiendo en los merenderos y en los comedores y son nuestras compañeras, nuestros compañeros, las vecinas, los vecinos quienes están sosteniendo día a día esas ollas para que los pibes y las pibas puedan comer, entonces la verdad es que el Servicio Alimentario ayuda, y es necesario y se han incrementado los cupos que también es real pero lo ha hecho la Provincia de Buenos Aires.

AUDIO 2

LEILA RODRIGUEZ – DOCENTE / LA ESPERANZA DE TODOS

¿Hablemos del segundo eje, el trabajo, qué analiza del gobierno de Mariel Fernández?

Al gobierno de Mariel Fernández en cuanto al trabajo lo defino como una gestión de gobierno VIP en donde se gestionan muchísimos recursos a nivel nacional y a nivel provincial, de muchísimos millones estamos hablando y que la realidad es que para el distrito, para sus morenenses, para las vecinas y los vecinos de Moreno administra pobreza. Esa es mi definición.

¿Es Vip?

Es VIP para ellos, para la gestión, estamos hablando porque a través del sectarismo que tiene también nosotros lo podemos definir de esa manera, nuestra organización política se puso a disposición el primer día de la pandemia, cuando nosotros entramos en aislamiento social preventivo obligatorio y dijimos cuenten con nosotros para lo que necesiten, nunca nos llamaron, pero tejimos redes, tejimos redes en el territorio. Tenemos comedores, merenderos a los que acompañamos, los ayudamos y las mismas compañeras se van interrelacionando para poder sostener esas ollas, para poder sostener esos platos de comida, pero cada vez se quedan sin más trabajo. Las y los jóvenes necesitan trabajar en un distrito donde haya medidas y un plan integral para recuperar la producción y la industria. Yo creo que la parte más caótica, hablando desde la gestión política ya pasó. Nosotros ya sabemos que es la pandemia, la vamos sobrellevando, tenemos un plan de la Provincia de Buenos Aires de vacunación excelente que es amplísimo, y cada vez se está notando más dentro del territorio. Ahora hay que enderezar el barco, uno tiene que enderezarlo pero con políticas claras que sean integrales y que le den trabajo a las y los morenenses y sobre todo que tenga un plan integral de empleo joven. Cuando digo empleo joven, uno que recorre el territorio constantemente, lo hacemos con el compañero José Luis Barreiro, lo que más recogemos es el tema que tienen 28 años, 26 años y aún no tuvieron su trabajo formal. Sabemos que hay cuestiones que hay que rever, como es el sistema laboral, como va a ser el sistema previsional, pero la realidad es que hoy necesitamos que haya trabajo, ni siquiera estoy hablando de pleno empleo.

No es que se inauguró el Parque Industrial, está la escritura ya definida, hace poco estuvo el gobernador Kicillof con Mariel Fernández, ¿eso no es un camino?

¿Qué industria se va a radicar en Moreno? Si no hay un plan integral para decirle vengan, radíquense acá y nosotros lo vamos a sostener de alguna manera de recuperación productiva. La semana pasada leía en los medios también que muchos de los empresarios, los comerciantes de las pequeñas y medianas empresas están utilizando su capital de trabajo o el fondo de maniobra, cuando una empresa saca el fondo de maniobra y utiliza, baja la persiana y es muy difícil de recuperarlo, como puede ser que no haya un plan integral para la recuperación, para acompañar a los comerciantes. Están solos. Cuando los comerciantes se acercan, muchos de ellos con los que he hablado y hemos hablado desde la organización se acercan y les dicen, “bueno presenten ustedes el protocolo”, las iglesias, las instituciones. Las iglesias han hecho un trabajo enorme, titánico de contención, pero dan, pero no se recibe y te dicen que es un gobierno que no escucha.

AUDIO 3

Es fuerte el concepto político de qué la gestión Mariel Fernández va a empobrecer más que enriquecer

Bueno, pero si nosotros nos ponemos seriamente a evaluar el plan laboral o estratégico que tiene este distrito para con las trabajadoras y los trabajadores, nos damos cuenta que estamos en mano de precarización laboral. Las cooperativas por ejemplo, los cooperativistas, a mí realmente me duele ver a compañeras y compañeros barriendo bajo de la lluvia. Trabajan excesivamente, mientras vemos vemos crecer uno de los sindicatos precarizadores más grande de la provincia. Entonces la verdad es que es muy difícil de esa manera poder sostener un distrito y hacerlo crecer.

¿Cuál es el sindicato más precarizador?

Bueno, es uno de los sindicatos que se alimenta de la precarización laboral y eso es una realidad y la verdad que duele, duele que se enorgullezcan de estas cuestiones como duele que se enorgullezcan de las ollas populares, de los comedores, la hemos visto festejar las cien ollas en un merendero, entonces la verdad que es muy doloroso. Es muy doloroso porque no es el peronismo, las banderas del peronismo son el trabajo, la justicia social, la dignidad, el poder llevarle el plato de comida a tu hijo a la mesa pero fruto de tu propio trabajo, la verdad que es muy duro ver que los morenenses y las morenenses no tienen trabajo en su propio distrito.