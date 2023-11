«El gobierno de Mariel Fernández es anti obrero y anti laburantes municipales»

Pablo Lopardo, dirigente del MST, deja plasmado el futuro de la izquierda en el rol de hacer frente a las políticas de ajuste que tendrán, indefectiblemente, continuidad sea Massa o Milei. Expresa que de ninguna manera o modo el libertario es opción.

«Nos preparamos para un gran lío porque cualquiera que gobierne llevará adelante las recetas del FMI, el organismo que dio dos años de gracia y ese tiempo ya se cumplió y entramos al 2024 con los vencimientos puros de la deuda y entonces lo que tendrá que hacer el gobierno es ajustar y mucho», expresa Lopardo.

El llamado a la «unidad» que pregona el candidato presidencial de Unión por la Patria lleva intrínseco una realidad que Lopardo la grafica así: «Para llevar adelante el ajuste no alcanza solo con Massa, si la burguesía pensó que Milei era el mejor para hacerlo tal vez haya cambiado ese enfoque porque para alcanzar sus metas debe ajustarse en muchos de nuestros derechos, que se habló mucho de ellos en el último tiempo, laborales y sociales, que para la derecha tiene muy en claro hacia dónde tiene que ir, no me refiero solo a Milei sino también a Sergio Massa. Por lo tanto lograr ese cometido solo es posible en un gobierno de unidad. Ahora bien, sacamos un comunicado la semana pasada donde lo primeros que decimos es que NO VOTEN A MILEI, pero el resultado de las últimas elecciones muestra que hay una parte de la sociedad que tiene una reserva democrática que no está dispuesta a negociar, entonces el voto a Massa no es necesariamente un apoyo al gobierno sino al miedo. Con muchos de los votantes de Massa nos vamos a encontrar en la calle cuando se de el proceso de más ajuste»

Acerca de lo que debe ser el Frente de Izquierda, Lopardo colocó dos conceptos centrales: «No es suficiente que se conforme un frente con un destino solo electoral y se contenta con tener un par de diputados /as. Lo segundo es que parece que hay una cuestión de culpa que tratamos de esconder porque participamos de las elecciones».

Lopardo que participó de las elecciones de ATE (mes de agosto) como candidato a Secretario General en una de los espacios de oposición fue durísimo al momento de calificar lo que deja la paritaria 2023: «Hay que decirlo claramente, Mariel Fernández odia a los trabajadores /as municipales, después se llena la boca con el que NUNCA se HIZO TANTO, obras que se hacen con manos de trabajadores municipales y después los desprecia, ofreciendo que en diciembre se juntará a charlar pero ya está diciendo que no habrá aumentos. Un gobierno anti obrero y anti laburantes como lo es el de Mariel Fernández, nuestro sindicato que es ATE, después de haber festejado el triunfo de Mariel en su local partidario, hoy se viste de oposición y dice que firmará en disconformidad (el cierre de la paritaria). Perdón, pero me cago en la postura de nuestro sindicato».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: