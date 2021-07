«El gobierno de Mariel Fernández es sectario»

Estuvo al frente del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, desde diciembre de 2019 ocupa su banca en el Concejo Deliberante. Cree que una frase posee una carga que «en las próximas elecciones dará los resultados para reconstruir y reactualizar el espacio político que ganó la pulseada ejecutiva en 2015».

Como adelanto de la entrevista al programa Quórum, que se emite esta noche a las 21 horas en Desalambrar y Canal 6, Carola Hernández, una mujer que vive y conoce Cuartel V, confirmó que enfrentarán a Mariel Fernández con un partido vecinalista peronista – kirchnerista. Definió al actual gobierno como algo más que sectario: «Corriéndome del murmullo político, de lo que dicen o dejan de decir los dirigentes o referentes, cuando nosotros vamos y visitamos comedores, merenderos, emprendedores, esta es la respuesta que nos llega, si no sos del color político de ellos no te acompañan, al merendero de ellos le bajan y a mí no, y lo más doloroso que es lo que nos está pasando, es que muchas de esas organizaciones que existen hace años, no nacieron ahora, que siempre pusieron la cara ante la ausencia del Estado, quieren colgar los guantes porque ya no saben de donde sacar los recursos porque antes la comunidad se organizaba y el panadero asistía, y el carnicero asistía y hoy están en una realidad económica que ya no lo pueden hacer. Eso es lo más triste».

¿Es sectario el gobierno de Mariel Fernández?

Es sectaria. Una de las diferencias que nosotros prácticamente tenemos es cuando uno asume semejante responsabilidad tiene que gobernar para todos. Les guste o no les guste la cara, les guste o no les guste el partido político, le guste o no le guste la construcción. Y vuelvo a hablar, no estoy hablando de dirigentes, ni estoy hablando de referentes políticos, estoy hablando de la población de Moreno en general.