Movimiento Ciudadano La Capitana, es La Esperanza de Todos, representa el intento de abrir un cauce por adentro de la coalición oficialista que gobierna en los tres niveles pero abajo la unidad deja de estar en el vocabulario. Camila Quevedo desarrollará en el programa de televisión Quórum (se emite esta noche a las 21 horas por Desalambrar) los argumentos que hacen inviable un ACUERDO con Mariel y los que empujarán para que se cumpla la ley, es decir, que no haya lista única del Frente de Todos en Moreno.

«Mariel llega a través de una interna y gana porque se impone al resto de las listas en agosto de 2019 y luego triunfa en las generales. La verdad que apostamos mucho, porque es mujer y también sentíamos que era el momento de una mujer en la Intendencia», reflexiona Quevedo, antes de cimentar la crítica a la gestión y el surgimiento de La Esperanza de Todos: «Era el momento de la mujer, por el camino recorrido por Mariel, una mujer de las comunidades, de mucho territorio, que viene de un barrio como del que venimos todos /as, entonces habíamos apostado un montón de cosas y creo que lo que sentimos es una desilusión por creer que lo que viene es mejor pero termina siendo más de lo mismo, y hay un lógica que fue lo que nos hizo sentir que no estábamos contenidos, hablo del sectarismo. El gobierno de Mariel Fernández maneja una lógica de sectarismo, son ellos, los que forjaron una alianza y no mucho más. Para construir un Moreno hay que hacerlo en lo colectivo, no hay otras forma».