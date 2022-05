«El gobierno de Mariel Fernández por lejos es el mejor en obras»

Néstor Bottazzi se define como el exponente local que interpreta el sentido político de Javier Milei y José Luis Espert. Acentúa la iniciativa de transparentar con las actuales herramientas tecnológicas la administración pública. Cuestiona el modelo asistencialista y cree que la educación pública debe marchar hacia una transformación basada en el mérito más que las becas.

Consultado por la gestión local de La Capitana Mariel Fernández, el dirigente de la derecha liberal en Moreno no tuvo dudas en responder «que por lejos es el mejor en obras«, comparando con las administraciones peronistas anteriores:

El gobierno de Mariel Fernández qué te parece

Me parece que está haciendo las obras que hace muchos años no se hacen en Moreno.

Es lo mismo que dice Cóppola

Yo no soy hipócrita ni vine a la política para ser hipócrita, vine para tratar de explicar unas cuestiones.

Comparando a los años anteriores es mejor

Pero por supuesto, es mejor por lejos en obras, no es mejor en otros aspectos que son los productivos. O sea, por eso va a venir nuestro proyecto de transparencias de fondos públicos que es la campaña con la que vamos a bancar el 2022 ahora.

Vas a relanzar lo que dijiste el año pasado

Tal cual, a fondo, a firmar con los vecinos y a presentarnos en todos lados, pero incluso lo vamos a presentar a los otros distritos en Provincia y Nación. ¿Por qué? Obras están haciendo, es más, les perdono macanas hasta que aceitas el sistema, eso te lo digo como productor, vos a veces cuando encarás algo nuevo cometés algunos errores hasta que lo normalizás, también se lo perdono. Lo que no me gusta y hay que corregir, esperemos que se pueda corregir, es que podamos transparentar el manejo de los fondos, que yo sepa cuánto se gasta en definitiva por metro cuadrado que se asfalta y si realmente es eficiente tenerlo o no tenerla, verificar los metros cuadrados, tener un sistema muy ágil de poder transparentar la gestión. Hoy por hoy lo que sí veo es mucha gente trabajando y yo no se cuan productivo es. Si vos hablás con la gente y te dice que las cooperativas trabajan, sí pero hay mil tipos y vos tenés dos horas, cuatro veces por semana cada uno, mil tipos hacen el trabajo de cincuenta.

Me imagino que vas a pelear por la Intendencia en 2023

Yo voy a acompañar todo lo que sea.

¿Harán un acuerdo con JUNTOS?

Yo no creo.

A vos te pregunto, ¿vos harías un acuerdo con Asseff?

Una interna para que la gente pueda elegir entre la oposición. Milei dice una cosa, pero esperemos los tiempos, esperemos un poco los tiempos. Milei está haciendo campaña, no lo hace nada mal, para lograr juntar un consenso muy importante, después negociás distinto y después si tenés una interna es otro nivel.

¿Y con quién negocia?

Negociarías en una interna, vos tenés que negociar con la política y otros políticos. Pero no hablo de la negociación tradicional, yo estoy hablando de una interna concreta, la sociedad elige los candidatos en función de qué, en mí caso, de todos los proyectos y el camino que queremos tomar. Todos los que estamos en este espacio político liberal pensamos todos igual.

¿No se aburren si piensan todos iguales?

No, somos felices porque no discutimos, más bien podemos profundizar en algunas cuestiones pero estamos todos de acuerdo. En cambio, cuando vos tenés que gobernar de la manera que lo hacemos nosotros, gobernás directo; cuando vos tenés que gobernar como por ejemplo estas hermosas maneras que tienen de ganar elecciones que es haciendo estas coaliciones hay chances de ganar pero después no podés gobernar porque discuten todos y no se ponen de acuerdo con nadie y terminan no haciendo nada, le pasó a JUNTOS, le pasó al peronismo, le pasó al kirchnerismo.

¿Cómo no le pasaría a Milei?

Porque Milei gana con la gente, Milei o Espert cualquiera de los dos, te aviso porque los dos vienen creciendo muchísimo en aspecto liberal. En ambos casos es muy parejo la forma de pensar, incluso uno está de un lado o de otro, vos le preguntás a la gente que está con Espert que opina de Milei y está todo bien..