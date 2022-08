El gobierno de Mariel le pagó al dueño de la mozzarella 2.465.000 pesos

Casi un año después del decomiso de 2.830 kilos de mercadería, valuada el 5 de agosto de 2021 en 1.306.220 pesos, la gestión que comanda La Capitana cerró su acto administrativo pagando al dueño de la mozzarella la suma de 2.465.000 pesos. El arreglo – acuerdo se consumó en los últimos días del mes de julio en una reunión en la que participó Emiliano Moncayo, su abogado, y dos funcionarios de la comuna, el Dr. Nahuel Berguier como Secretario de Justicia y su asesor, Iván Stoikoff, quien el pasado 11 de mayo mantuvo un encuentro circunstancial con Moncayo cuando éste concurre al Municipio a reclamar el pago, justo en el momento que abordaba el caso la señal América Noticias.

EMILIANO MONCAYO

La información que pudo reconstruir Desalambrar indica que el dueño de la mozzarella ya obtuvo la transferencia de los 2.465.000 pesos, una masa de dinero que le permite cancelar la deuda con la empresa proveedora de la mercadería (Damiatony) y cubrir los honorarios de su letrado. A cambio firmó «no entregar más declaraciones periodísticas y retirar la denuncia penal» que tuvo, en primer momento, el fiscal Federico Soñora, quien subrogaba a la Dra. Luisa Pontecorvo.

El destino final de los 2.380 kilos de mozzarella nunca fueron acreditados por el gobierno, ni ante los pedidos de informes solicitados por el Concejo Deliberante, tampoco a la requisitoria que formuló el Juez de Faltas Dr. Martín Barcala.

No está al alcance de este medio saber si «el listado de comedores y merenderos que habrían recibido la mercadería el 5 de agosto de 2021» fue entregado a la fiscal Pontecorvo. Este es un punto central pero no el más relevante que sigue teniendo la trama. Si Moncayo desistió de la presentación judicial queda la efectuada por tres concejalas, Gisele Agostinelli, María Selva Aguilar y Dólores Fábregas (concejal mandato cumplido), atento a que el decomiso y supuesta distribución del queso violó las normas y códigos vigentes, una decisión política del gobierno que desconoció al Juez de Faltas y su competencia ineludible. La presentación de las legisladoras, con el patrocinio del Dr. Nogueira, es el siguiente: Usurpación de Autoridad definido en el artículo 246 Inc. 3 del Código Penal; el delito de Abuso de Autoridad definido en el artículo 248 del Código Penal; el delito de Estafa por retención indebida, definido en el artículo 173 inc. 2 del Código Penal; Hurto artículo 162 del Código Penal, ello en concurso real art. 55 del Código Penal. El «evidente error» tiene un costo de 2.465.000 pesos que salió de las arcas públicas, siendo el monto original de la mozzarella de 1.306.220 pesos.

Pero existe una hipótesis: que la administración haya realizado sumarios por «el error» y los/as funcionarios /as con sus sueldos abonen el desembolso a favor de Emiliano Moncayo. En ese escenario ¿quiénes serían los que asumieron la responsabilidad y recibirían el descuento en sus haberes? ¿Analía Cabaña, quien era Secretaria de Seguridad Alimentaria, quien avaló en un comunicado oficial el procedimiento realizado por el Director de Bromatología Carlos Véliz? ¿Noelia Saavedra (actual concejala) que ordenó la distribución de la mozzarella a merenderos y comedores, según la versión oficial, en un acto de buena fe? El hilo, ¿se cortó por lo más delgado?

Solo son preguntas, a la espera de una explicación oficial en honor a los compromisos públicos de transparencia que siempre declama la administración. Así podrían cerrarse todos los interrogantes… tal vez.