El gobierno de Mariel ofrece pagar este año un 12 por ciento a los /as municipales

Si tomamos la inflación interanual, marzo 2020 y el mismo mes de este año, el número oficial llegó a 42, 6 por ciento (IPC / Índice de Precios al Consumidor).

Si miramos el mismo período en clave de paritaria municipal, la recomposición que otorgó la Intendenta y que firmaron los gremios fue de 29,36 por ciento.

La diferencia que se traduce en pérdida salarial fue del 13,3 por ciento.

Hay una posición férrea del Departamento Ejecutivo en este año que es, repetir la fórmula de tramos siendo el tercero y último en marzo de 2022. A ese punto irrenunciable, el gobierno amplía la oferta de recomposición y, sumando los tres pagos, supera el 35 por ciento. En la línea de oferta gubernamental, el primer 12 por ciento ingresa al básico en el sueldo de junio (se paga en julio) y el segundo 12 por ciento en diciembre (se abona en enero). Las entidades gremiales (paritarias) manifestaron el rechazo. SITRAM ya planteó un 35 por ciento como piso – techo para este año, es decir, anualizar la recomposición. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) hay similitud en el pedido, aunque abre la instancia de ir a 2022 pero con un porcentaje mayor y acortando los tramos del actual ejercicio.

Walter Cravero, Secretario General de ATE Moreno, explicó a Desalambrar las circunstancias que rodean a una negociación que no debe dejar de mirar la inflación o la pérdida del poder adquisitivo de los /as trabajadoras municipales: «La propuesta que entregaron en la reunión de hoy fue de 12%, en Julio, segundo tramo, 12% en Diciembre y tercer tramo 8% en Febrero, cabe aclarar que cada tramo es actualizado, o sea siempre se toma el porcentaje con respecto al último sueldo. Esto significa que en el acumulado se toma un 35.47%. Así y todo hemos definido las entidades que estuvimos en la mesa paritaria no cerrar ese acuerdo, entender que era exiguo, y fundamentalmente por los tramos, por como están compuestos. No son equidistantes, o sea, hay una realidad como que el mayor porcentaje en la oferta salarial sería absorbido prácticamente por el presupuesto del año siguiente. Hay un solo mes que impactaría, que es Diciembre del segundo tramo. Volvimos a insistir con la propuesta de anualizarlo o revisar la propuesta. Pedimos un cuarto intermedio a una nueva reunión, y bueno, no nos confirmaron fecha. Esta semana dicen que están con muchos compromisos, con lo cual no pudimos cerrar acuerdo, no hubo ningún tipo de avance en ese sentido. Hemos hecho todo tipo de contrapropuestas para ver si se podía avanzar en las negociaciones, pero bueno, nos hemos quedado en eso: 32 por ciento dividido por un 12% en Junio, 12% en Diciembre y 8% en Febrero».

Es una negociación donde los gremios están acercando opciones pero el gobierno municipal no se mueve de los tramos y los meses de pago

Queríamos que se adelante uno de los tramos o que sean los tres tramos de manera proporcional y adelantar, por ejemplo febrero a enero y en el peor de los casos de diciembre a octubre. También otro gremio hizo el mismo planteo y sin embrago quedamos en esta instancia de no cierre.

¿Es una propuesta mucho más que insuficiente de acuerdo a la lectura que están haciendo ustedes desde ATE, no es una burla?

Como se viene proyectando la inflación va a dar un acumulado que claramente va a superar lo que se inyecta en este año. Pero sí había una realidad que uno de los sindicatos había planteado que estuviese, que rondaba en un porcentaje no menor de 35 por ciento. En la forma de instrumentar no, por lo menos entendemos nosotros que habría un sindicato que avanzaría si cambiara la instrumentación. Nosotros igual hicimos esa estimación. Si se cierra el año calendario podemos avanzar en ya atender a la inflación del año 2022, iniciando las paritarias tempranamente. Pero ante esa propuesta que hemos hecho, las repuestas siempre han sido de negativa. Porque hay que hablar con la verdad de lo que se dice en la mesa, no podemos decir que se habían comprometido a dar la respuesta favorable cuando, prácticamente, consideran que ya era imposible poder atender los tres reclamos en este año. Lo que tengo que decir es que nosotros sostuvimos el reclamo y lo seguimos sosteniendo, que se trate de analizar en el 2022 una propuesta paritaria. Por el lado del Ejecutivo, nuevamente, nos traen esta respuesta y no hay posibilidad. Lo que sí, digamos, nos parece que hay que revisar fuertemente cómo van a inyectar los tramos porque Diciembre queda muy lejos.

Si el Ejecutivo va con la propuesta firme que no puede anualizar la propuesta paritaria, y ustedes dicen el 35% de techo para este año, ¿Cómo se resuelve esto? ¿Con un paro, una medida de fuerza? ¿Cómo lo van a resolver?

Tenemos que , primero y principal que hacer una clara consulta , hablar con todos los cuerpos de delegados y, obviamente, hablar con los demás sindicatos que componen la paritaria para ver si se pueden articular acciones conjuntas. Eso, fundamentalmente, creo que pasa por ahí. No solamente pensarlo como una única parte ATE sino que nos suscribimos a lo que es una mesa paritaria, cuando hay más sindicatos. Y ver qué es lo que va hacer cada uno para poder visibilizar también lo que se viene proponiendo, lo que nosotros entendemos que tiene que atenderse con urgencia en la mesa paritaria.

Bueno, en otros tiempos, ATE se ponía en una posición muy firme y convocaba a medidas de fuerza independientemente de lo que hacían los otros gremios

Sostenemos que la firmeza tiene que estar instalada en las leyes y también en las acciones, no estamos diciendo ninguna otra cosa. En otros tiempos, por ahí, discutíamos lo mismo con los compañeros de otros sindicatos. Queríamos que salieran acciones conjuntas, las que no las teníamos que resolver cada sindicato. Por eso to dije al principio del diálogo, vamos a hablar con los cuerpos internos para ver a qué estamos nosotros dispuestos a ir a fondo para hacer. Y por otro lado, hablar con los demás sindicatos porque entendemos que la fuerza se acumula con las distintas representaciones en las paritarias. O sea, tratamos de entendernos, y en ese entendimiento también podemos dialogar en qué acciones estamos dispuestos a caminar en conjunto

SITRAM se ubica en el 35% de recomposición para este año, ¿ATE también está en 35% para este año?

Sí, o 35% para este año o para rediscutir la propuesta salarial si va a seguir hasta Febrero.

¿Y En entonces cuál sería la propuesta de ATE? De acá a febrero ¿qué es lo que piensan ustedes de recomposición salarial?

Mejorar la propuesta. Nosotros ahí, digamos, entendemos que en este punto en el que estamos podemos decir el número que se nos ocurra, pero la realidad la tenemos que contrastar con lo que nos trae el Ejecutivo. Nosotros pedimos más del 40 por ciento, inclusive en este año, porque es una realidad que recorre todo el país, no solamente a Moreno. Hay también que destacar que hay municipios que tienen un atraso salarial terrible, como el caso de Merlo. Otra cuestión, de acuerdo a las discusiones con las condiciones laborales, no cambiamos de ninguna manera salarios por condiciones laborales. Es irrenunciable nuestra postura respecto de las condiciones laborales y entendemos sea voluntad de parte, de nuestra parte decimos que se tienen que armar distintos comités o mesas donde se puedan discutir las condiciones edilicias, las condiciones de trabajo, la ropa de trabajo, todo lo que compone, no solamente al sueldo, al salario, sino fundamentalmente a las condiciones en el marco de la pandemia, con más razón que nunca. Siempre la discutimos y ahora vamos hacer más hincapié este proceso.