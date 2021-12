«El gobierno del año 2023 saldrá de este espacio, saldrá de la historia de su pueblo caminando»

PERONISMO DE MORENO, LA HISTORIA SE SIGUE ESCRIBIENDO –

Portador de enseñanzas para buena parte de la generación que hoy gobierna. Coco Lombardi vuelve a cabalgar sobre un puente que no dejó de construir, más aún, presiente que los que llama «negacionistas de la historia» no pueden ver al pueblo peronista que sigue caminando porque hay huellas: «Este es un momento especial para Moreno porque si vos mirás y hacés un paneo te encontrás hoy, acá, con la historia del peronismo. Pero esta historia que está presente, es una historia que se revela ante el negacionismo. Cuando alguien desde el poder quiere negar la historia ésta se rebela. La historia no la escriben los que ganan circunstancialmente sino la escriben los pueblo en su caminar. Moreno es un pueblo que viene caminando hace tanto tiempo, que tiene sangre derramada, que hace crecer a la mística, enciende nuestros corazones y se rebela ante el negacionismo. Entonces hoy, la historia junto a los jóvenes, en un brindis dentro de nuestra doctrina, que es humanista y cristiana, hacemos de esto una fiesta de reencuentro y de renacer permanente, y es una fiesta de un mensaje, de que somos hermanos. Bueno, nosotros somos compañeros, somos hermanos, hemos transitado la historia, nos hemos enfrentado como oponentes pero nunca como enemigos. Por lo tanto creo que esta manifestación tan hermosa, tan unida, de los viejos y los jóvenes, en una historia que se escribe todos los días, hoy brindará por un 2023 con un gobierno verdaderamente peronista, y ese gobierno saldrá de este espacio. saldrá de la historia de su pueblo caminando, y hará al o la líder como Intendenta /e de Moreno para recuperar el peronismo».

ERNESTO «COCO» LOMBARDI / EX INTENDENTE DE MORENO