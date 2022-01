«El gobierno dijo que llamaba a paritaria en enero pero hay un silencio total»

El cierre 2021 abrió un compromiso oficial: discutir un plan salarial de año calendario desde el primer mes del presente ejercicio. Cruzando la primer quincena de enero la única verdad es la realidad: no hay llamado ni Mesa a la vista.

Como Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Marcelo Cosme expone que el gobierno ratifica su relato donde el compromiso de la palabra dice ausente: «Debería haber convocado el Municipio a la reapertura de paritaria. Nosotros tenemos la paritaria de marzo a marzo, si bien nosotros veníamos intentando anualizarla, cerrarla en el año calendario, pero eso no sucedió. En los dos últimos meses del año pasado buscamos que el Ejecutivo entendiera que el 35 por ciento que habíamos acordado en su momento quedaba corto respecto a la inflación (cerró en un 50 por ciento). El Ejecutivo no escuchó y dijo que en enero de 2022 nos reuniríamos, pero ya estamos en la segunda quincena de este mes y no tuvimos ningún tipo de respuesta. Debo decir que el Ministerio de Trabajo (bonaerense) está citando a la Municipalidad para que se siente, piense y reabra la Mesa Paritaria para cerrar el acuerdo 2021».

Allí, en ese eje, existirá una discusión porque la paritaria 2021 arrancó en junio del año pasado, por lo tanto hay que ver cómo se anualiza con estos márgenes

Es que ahí hay una actitud de querer generar una confusión desde una actitud maliciosa por parte del Ejecutivo porque los compañeros saben que la paritaria va de marzo a marzo, por lo que el tramo que se cerró en ese mes del año pasado correspondía a la paritaria 2020. Nosotros lo dijimos, lo aclaramos, pero el gobierno insistió con esa actitud maliciosa para seguir confundiendo en lugar de resolver la situación. Estamos en enero, esperamos que convoquen para cerrar el acta paritaria de 2021, algo que no quisieron hacer en su momento y fue lamentable porque, no lo digo yo, sino que la Secretaria de Economía (Mariela Bien) habló de superávit, y aclaro que no le adjudico responsabilidad a la funcionaria, tan solo lo menciono porque ella dio cuenta de algo que está sucediendo ya que la decisión política es de Gobierno. También recuerdo que nos decían en la Mesa Paritaria que cuando se vaya la empresa de recolección de residuos (Consorcio Trébol), que se llevaba una gran recaudación del Municipio, los trabajadores municipales íbamos a estar mucho mejor, o el otro argumento que la gestión de Festa administraba mal los recursos y que ellos lo harían mucho mejor, pero lo concreto es que muy lejos de esas promesas no tuvimos ningún tipo de respuestas, pero si chicanas desde el seno mismo del poder diciendo que un básico de 27 mil pesos parecía mucho. Actualmente hay un silencio total de parte del gobierno, no hay nada de lo que dijeron de la paritaria desde enero. No nos sorprende porque si tomamos lo real nos damos cuenta que nos mintieron, que se burlaron, nos bicicletearon desde el pasado 4 de noviembre. Seguimos buscando la respuesta que el Ejecutivo municipal no nos dio, seguiremos por las vías del Ministerio de Trabajo, y si no alcanza volveremos a tomar las medidas necesarias porque tienen que entender que el crecimiento va de la mano del crecimiento de los /as compañeros /as municipales que con su trabajo generan riqueza.

El 5 de enero el gobierno depositó un bono de 10 mil pesos como manera de reconocer el esfuerzo de los y las trabajadoras

Bueno sí, es la mitad del monto que estaba dando la Provincia y la Nación. Es una curiosidad, cuando sale algo favorable al Ejecutivo éste lo copia tal cual, ahora cuando en los otros niveles sale algo a favor de los trabajadores /as lo modifica. Son cosas que lamentamos que sucedan pero estamos un poco acostumbrados a estas actitudes maliciosas, algo que también ocurrió con otras gestiones. Nosotros vamos a seguir peleando para que los compañeros /as pueden tener un mejor bienestar económico y exigiendo al gobierno que llame a la reapertura de la Mesa Paritaria en este mes de enero porque a eso se había comprometido, pero aún no tenemos respuesta.

