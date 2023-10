El gobierno levantó la paritaria prevista para hoy, ¿la cierra mañana?

SALARIOS MUNICIPALES –

El cuarto intermedio dispuesto el 26 de octubre fijó un reencuentro de gremios paritarios y gobierno para este mañana a las 10 horas. Ayer por la noche los sindicatos fueron notificados que la reunión quedó postergada por el Municipio. Si no hay una acción contraria, el martes 31 de octubre se pondrá en la mesa las necesidades salariales de los /as trabajadores /as municipales, sabiendo la dirigencia que la primer oferta de la gestión Mariel Fernández es de un 15 por ciento que, sumando los otros cuatro tramos otorgados, ni siquiera cubre la inflación acumulada hasta el mes de septiembre.

SITRAM expuso, en la palabra de Ariel González, un piso mínimo del 30 por ciento.

ATE, en la expresión de Walter Cravero (Secretario General) una recomposición salarial que empate la pérdida del poder adquisitivo del presente año 2023.