«EL gobierno local no tiene una planificación clara, nosotros proponemos un proyecto sustentable»

Espacio peronista con nombre definido: CRECER. Presienten que el 2023 tendrá pistas para correr la maratón y lanzan una premisa: no negociamos la lista.

Leónidas «Chiqui» Hermiaga, docente, director de escuela, ex consejero escolar, toma la bandera para jugar la Champions: «

Cuando aparece un espacio de estas características ¿es porque no hay lugar en los otros?

No, porque queremos algo nuevo, algo innovador que creo que Moreno necesita. Venimos con una lógica de gobiernos locales que no sacan adelante al distrito y eso es lo que nos preocupa porque somos vecinos, somos nacidos y criados en este distrito, que amamos y que creemos que tiene que estar a la altura de lo que necesitan los vecinos.

¿Cuáles son los problemas que tiene Moreno?

Los problemas son varios y son sistemáticos. El primer y principal problema es la industrialización del distrito, vemos que gobierno tras gobierno se pone en énfasis en los asfaltos, de acuerdo a los gobiernos nacionales de turno se consiguen o no, pero no hay una planificación estratégica del distrito desde hace muchos años creo, y por eso estamos en esta disyuntiva de que si hacemos 5 cuadras más o menos de asfalto y no hay una política integral. Sistemas de seguridad, tema industria, tema empleo. Creemos que para gobernar se necesita planificar y no vemos un plan de gestión.

¿No es de coyuntura?

No es de coyuntura. No porque lo vivenciamos en la gestión anterior donde el gobierno nacional y provincial no eran peronista y el distrito lo sufrió, y hoy con toda la ayuda nacional y provincial no alcanza. Creo que Moreno necesita un proyecto autosustentable para que el distrito salga a flote, como sale Malvinas Argentinas.

Lo que CRECER plantea es un plan propio que se va a potenciar con la ayuda de Nación y Provincia.

Por supuesto. Pero tiene que estar planificado eso, porque si día a día pensamos falta esta obra… falta esta otra, es como un parche.

Se han vendido tierras en el Parque Industrial II, ahí está Federico Fongi que proviene del comercio y la industria

Los parques industriales son un proyecto de la década del 90. Todavía estamos haciendo un poco de gimnasia para que eso arranque. Me parece que también hay que sumar una propuesta para el comercio, para incentivar al comerciante que apuesta al distrito, que le da una cara visible a nuestro distrito. Hoy Moreno si yo te pregunto cuál es el centro comercial de Moreno, creo que no lo sabemos. En algún momento fue Bartolomé Mitre, hoy puede ser Victorica. No hay una política comercial que ayude a los comerciantes o a las pymes locales.

¿Quiénes integran CRECER? Vamos al corazón de este espacio…

Crecer está integrado por varios compañeros militantes y vecinos. Está el compañero Gonzalo Díaz que motoriza este espacio, Pablo Luna, Norberto Flores y así nuestros vecinos y vecinas de clase media que se quieren involucrar en la política local porque ven que esto es una continuidad de lo que viene haciendo el peronismo, sin un plan claro o una planificación clara.

¿El gobierno de Mariel Fernández no tiene planificación?

Yo creo que pone el énfasis en la economía popular y eso es un paliativo para la situación global que atravesamos, pero me parece que no es por ahí la salida. Hay que acompañarlo, pero creo que a eso hay que sumarle más seguridad, mejor transporte, más comunicación a los vecinos que hoy se quejan porque les cambian las paradas de colectivo y nadie sabe. Eso es un déficit de gestión claramente.

¿Con quiénes podrían negociar ustedes? Porque la política forma parte de históricas negociaciones de acuerdo, amago para ser y después no, pero arreglé.

Nosotros venimos a romper con esa lógica, recién te contaba que hay compañeros que en el 2021 intentaron plantear una interna que no se dio, y nosotros estamos convencidos de que el 23, tenemos que jugar porque pensamos un proyecto distinto. No venimos a la política a acordar con alguien o con otros. De hecho hablamos con todos, pero pensamos un proyecto nuevo, innovador que cambie de una vez por todas la matriz del distrito.

Vos sos docente, sos director de una escuela. ¿Qué sucede con la educación en Moreno?

La educación… seguimos con los mismos déficit de hace muchos años.

¿Cuáles?

La falta de infraestructura, la falta de acompañamiento a veces, pero principalmente la articulación. Hoy hablamos de las empresas y los parques industriales, y ¿quién te garantiza que esas empresas que se instalen tomen trabajadores locales? nadie. Tenemos la mejor universidad o una de las mejores universidades del país que podríamos articular.

No hay vínculos. Entre el municipio y la universidad.

No hay vínculos. Creo que tenemos todas las herramientas educativas para ofrecerle a las empresas que se instalen en nuestro distrito. La capacitación de la mano de obra que se necesita para que ellos puedan trabajar en el distrito y emplear gente del distrito.

¿Qué es lo que no van a negociar para jugar el 23?

La lista. Nosotros vamos a competir, queremos La Champions como dicen hoy los jóvenes. Porque tenemos un proyecto digno que queremos que la gente lo vaya conociendo.

El gobierno de Mariel se presenta como una transformación. Como que dejó atrás el pasado, que se sacó de la cancha las viejas figuras del peronismo.

Hay un sector del peronismo que también se aglutina en otro grupo, que lo contiene Damián Contreras. Que es un grupo de dirigentes que piensa en la política desde esa forma que vos decías. Y nosotros tratamos de hablar con los vecinos y las vecinas con ese sector medio que es peronista y que tampoco siente que está acompañado.

Está muy castigado ese sector medio.

Muy castigado y son peronistas, acompañan lo nacional, lo provincial y en lo local se ven estancados por esto que no pasa que es la proyección del distrito hacía adelante. Como lo hizo José c. Paz, Malvinas, San Miguel, distritos que tenemos acá nomás.