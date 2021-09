«El gobierno local tiene una mirada precarizadora de la salud, la educación y el trabajo, eso no es peronismo»

Desconurbanizar el pensamiento puede ser entendido como ¿no tomar la precarización como un avance y conquista?

Pensar en los resultados que hoy tienen un pequeño lugarcito en el vocabulario de los /as gobernantes, ¿debe ser aceptado como un fracaso de la gestión por incomprensión de la política?

Leila Rodríguez, docente e integrante de La Esperanza de Todos, contó que en la escuela no había trabajadores auxiliares y las puertas se abrieron para garantizar la plena presencialidad dispuesta por el señor gobernador Axel Kicillof y acompañada por los gremios que son soldados – custodios de los derechos (de los /as trabajadores /as).

«Sabemos que las escuelas no están siendo ni seguras ni dignas en este momento y no tienen ni siquiera los puntos básicos de habitualidad. En algunas no hay personal auxiliar para poder sostener la higiene en las escuelas», comenta Leila, quien defiende la educación pública:

¿Y por qué abren?

Nosotros abrimos, sostenemos esa educación, estamos con intermitencias en algunos días para dar clases, pero bueno, nosotros tenemos que sostener la educación pública también, pero tampoco le podemos poner esa mochila a los directivos, a las y los compañeros directivos, sino que también tienen que ser decisiones que vengan de la gestión del Consejo Escolar. El Consejo Escolar es el que tiene que ocuparse, entre otras cosas también, de esa deserción que hablábamos al principio, porque tiene que haber soportes pedagógicos didácticos, para ir y buscar ese pibe o esa piba que no fue a la escuela, que mayormente son del secundario y traerlos de vuelta. Y también quienes tienen que nombrar al personal auxiliar. Muchas veces hemos ido nosotros los docentes, las docentes a la casa de las familias que estaban con Covid a llevarle el servicio alimentario.

¿Lo hiciste?

Sí, lo hice, yo lo hago, no tengo problema, tampoco voy a estar con el dedo inquisidor en aquel que no lo hace porque está en todo su derecho porque es verdad que no nos corresponde, pero, muchos de nosotros y de nosotras lo hacemos para seguir sosteniendo ese vínculo con los pibes y las pibas. También hemos ido a las casas porque no alcanzaba ese programa de acompañamiento a las trayectorias escolares, entonces uno tenía que ir y buscar al alumno /a, poder llevarle el material didáctico, después ir a buscarlo. Sí, lo hicimos, siempre lo hacemos, si somos los docentes los que sostenemos, pero esta gestión política que está en el municipio de Moreno, se olvida que cada uno de nosotros y nosotras tiene más de 200 familias a diario, a las que contiene, con las que habla, con las que dialoga, entonces esas familias también tienen un ida y vuelta con nosotros.

En la escuela donde estás laburando, ¿siguen las burbujas?

No, ya tenemos la presencialidad.

¿Completa?

Completa, pero vos podés tener una asistencia programada que también el protocolo te lo permite.

Por ejemplo, por dimensión de aula no pueden estar 40 pibes, nunca, ahí tenés que hacer una segmentación

Sí, son como unas inasistencias intermitentes entonces un día faltan 4, al otro día vienen esos 4 y faltan esos 4 entonces tenés que ir programando y diagramando dentro de ese protocolo, pero igualmente, si no tenemos persona auxiliar para sostener la higiene, ¿de qué estamos hablando?

Pensemos que sigue una pandemia, que hay un virus, imaginemos que una escuela no está el trabajador auxiliar que limpia, y ahí entran ustedes, entran los pibes, eso es lo que yo no llego a comprender porque sigue si no se respeta el protocolo

Y los 12 puntos mínimos para poder ingresar a las escuelas, pero más allá de eso tienen una mirada precarizadora absolutamente de todo; de la educación, de la salud, del trabajo, entonces nos quieren en el barro. Yo siempre digo, nos quieren en el barro y, no es malo vivir en el conurbano, pero hay que empezar a desconurbanizar el pensamiento y empezar a jerarquizarlo y traerlo desde otro contexto. Hay un montón de situaciones que tenemos que empezar a ver y parece que no se endereza el barco nunca en el distrito de Moreno o cada vez es peor, entonces está esa mirada precarizadora. Yo escuchaba a candidatos que venían como a proponer, algunos no entraron y ya consensuan, otros hablan de la generación de cooperadoras escolares, que ya están, que son necesarias, que le agradecemos muchísimo siempre a la familia, pero no podemos tener instituciones educativas a través de las cooperadoras escolares en donde todas las personas han perdido sus trabajos, la mayoría están dentro del trabajo informal, ¿cómo podés pedirle a una familia que colabore con una cooperadora cuando ni siquiera tienen para comer? Entonces eso es una pérdida de la realidad, yo no sé cómo transitan el distrito, lo transitarán por encima porque al territorio no van. Si vos vas al territorio, primero que no querés más que los pibes y las pibas pisen el barro, y pisen el barro en todo el sentido del contexto, hay jóvenes de 30 años que no han tenido su primer trabajo, y ni siquiera hablo de pleno empleo, pero después se enojan cuando nosotros le decimos que eso no es peronismo, y hablo de nosotros desde nuestra organización.

