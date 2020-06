7 shares







CÓMO SE PREPARA EL 1° DE JULIO –

Trabajadores /as municipales, de distintas áreas, reciben la información por vías internas. El mensaje es idéntico al que se colgó en el Obrador con relación al COVID -19.

Comercio, Tránsito, K 41, Obrador Municipal, Centro de Salud Infantil, Economía, son las áreas donde están confirmados casos positivos. Protocolos que se aplican, desinfección, limpieza y ¿vuelta a empezar?

El Departamento Ejecutivo que conduce Mariel Fernández adopta un criterio laxo en relación a los trabajadores /as municipales que no deben concurrir a prestar servicio. Tanto en el Obrador como en otros sectores el mensaje es de «recomendación», es decir, queda a criterio de cada persona decidir aún si está dentro de los grupos de riesgo, si tiene hijos /as o adultos mayores que necesitan atención y cuidado.

Falta algo en la comunicación oficial, subrayar que no se tocará un centavo de los salarios que perciben los trabajadores / as que adopten las licencias.

En pleno avance de la pandemia, trabajando los equipos de salud a destajo y con faltante de recursos humanos, es «notable» que el contenido por vía interna sitúe la frase «hasta ahora todo sigue normal».

Como lo expresan los representantes gremiales, «la tarea es esencial lo que debe conducir a un plan de gobierno que define cómo se cubre el servicio».

Mañana habrá controles, visualizaciones, más presencia de fuerzas de seguridad porque, como dice el slogan, hay que quedarse en casa.

Moreno tiene un gobierno, con sus protocolos y una impronta que definió en el mes de marzo la Intendenta… es un tiempo para los Poetas Sociales como lo dijo el Papa Francisco.