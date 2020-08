0 shares







A TODOS LOS TRABAJADORES /AS DE SALUD QUE ASISTEN A CUMPLIR FUNCIONES –

Ese refuerzo económico, solicitud de todas las entidades gremiales, quedó materializado en parte porque el criterio de esencial fue ubicado en el campo de la salud. La información está confirmada por trabajadores /as que encontraron en sus cuentas el depósito de 5000 pesos. Ese ingreso extraordinario alcanza a quienes han tenido y tienen un desempeño y trabajo esencial en el área de mayor exposición ante la pandemia. Dos fuentes sindicales indican que existen errores o falta de datos que provocan que algunos /as que están encuadrados en la medida no hayan percibido el bono. Un obstáculo más vinculado a lo bancario que en las próximas horas tendrá una solución.