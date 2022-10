«El gobierno nacional propone tres escuelas para Moreno y el gobierno de Mariel propone perderlas»

Quien habla posó junto a Mariel para anunciar la lista que en 2019 gana la interna del Frente de Todos.

Quien habla es la primer mujer que encabeza la propuesta legislativa del nuevo y promocionado gobierno que prometió cambiar la historia morenense.

Quien habla decide tomar licencia como concejala en 2020 y cumplir funciones en el Ministerio de Salud de la Nación.

Quien habla hace dos años que no tiene ningún tipo de comunicación con La Capitana de Moreno.

La Dra. Patricia Rosemberg, Pueblo Libre en el Frente de Todos, docente en la Universidad Nacional de Moreno, habla de la política de confrontación que despliega Mariel Fernández en pleno uso de su fuerza: «La universidad no es solo la universidad del pueblo, la universidad tiene múltiples dimensiones, digo es pueblo porque quienes son no solo las pibas, los pibes, también las adultas y los adultos, por supuesto mayoritariamente son quienes terminaron la escuela secundaria pero no exclusivamente, hay adultos y adultas mayores. El jueves estuvimos con un proyecto de extensión universitaria de un trabajo que estamos haciendo desde la Universidad con la Maternidad en los barrios sobre diversas consejerías, cómo replicar consejerías en los barrios. Yo pregunto, ¿cuántas personas pasan y cuántas de esas personas que pasan por ser estudiantes tienen familias atrás? Y tienen barrios atrás que hacen que antes de la llegada de la universidad pensar en alguien que fuera a la universidad, ni siquiera estoy hablando de que termine la carrera, porque por supuesto la universidad tiene que formar profesionales pero además, tiene que formar la posibilidad de que estudiar es una posibilidad concreta para las personas que habitamos en Moreno y eso es la universidad»

La decisión del gobierno municipal es desafiar a Pueblo Libre, una agrupación política peronista que gobernó Moreno, no encuentro otra razón que explique lo que pasa

La ESPUNM es la universidad. Estamos más acostumbrados a escuchar en CABA, el Pellegrini, el Nacional, que son escuelas secundarias vinculadas a la universidad. ¿Cuál es el resultado de esas escuelas secundarias públicas? Que el 95% de quienes se egresan comienzan una carrera universitaria. ¿Cuál es la situación en la provincia de Buenos Aires? Solamente el 40% de las chicas y los chicos que comienzan, finalizan la secundaria. ¿Cuál es el proyecto de la ESPUNM? Que quienes transitan la escuela secundaria puedan vincularse a la vida universitaria y sea una posibilidad concreta de ser y que además la formación sea, hacia las carreras que la universidad tiene. Por supuesto, una chica o un chico que egresa de la secundaria en ESPUNM puede hacer la carrera que quiera, no es que lo limita, pero tiene una orientación. Y la orientación quiere decir construir condiciones de posibilidad para hacerlo. Entonces, el ataque a la ESPUNM es el ataque a un proyecto del lugar, de pueblo, de provincia, de país. No es el ataque a la ESPUNM, es el ataque a cómo pensamos nosotros esto que decimos ‘cómo construimos condiciones de posibilidad para el futuro, concretas hoy’. La ESPUNM es eso. Me cuesta mucho comprender que un gobierno que se dice nacional, popular, peronista, que tiene en su boca la justicia social, se encargue de destruir un proyecto que incluye. Cuando el gobierno nacional entrega las tierras de la universidad es por 100 años, también dentro de esas tierras, era que lo que hasta ese momento funcionaba ahí, que era el instituto de formación, todo fue pensado para que la universidad tuviera posibilidades de construir otros lugares, y ahí está anexado el campus universitario, ahí está anexada la tierra. Más allá de la titularidad de la tierra que la tiene la universidad para 100 años, la apuesta, lo que propone la universidad y lo que propone el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación es ganar tres escuelas, no perder. Y lo que propone el gobierno municipal de Mariel es perder escuelas. Una cosa incomprensible.

Figuras, desde Mariel Fernández y concejales /as, aseguran que el Municipio no tiene nada que ver con este conflicto por la ESPUNM

Como que el Municipio no tiene nada que ver, entonces ¿qué hicimos después de las muertes de Sandra y Rubén? ¿Por qué nos involucramos todos como organizaciones, como comunidades? ¿Por qué hay un antes en el país después de Sandra y Rubén? Por supuesto en nuestro pueblo, en nuestro territorio. Nunca se me ocurriría ponerme a pensar en cómo hago para limitar al otro en lugar de para construir para el pueblo. Las declaraciones de ‘no tenemos nada que ver’, o que «la universidad no está al servicio del pueblo’ me parecen increíbles. Me parece increíble que quienes representan al pueblo, que es el cuerpo de concejales, convocados por el Rector de la Universidad no vayan a conversar, hablando del Frente de Todos fueron solo Juan Cíccolo y Andrés Destéfano. Son todas cosas contrarias a lo que decimos. Tenemos que ser coherentes. Hacer lo que decimos, y decir lo que hacemos. No disociar. Cuando Nación y Provincia convocan a conversar, la Intendenta no va.

Lo peor que podría pasar es que esto se judicialice, pero no encuentro ningún elemento que me indique lo contrario. Quiero decir que la Intendenta llamó a licitación y adjudicó la obra de un Polo Educativo Local en las tierra que están en disputa

Quiero agregar una cosa más, con esto de que ahí se va a construir el Consejo Escolar. No es que no hay lugar donde se construya, no estamos eligiendo entre la ESPUNM y el Consejo Escolar. Lo que Nación propone es la ESPUNM , Consejo Escolar, y es el polo educativo. Es sumar, no restar. Podemos perder todo, la judicialización es una malísima respuesta, porque los tiempos que el poder judicial tiene en resolver esto, van a hacer que se pierdan las licitaciones, las adjudicaciones, incluso la posibilidad de financiar los proyectos. Porque la gestión tiene tiempos, y este gobierno termina en un año y medio. Lo que está comprometido hoy, hay que hacerlo hoy.

¿Intentaste hablar con Mariel sobre esto?

No. La verdad es que yo no tengo dialogo con Mariel, ni con nadie del gobierno desde hace dos años.

¿Cómo se enfrenta esto?

Me parece que, si uno no comprende a esta altura del mundo, del país, de la provincia, del municipio, del gobierno que estamos, si no construimos colectivamente, estamos perdiendo una enorme oportunidad. La realidad que a las personas que viven en nuestro municipio, nuestra provincia, nuestro país, están lejos de la política, estas peleas nos alejan más y los alejan de ver que la política es la posibilidad de solucionar la vida de las personas. Es el mejor sistema que tenemos para discutir, para crear. El gobierno local es de personalismos, si no es de obsecuencia, sos un enemigo. Y eso es un totalitarismo absoluto.

¿Volvés al Concejo Deliberante?

Yo siempre dije lo mismo, yo voy a volver en el momento en el que sienta que puedo construir para el pueblo de Moreno. Es real que los tiempos políticos son vertiginosos y cambian permanentemente. A mi me parece necesario priorizar en donde construyo más.

Me es muy difícil con un gobierno municipal que no quiere escuchar, que lo quiere es construir poder para sí mismo.