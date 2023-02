El Gobierno otorgó un aumento salarial del 33,5% a los docentes nacionales hasta julio

El aumento será en tres tramos: en marzo 17,5%, en mayo 8% y otro igual en julio. En la reunión también se resolvió que se hará una revisión salarial en mayo.

El Gobierno acordó este viernes un aumento para los docentes nacionales del 33,5 por ciento hasta julio próximo, a abonar un 17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio, durante un encuentro de la mesa paritaria nacional con los cinco gremios del sector, al que asistió el presidente Alberto Fernández, quien destacó el cierre del acuerdo «tantos días antes de que comiencen las clases».

El anuncio fue realizado por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, en una conferencia de prensa que ofreció esta noche en el Palacio Sarmiento, ubicado en Pizzurno 935 de la ciudad de Buenos Aires, al término de la reunión en la que también participaron los ministros de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, y de Economía, Sergio Massa.

En lo que constituyó la segunda reunión paritaria de los docentes nacionales, se resolvió también que se hará una revisión salarial en mayo.

El acuerdo, dijo el ministro de Educación, «tiene un incremento muy importante de los aportes nacionales, el Fonid y la conectividad».

«Se fija también un salario mínimo de $130 mil, para lo cual se incrementa el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente», precisó y dijo que se trata de «una suma compensatoria para los docentes de las provincias que no llegan a esa suma».

En el encuentro, que comenzó a las 18.30, participaron representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

El jefe de Estado dijo en la reunión que «es una gran alegría que podamos cerrar este acuerdo tantos días antes de que comienzan las clases» y manifestó que «eso es dar tranquilidad a las y los docentes, que la merecen, y a las familias argentinas, que saben que sus hijos e hijas irán al colegio normalmente».

«Quería estar presente para ratificar mi compromiso con la educación pública, mi compromiso con cada docente», señaló Fernández según reportó un comunicado de Presidencia.

En este marco, aseguró en la reunión que «hoy estamos dando un paso importante. Y estoy acá porque quiero que toda la Argentina se entere que debe cuidar y proteger a sus docentes, porque ellos forman a nuestros hijos, a los argentinos del futuro».

Junto a @alferdez, @SergioMassa y @kellyolmos acordamos con los gremios docentes un nuevo aumento salarial que da certidumbre y previsibilidad en el comienzo del ciclo lectivo 2023. pic.twitter.com/UwEnAwq3MD — Jaime Perczyk (@jaimeperczyk) February 18, 2023

«Cuando ellos gobiernan, la gente pide un puesto de trabajo. Y cuando nosotros gobernamos, nos piden que no paguen ganancias los asalariados», remarcó el Presidente y sostuvo que «nosotros en campaña no prometimos que iban a dejar de pagar Ganancias, pero pudimos hacerlo. No lo prometimos, lo hicimos».

Perczyk, en tanto, destacó el «trabajo y compromiso de los gremios y del Ministerio de Economía para acordar un aumento muchos días antes del inicio del ciclo lectivo y dar certidumbre y previsibilidad a las provincias».

«La decisión política de nuestro gobierno fue desde el primer día que los trabajadores de la educación no sólo no pierdan frente a la inflación, sino que recuperen el salario, y este acuerdo es una muestra de ese compromiso», expresó el funcionario.

Asimismo, señaló que este consenso «nos permite construir normalidad en nuestra Argentina» que «en algo más de 10 días va a iniciar el ciclo lectivo con más jardines, más horas de clase, libros para la primaria y secundaria, becas y con la construcción de nuevas escuelas técnicas».

La primera reunión de discusión paritaria nacional se había realizado el pasado jueves, donde se escucharon las posiciones pero no hubo una propuesta concreta y se pasó a un cuarto intermedio.

En tanto, Olmos destacó en las redes sociales del Ministerio de Trabajo que el piso salarial docente «pasa a $130.000 desde marzo».

«Este tipo de institucionalidad que hace a la existencia de una democracia social en la que nosotros creemos y por la que nosotros luchamos, es el resultado de la insistencia de una voluntad política», manifestó la ministra de Trabajo.