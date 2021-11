«El gobierno que se asume peronista genera prácticas anti sindicales y desconoce al movimiento obrero»

Recorren los sectores. El tiempo no lo marca un reloj de arena sino el pulso gremial, de los /as trabajadores municipales que tienen acreditado algo que el gobierno de Mariel Fernández llama reconocimiento: 35 por ciento de aumento en un año con inflación por arriba del 50 por ciento.

La defensa oficial ofrece una gama de propuestas, el gobierno expresará que como nunca antes en la historia paga los sueldos el primer día de cada mes; que otorgó 40 horas semanales, que dio los pases a planta, que elige con el superávit hacer más obra pública, y todos los ectecétera que repiten sus soldados en las redes sociales.

La respuesta gremial es unívoca: el gobierno de Mariel Fernández tiene una práctica anti obrera y anti sindical, que no se priva de utilizar métodos liberales, de derecha, de mercado.

El día martes 16 de noviembre, luego de dos postergaciones de la Mesa Paritaria, el Secretario de Gobierno Beto Conca, comunica que no hay recursos para recomponen mejor los salarios. Ese martes 16 llega a Mesa de Entradas del Municipio la carta firmada por empleados municipales agradeciendo a Mariel Fernández que pagaría en diciembre el 8 por ciento que está firmado en un ACTA desde la mitad de este año. La señal más inquietante para los representantes de los /as trabajadoras, es que la carta a favor de La Capitana tiene membrete oficial y apoyo el uso del decreto.

Walter Cravero, Secretario General de ATE Moreno, mira muy bien la fecha. Entiende que la relación de ATE con Mariel Fernández está quebrada y así lo sustenta: «Estamos deliberando. Vemos que hay una práctica del gobierno que es contraria a los sindicatos. Estamos evaluando las medidas que vamos a adoptar de acá y hacia el futuro».

Las medidas están en estudio, pero es claro que algo se quebró con el gobierno de Mariel Fernández

Se quebró la relación que tiene que ver con las negociaciones colectivas. Hay un desprecio a las entidades sindicales y queda evidenciado en estas acciones que nosotros las enmarcamos en una práctica anti sindical y desleal. Es simplemente eso…

Y tan profundo a la vez porque esta situación, lo dijo un integrante de la conducción de SITRAM, lo enmarca en una persecución y hostigamiento a trabajadores que firman un documento con membrete oficial agradeciendo al gobierno el pago del tercer tramo de la recomposición

La práctica sindical es generar persecución y presión, y ese comunicado de los trabajadores, con un membrete oficial, da cuenta que no es genuino es algo preparado. Y la fecha del 16 de noviembre, el mismo día que se daba la paritaria, desnuda esa práctica.

¿Te sorprende que el gobierno haga esto después de las elecciones?

No puedo decir sorpresa, puedo decir asombro, una mala lectura de la situación local, provincial y nacional, de un contexto muy complejo que no puede ser abordado con estas prácticas, que debería ser abordado como lo dijo el Presidente de la Nación, abrir paritarias, poder ganarle a la inflación o al menos empatarla desde lo salarial, y desde las relaciones laborales que tienen que ser abordadas desde las entidades sindicales, y esto no está ocurriendo en Moreno.

Supongo que el argumento del Departamento Ejecutivo es que, si bien hay superávit, se decide profundizar la obra pública y dar respuestas a la sociedad

Todo eso tiene que ser tomado como una política que reivindique a las /as trabajadores /as. Nunca vamos a estar en contra que se genere obra pública, de las políticas que van a favor de la comunidad, pero en esas mayorías populares están las y los trabajadores del Estado y del ámbito privado también, no se puede hacer una cosa desmereciendo la otra, no se pueden hacer políticas inclusivas sino se incluye a los /as trabajadores /as.

Todo el gremio de ATE está compenetrado con lo que tiene que hacer, me imagino que es una protesta como lo ha hecho en otras oportunidades ante el gobierno, ¿cuando se resuelve eso?

En lo próximo, pero si que estamos consustanciados, estamos asombrados que asumiéndose de los sectores populares, asumiéndose peronista, genera prácticas antisindicales, desconociendo al movimieto obrero…

Y cuando llegan las medidas de fuerza

Estamos deliberando, recorriendo todos los sectores e impulsando para que se generen las medidas que puedan revertir la situación.

