El Gobierno suspendió alrededor de 155 mil Potenciar Trabajo tras la auditoría

Por ANRed.- La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, anunció este lunes 16 de enero la suspensión de 154.441 Potenciar Trabajo. Justificó el recorte asegurando que se trata de personas beneficiarias que no revalidaron sus datos a través de la aplicación Mi Argentina. También confirmó cerca de un 89% sí actualizó su información personal. A las personas suspendidas en febrero sólo se les liquidará la mitad del beneficio, teniendo la opción de reclamar para poder validar sus datos y volver a cobrar normalmente. Si no lo hacen, podrían ser efectivamente dados de baja.

Tras la amarga novedad, la Unidad Piquetera adelantó que está discutiendo las medidas a tomar. Entre ellas, volver a salir a la calle. En tanto, Eduardo Belliboni, referente de la UP y del Polo Obrero denunció: «la ministra Tolosa Paz está aplicando un ajuste salvaje. A problemas con los alimentos de fin de año agrega la baja de 160 mil Potenciar Trabajo. La falta de conectividad, problemas con el sistema de validación, inclusive la falta de conectividad, le sirven para ajustar a los que menos tienen», enumeró el dirigente social.

Así lo anunció la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, en una conferencia de prensa realizada este lunes 16 de enero por la tarde: «154.441 personas no han realizado la validación de identidad y, por lo tanto, están sujetas a la suspensión del programa, a partir de lo que se conoce como la liquidación de enero. ¿Qué puede ocurrir a partir de esto? Que haya personas que, sabemos, puedan tener dificultades para lograr la validación, ya sea por desconocimiento de esta obligación que rige por resolución ministerial o por falta de accesibilidad. Han tenido dificultados y queremos dejar abierta la posibilidad de que inicien el reclamo administrativo».

En cuanto a cómo realizar ese trámite indicó: «como siempre, a través de la aplicación Mi Argentina, donde tendrán que contar cuáles fueron los motivos (por lo que no realizaron el proceso en el plazo establecido) y (sus situaciones) quedarán sujetas a la revisión de la Secretaría de la Economía Social, que es la que lleva adelante el programa».

Asimismo, informó: «se les va a liquidar, a todas y cada una de las personas que no hayan validado su identidad, en un 50% en este mes de enero, que se va a percibir el 5 de febrero. Pero, a partir de allí, quienes no lo hagan, no se les va a liquidar el monto del Potenciar Trabajo. El pago será de cero, tal cual rige en la normativa«, advirtió.

A pesar de ser un claro ajuste del programa Potenciar Trabajo, Tolosa Paz intentó despegarse de la idea de recorte y celebró que cerca de un 89% del padrón sí revalidó sus datos: «los resultados han sido sumamente favorables para el fin que perseguiríamos, que era tener certeza sobre las personas que integran todo el padrón de titulares del Potenciar Trabajo: 1.210.571 personas, hasta el día de ayer, 15 de enero, han validado su identidad y nos han dejado una cantidad de respuestas que nos permiten también direccionar el esfuerzo de los recursos del Estado para mejorarles la vida”, explicó la titular de Desarrollo Social.

También detalló que de ese total de personas beneficiarias, 1.134.472 realizan como contraprestación actividades productivas o comunitarias, 46.471 están inscriptos en cursos de capacitación, y los 29.628 restantes están finalizando sus estudios formales.

Ante la amarga novedad, las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera se reunieron este lunes por la tarde de forma virtual para discutir y decidir las medidas a tomar que, según ya advirtieron, incluirían salir nuevamente a las calles.

En tanto, Eduardo Belliboni, referente de la UP y del Polo Obrero expresó en su cuenta de Twitter su rechazo a la medida: «la ministra Tolosa Paz está aplicando un ajuste salvaje. A problemas con los alimentos de fin de año agrega la baja de 160 mil Potenciar Trabajo. La falta de conectividad, problemas con el sistema de validación, inclusive la falta de conectividad, le sirven para ajustar a los quemenos tienen. FMI», enumeró el dirigente social.

La ministra Tolosa Paz está aplicando un ajuste salvaje.

A problemas con los alimentos d fin de año agrega la baja d 160.000 P Trabajo.

la falta de conectividad, problemas c sistema d validación inclusive la falta de conectividad le sirven p ajustar a los q menos tienen.

La respuesta de Tolosa Paz a los movimientos sociales que se manifiestan en contra del recorte del Potenciar Trabajo fue la siguiente: «hemos conversado con Pérsico sobre el proceso de validación. Si hay algún sector que quiere protestar, les decimos que hay una ventanilla de reclamo», remarcó, haciendo referencia a Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y a cargo del área que supervisará la situación de quienes revaliden sus datos. Este líder piquetero y funcionario también fue crítico de varias medidas que se vienen tomando en el último tiempo.

La validación de datos comenzó el 22 de noviembre, se extendió hasta el 6 de enero y luego fue extendido hasta este domingo 15 de enero de 2023, luego de que trascendiera un informe de la AFIP que advertía irregularidades en más de 250 mil beneficiarios de planes sociales, que no debían recibir el cobro mensual (por entonces de $27.275) por las cuatro horas de trabajo que realizan como parte del plan. La auditoría puso en pie de guerra a los movimientos sociales, incluidos los oficialistas, cercanos al presidente Alberto Fernández, y tanto Pérsico como Tolosa Paz fueron denunciado por el fiscal federal Guillermo Marijuan por las irregularidades detectadas.

Las personas beneficiarias del Potenciar Trabajo cobran hoy $30.976, 50 (la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil) a cambio de una contraprestación de tareas semanales, mientras que para abril próximo el ingreso aumentará a $34.750.