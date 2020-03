0 shares







COMEDOR SUEÑOS Y ESPERANZA SIN RECURSOS / BARRIO ABERASTURI –

Por los aportes solidarios, desde el compromiso humano que circula en la comunidad, el Comedor tomó otro protagonismo desde las muertes de Sandra y Rubén. Ni antes ni después cuenta en su registro ayuda gubernamental. El último acto contra el hambre ocurrió el 22 de diciembre del año pasado. Fue la Nochebuena, y desde ahí la casa está abierta pero sin recursos básicos, elementales, imprescindibles. Sueños y Esperanza es un núcleo vivencial. Madre de 14 hijos, la mitad vive con ella, Carina sabe expresar en conceptos, con palabras, el momento de crisis que sigue cumpliendo años: “El comedor está stan by lo que llamamos nosotros, no está cerrado. Si recibimos una donación de mercadería se la damos a las familias que vemos que realmente está en un caos total, lo cual ahora ya es emergente de muchas familias”

¿Ustedes solicitaron a partir de lo que estamos viviendo una ayuda del gobierno municipal?

Nosotros veníamos funcionando sin ningún reconocimiento municipal, sin ningún registro pero si la gestión anterior sabía que estamos funcionando y de qué manera, pero no recibimos nada. La gestión actual, recién este año hizo un relevamiento que es el primero en seis (6) años. Entonces lo que le explicaba a la persona que nos vino a hacer el relevamiento de parte de Desarrollo Social es que me puso contenta que vinieran pero a su vez le dijimos que necesitábamos que nos asistieran, pero nos respondió que no era factible por la condición que estaba pasando la Argentina y principalmente Moreno.

La política del gobierno nacional, provincial y local está dirigida a los sectores más vulnerables y ustedes trabajan con 350 personas que son vulnerables

En su momento cuando pasó lo de la escuela N° 49 nos sentimos en una verdadera desolación de parte del municipio, la Provincia y la Nación, ahora nosotros nos sentimos como que volvimos a ese momento.

De todos modos, si tuvieran la posibilidad de trabajar cuál serían las medidas de seguridad que tienen que tomar. Esto es una cuestión de logística que los comedores lo deberían de tener

Desde un principio que comenzó lo que del coronavirus nosotros dijimos que si tenemos la oportunidad de hacer el almuerzo a los nenes y a sus familias, era hablar con ellos y decirles que una persona venga a retirar la vianda para su familia, lo cual nosotros damos un horario para que ellos vengan y nosotros tener alcohol en gel y barbijos.

¿La situación en el barrio se ha modificado, la tarjeta Alimentar ha permitido a la familias tener un auxilio o ves más pobreza?

Te respondo primero como mamá, yo no recibo la tarjeta Alimentar, pero si lo veo del lado de mis hijas que si la recibieron lo cual implica que tienen que pagar el alquiler, la factura de luz, gas y todo y la tarjeta que le están entregando es un salvavidas. Siendo que una de mis hijas es madre soltera, las otras si tienen a sus maridos pero no tienen trabajo fijo y que luego me mandan un mensaje diciendo “Mamá necesito azúcar para la leche” o sea no llegan. Y, si te digo como referente de una institución que tenía mucha cantidad de familias a mí me viven mandando mensajes las mamás por el grupo de WhatsApp que tenemos, y uno de los mensajes más impactantes que recibimos fue “Cari, cuando volvés a hacer comedor porque tenemos hambre”. Es un salvavidas, nosotros lo vemos como Titanic que le agarró en medio de la pobreza y que las tarjetas son el salvavidas para una gran cantidad de familias.

Su casa está abierta. Registra el dolor del Conurbano profundo donde lo más real es la supervivencia. A propósito, Carina de Sueños y Esperanza pide ayuda: una máquina de coser para hacer barbijos y enviarlos al Hospital de Moreno.