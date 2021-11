«El Hospital está abandonado por un Estado que no nos tiene en cuenta»

Yamila estuvo en el Potenciar Trabajo, integró la cooperativa y luego ingresó al mundo formal del trabajo estatal. La Provincia la contrata con una beca de contingencia, un intento de blanquear lo que solo tiene color negro.

Julio desde hace años cumple tareas en el Mariano y Luciano de la Vega. Está en blanco, con su recibo de sueldo, que muestra un básico que no supera los 20 mil pesos.

Pablo también es trabajador de planta, con un básico que está por debajo de la línea de indigencia.

Los tres representan a otros /as que decidieron un «quite de colaboración» en un servicio esencial porque son esenciales: limpieza hospitalaria:

¿Cómo es el trabajo que realizan, lo cotidiano?

El día a día de los trabajadores de limpieza en este momento es llegar, limpiar como siempre. Por falta de personal recibimos la guardia totalmente sucia, fuera de condiciones, no por falta de los compañero de la limpieza sino por falta de personal directamente. El turno mañana está haciendo, hagamos de cuenta que tres trabajos. Aguantando el de la mañana, el de la tarde y el de la noche.

Decime la cantidad de compañeros y compañeras que tienen que hacer este triple trabajo.

Hoy por hoy a la mañana somos 25 compañeros, en lo cual están distribuidos en las áreas esenciales y somos 5 o 6 que andamos por todos lados.

AUDIO 1 JULIO

Qué resultados va teniendo el quite de colaboración, que lo realizan para lograr un empleo en blanco, con sueldos dignos

YAMILA: El quite de colaboración es una fuerza, es una medida mayor que tomamos los trabajadores de higiene hospitalaria para que se nos escuche. El reclamo que tenemos que es la falta de personal, el quite de colaboración repercute en las tareas diarias que tenemos distribuidas todos los compañeros. Decidimos dejar de limpiar, por decirlo de esta forma, porque es la realidad. No tenemos cubierto las áreas básicamente esenciales del hospital, se está cubriendo lo que es terapia intensiva, neonatología, parto y quirófano y los residuos patológicos. La tarde y noche no tiene personal masculino para los residuos patológicos, por eso es que el compañero remarca acá que recae todo en el turno mañana, nosotros somos del turno mañana. Entramos a la guardia a las 6 de la mañana, ya agarramos esa guardia totalmente fuera de condiciones por el déficit que hay en el Hospital Mariano y Luciano de La vega. Obviamente que recae todo sobre nosotros, lo que el personal de la tarde y la noche no llega a cubrir…

Lo tienen que hacer ustedes…

Exactamente.

Están haciendo quite de colaboración porque tienen becas de contingencia, significa que están en negro. Están dentro del Estado provincial pero en negro. Aguinaldo no percibís.

No

Vacaciones no tenés

No

Obra social ahí nomás

Si.

No haces aportes.

No

¿No son esenciales?

Si, tal cual. Siempre se nos remarcó que somos personal de salud, que pertenecemos al mismo circuito del hospital, no somos diferentes a un profesional médico, profesional enfermero, técnicos. Siempre se nos remarcó esa parte que somos importantes en nuestro labor pero a la hora de la realidad, ésta es nuestra realidad. Nosotros estamos precarizados, seguimos funcionando en negro, tenemos compañeros que no cobran nada. Siete compañeros, por ponerle un número, es la realidad, siete compañeros que no reciben ningún tipo de sueldo ni de ayuda.

¿Ni siquiera el Potenciar? Eso tenían antes de la beca

Exactamente. Tuve un año el Potenciar, que antes era Hacemos Futuro. Un año estuvimos así hasta que llegó la beca de contingencia pero por la pandemia seguimos estando en negro, perteneciendo a un centro de salud tan importante como es el Hospital de Moreno.

AUDIO 2 YAMILA

Estás en blanco, con un básico precarizante, pero acompañás la acción para que tus compañeros /as de limpieza pasen a una planta real, ¿por qué?

PABLO: También uno estuvo en ese punto de la incertidumbre y no saber qué hacer si pelea por lo que quiere, pelea por los derechos de uno mismo y de sus compañeros. Con las amenazas que hay del otro lado, de decirles ‘no agiten’, ‘aguanten, ustedes trabajen que lo mejor ya va a llegar’. Es eso lo que te prometen. Ustedes aguanten que sí, que va a haber respuesta, que va a haber algo mejor. Pero eso nunca termina de llegar, y llega un punto que el cuerpo de los compañeros se estresa, hay muchos compañeros que sufrieron por temas de intoxicación, el cuerpo ya no les da, porque es pesado el trabajo que se hace ahí. Termina desgastando el cuerpo y uno termina diciendo basta.

AUDIO 3 PABLO

¿Cuál es el número total de trabajadores y trabajadoras de limpieza, el plantel?

YAMILA: Cincuenta y tres, activos.

¿Hay inactivos?

Sí. En el Ministerio de Salud de La Plata figuramos 98 trabajadores de higiene hospitalaria, en la cual somos 53 activos trabajando en nuestra función que es la higiene hospitalaria. Después la otra tanda fueron casos desvirtuados que fueron arreglos internos, donde se pasaron a otros sectores, cuidadores, camilleros, administrativos, lavadero. Y así funcionó.

¿Con cincuenta y tres activos, alcanza?

JULIO: No, no alcanza. La verdad que no alcanza porque en realidad somos 25 en el turno mañana, tenemos compañeros que están por licencia médica, faltantes que es lo natural por el estrés, por el cansancio. Date cuenta que desde el 2020 nos sacaron hasta las vacaciones, ahora nos están dando 14 días. Entonces en vez de proveernos nos sacan, y si toman gente lo desvirtúan automáticamente. Siempre es la misma cantidad, al contrario cada vez somos menos. Y cada vez más grande el hospital.

AUDIO 4 YAMILA Y JULIO

Dijiste que es un trabajo muy pesado, describilo por favor

PABLO: Es pesado ya para un hombre, por eso las mujeres no pueden hacer diferentes tareas que hay. Generalmente el trabajo más pesado que hay ahí es sacar la basura. Sacar la basura en bolsas patológicas de 20 kilos o más. Y eso en carros que por ahí están parchados, que ya no se pueden manejar, que son tres para todo el hospital, que a veces nos tenemos que estar turnando para ver quién va a buscar la basura primero porque no podemos ir arrastrando esas bolsas. Imaginate lo pesado que es, y de ahí llevarlo para afuera, embolsarlos con todos los peligros biológicos que conlleva eso. Esto no sé si va a quedar bien aclarar, una cosa que hacen, nos piden que reciclemos las bolsas. Que en vez de agarrar la bolsa y tirarla directamente, la tenés que dar vuelta, sacarle todo lo que tiene en el contenedor y volver con la misma bolsa.

¿Quién da esa orden?

Las autoridades del hospital.

YAMILA: La verdad que es lamentable que tengamos estas condiciones, no solamente laborales. No estamos hablando solamente acá de trabajo, sino de una comunidad donde se atiende mi familia, la familia de los compañeros, la familia del ciudadano de Moreno. Es inhumano, la verdad que es discriminatorio porque yo, si es mi familiar obviamente por urgencia lo voy a traer pero no en las condiciones que trabaja o que se maneja el hospital de Moreno. No estoy desvirtuando a nadie, ningún cargo, ni tratando mal a nadie, sino que estoy diciendo que ya el hospital está abandonado por un Estado que no está, que no nos tiene presentes. No va contra nadie, va contra un Estado ausente.

AUDIO 5 PABLO Y YAMILA