RESUMEN CON DATOS OFICIALES Y EXTRAOFICIALES –

La entrega de información de la Secretaría de Salud facilita (cada comienzo de semana) entender y comprender la evolución de la pandemia. No solo cantidades sino capacidad de la estructura sanitaria. Hasta el 13 de julio el Hospital Mariano y Luciano de la Vega presenta un 61,4 por ciento de camas ocupadas (tiene un total de 246 plazas).

Si se observa lo vinculado a COVID aparece un cuadro:

SERVICIO CAMAS OCUPADAS CUIDADOS INTERMEDIOS 7 MÍNIMOS 6 UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 2 SALA DE COVID 5

Pero el único Hospital que cuenta el distrito debe y afronta otras coberturas que no tienen relación con el coronavirus. La Unidad de Terapia Intensiva está al máximo de su capacidad o, dicho de forma numérica, las quince (15) camas están ocupadas.

Con respecto a la situación de los trabajadores /as del Hospital, profesionales médicos, administrativos /as, enfermeros /as y camilleros, el número de contagios es significativo, una situación previsible no cuantificada oficialmente.

Del portal Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se indica que del total de contagios en el Municipio de Moreno, un 6,1 por ciento (92 casos) corresponde a trabajadores /as de salud. Por supuesto que no hay un desglose de los lugares en que desempeñan las tareas y funciones, tanto en lo privado como en lo público.

A modo de hipótesis del riesgo o circulación del virus, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega informa que a partir de hoy se suspenden las visitas y los partes se entregan de forma telefónica.