El Instituto Rojas sin gas desde septiembre de 2019, tal vez haya una pacífica movilización

La virtualidad por la pandemia, el virus, los contagios, se entiende, pero por falta de gas en el es mucho más que un retroceso. En el Instituto Ricardo Rojas, de formación docente, no hay calefacción por falta de suministro de gas. El problema no es la instalación, ni los calefactores sino un regulador nuevo colocado en abril de 2019, pero en septiembre la empresa Naturgy corta la provisión. Es extraordinario el caso del Instituto Rojas: una empresa privada sostiene la no provisión de gas a un organismo público, ¿sería porque el Estado provincial no paga una multa, resultado de colocarse en 2019 un regulador sin notificar a la firma española?

El servicio meteorológico anticipa lo que la administración pública minimiza. Autoridades del Instituto definen «volver a la virtualidad» porque la ola de frío tiene impacto en la salud de docentes y alumnos /as. Duró unas jornadas la férrea postura institucional porque la segunda semana de junio es presencial sin gas, sin condiciones óptimas, con mucho frío. Ni frazadas ni parches, clases normales.

En los primeros días de frío se mantenía el hábito de aberturas en posición de ventilación cruzada pero con barbijos. Los cuerpos, aún con el mejor abrigo, requieren de temperatura exterior. La salud de alumnos /as, hombres y mujeres que serán los docentes de hoy y mañana, se deterioran.

El frío golpea a la mañana, también a la noche en ese histórico edificio de Moreno Centro. Duras condiciones de cursada. El Centro de Estudiantes del Rojas registra el asunto, la emergencia y plantea dos ejes: Boleto Educativo Gratuito y el gas. Sobre éste último punto (calefacción) se consagra el reconocimiento al trabajo administrativo, instancia que aún agotada no expira. Saber esperar pero admitir el compromiso asumido.

Vale la pena entonces destacar el informe de las autoridades del Rojas a la comunidad educativa, respecto al gas: «Los reclamos realizados para la reconexión de gas fueron numerosos: con nota por mesa de entrada al Consejo Escolar, poniendo en conocimiento en forma permanente a nuestras autoridades. El día lunes 30 de mayo de 2022, nos comunicamos telefónicamente con representantes del Consejo Escolar quienes ya estaban en conocimiento de la decisión tomada por el equipo directivo del cambio de modalidad de cursada pasando a la virtualidad hasta el sábado 04/06/2022 inclusive, respondiendo al pedido de un número importante de la comunidad , quienes se acercaron a plantear lo difícil de asistir en esas condiciones, estudiantes, personal administrativo, auxiliares y docentes . También se puso en conocimiento a representantes de SUTEBA, con quienes mantuvimos comunicación telefónica ese mismo día y subsiguientes. El día miércoles 1/06/2022 reunidos en mesa de trabajo de infraestructura y jueves 2/06/2022 en reunión de UEGD, se abordó y analizó la reconexión del gas de nuestro instituto; en la misma participaron autoridades escolares, representantes del Municipio, autoridades del Consejo Escolar de Moreno y representantes gremiales. Ingresamos nuevamente nota a Consejo Escolar esta semana reiterando el pedido de reconexión con el aval de más de 160 integrantes de la comunidad, que se sumaron al pedido el lunes 30/05/2022 recorriendo las aulas tanto equipo directivo, preceptores y docentes del Consejo Académico Institucional. Además fue notorio la disminución de presencialidad a clases, producto de las condiciones actuales, entre otros motivos. El lunes 6 de junio se reanudan las actividades presenciales, a la espera de contar la próxima semana con más información sobre el estado de resolución de esta problemática. Equipo Directivo».

Ayer por la tarde – noche se produjo un encuentro con más de 150 estudiantes. Las condiciones objetivas en la mesa, en el Instituto que forma docentes, se estudia y analiza un reclamo – movilización para exigir condiciones dignas y seguras… sin virtualidad como parche. El próximo miércoles habrá asamblea que definiría los pasos… sin que el frío defina el tiempo de protesta

La Municipalidad de Moreno y el Consejo Escolar de Moreno han destacado el trabajo de restauración de la vieja Casona del Instituto de Formación Docente N° 21 Ricardo Rojas.