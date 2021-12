El Jardín 956, la niñez y los adultos

Especialista en Niñez, ex Secretaria municipal al frente de un área que debe abordar las complejidades más profundas. Sonia Aiscar entrega una mirada severa, respetuosa y crítica sobre cómo las estructuras reaccionaron ante lo denunciado por madres del Jardín N° 956: «A mí lo que me sorprendió mirando desde afuera la situación, es la reacción de los adultos. Tendría que haber sido de contención, lo que se exige en esta situación es justamente proceder como si la denuncia fuera cierta, protegiendo a los más vulnerables y ponerse en posición de esa investigación, no subirle el tono a esa discusión y tomar esa actitud cuasi corporativa de que con los docentes no. La verdad que me llamó mucho la atención, no conozco los hechos de violencia que dicen que ocurrieron, pero me parece que el lugar de los adultos justamente es proceder como si fuera cierto y ponerse a disposición de lo que haya que investigar, y deben deslindar responsabilidades porque también es cierto que seguramente no todos los docentes de ese jardín estarían involucrados, ahora sí tenemos que poner todo a disposición para que se establezca quienes si y quienes no, o cuántos sí y cuántos no. Me parece que lo que procede es investigar y que sea la justicia la que lleve los resultados que tenga que llevar a quienes tenga que alcanzar con esos resultados».

AUDIO 1 AISCAR

El tiempo que dispone y posee la justicia para avanzar en un tema así, ¿lo conocés?

En Moreno se están registrando demoras muy importantes, de todos modos, no es algo que yo te pueda contestar fuera del caso concreto porque también en el caso concreto va a depender de la contundencia de otros elementos probatorios

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo si hubieran cámaras en el lugar, que es una cosa que desconozco y y se verifica que los traslados existieron o si los relatos de otros testigos dieran cuenta de que a los chicos efectivamente los sacaban y si en los teléfonos o las CPU que secuestraron encontrarán algún tipo de elemento probatorio estaríamos en una situación como de mucha más urgencia. Entonces los tiempos de la justicia, más allá de que Moreno tiene un problema con los tiempos de la justicia también va a depender de esto, de qué tan transparente digamos sean otros elementos que se puedan ir encontrando.

AUDIO 2 AISCAR

Qué abordaje tiene la Secretaría de Niñez en una situación de esta naturaleza

En principio aclararte que como tema en principio no es un tema de Niñez, del Sistema de Protección de Niñez porque a éste le corresponde intervenir cuando el chico está siendo vulnerado por aquellos que deben protegerlos

Padres o tutores

Sí claro o progenitores, en este caso tenemos adultos que están protegiendo. Cuando yo estaba en el cargo ocurrió en un jardín de la zona de Trujui, una acusación de abuso. Hicimos una colaboración con la fiscalía porque como era también mucha cantidad de relatos, lo que hicimos fue ponernos a disposición de la fiscalía pero el impulso del procedimiento lo tiene la fiscalía que puede hacer muchas cosas distintas y en simultáneo…

Por ejemplo

Una tiene que ver con los adultos, que los tienen que llamar a declarar tanto a los que están acusados de un supuesto delito como a todos aquellos que pueden haber sido testigos de la situación.

Tienen que llamar a la directora, las docentes, a todas, estamos hablando de este caso jardín 956

Si, porque en el relato que hacen de que a los chicos los sacaban y los trasladaban también los otros docentes sobre el personal auxiliar pueden haber visto o no pueden haber visto justamente. De lo que se trata es que vengan a confirmar o a negar si vieron o no vieron a esas situaciones, y por otro lado, tenemos a los chicos que estarían siendo las víctimas de esas situaciones. El abordaje con los chicos siempre corresponde que sea en Cámara Gesell, bien en las causas penales, en otras no. Pero con los chicos tiene que ser allí, y son los especialistas de las oficinas de Atención a la Víctima de la fiscalía los que van a confirmar o no los relatos que se están dando.

AUDIO 3 AISCAR

De lo que pudiste leer, de las notas periodísticas, percibís algo particular

Por ejemplo a mí me llama mucho la atención el relato de los payasos.

¿Por qué?

Porque me pregunto, eso ocurrió dentro o fuera del jardín. Si ocurrió dentro del jardín tiene que haber registro de esa actividad y quienes eran, cómo se planteó pedagógicamente esa actividad o si ocurrió afuera, estamos en otro escenario. Insisto, me parece que hay una cantidad de elementos en esto que está circulando que debería ser mucho más sencillo de poner en claro y a partir de ahí, vamos a saber claramente en qué escenario estamos.

Con los niños no y con los trabajadores y trabajadoras tampoco, porque fue un flyer ese, es una convocatoria. Cuando la leíste que te pasó

Mirá, a mí me pasó, que yo de hecho te repito no conozco si existieron o no los hechos de violencia, creo que los hechos de violencia no son la vía más allá de que puedo entender la reacción de los padres, creo que los hechos de violencia no son conducentes y que claramente hay que evitarlos. También a pesar de mi escepticismo hacia la justicia, creo que la vía tiene que ser la justicia, pero la verdad es que como actitud me pareció corporativa y me pareció poco contenedora de la situación terrible que están atravesando los chicos y los padres. Y de paso te cuento una anécdota un poco risueña, yo me escapé del jardín a los 3 años, era muy observadora y noté que en el jardín entraba y salía gente y dejaban la puerta sin llave. Entonces yo me fui porque decidí que me iba a mi casa, y mi mamá que toda su vida sufrió de presentimiento salió a buscarme a media mañana y me encontró en la calle, a dos cuadras del jardín. Armó un escándalo por supuesto, podría haber pasado algo gravísimo que no pasó, pero la directora no tuvo una actitud de decir “no su hija se escapó por los techos”, en realidad reconoció que se les escapó a todos y que el portón no tenía llave. Me parece que uno no puede para tal vez tratar de cubrir una negligencia propia terminar algo que parece un encubrimiento. Me parece que justamente la actitud que como adultos tenemos que tener es poner todo en manos de la justicia y que la justicia pueda libremente y ahí sí sin presiones ni políticas corporativas ni gremiales ni nada, investigar los hechos con sus si y sus no.

AUDIO 4 AISCAR