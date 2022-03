«El listado de auxiliares de la educación es irregular»

El trabajo en las escuelas impone, desde hace años, tantas demandas como derechos a conquistar. No hay éxitos cuando el fracaso gana las partidas.

Los y las trabajadores /as auxiliares son esenciales antes de la pandemia, y esa categoría o clasificación responde a que son las columnas cuando gobiernan los parches.

Dos años de virus y olas, cargas virtuales y festejos por el fin del encierro. En el tercer año de gestión de Axel Kicillof como gobernador, y Sonia Beltrán como figura central y rectora en el Consejo Escolar de Moreno, se repiten los planteos que por antiguos no dejan de tener actualidad y vigencia. Más de 500 trabajadores /as que aspiran a ingresar a los servicios educativos como personal auxiliar, presentaron la queja administrativa porque sus puntajes estaban mal cargados. Desde el año 2018 y sin que nadie hasta hoy allá salido a poner en la calle, con fuerza, el grito de pelea por recuperar conquistas gremiales, la Provincia con su órgano descentralizado, Consejo Escolar, tiene toda la facultad de aprobar el LISTADO, mientras que las entidades que antes con sus firmas podían incidir en la votación hoy son VEEDORES / AS.

En el medio un caso que espera fecha de juicio oral y público. La causa de títulos y puntajes truchos, una asociación ilícita con protagonistas principales y secundarios.

Según el testimonio de Walter Cravero, Secretario General de ATE Moreno, en el Consejo Escolar se hicieron las correcciones tras la presentación de más de 500 compañeros /as, pero cuando regresa el listado 2022 de La Plata todo sigue igual. Por esa razón comprobable, Cravero afirma que el Listado de Auxiliares es irregular:

¿Por qué los tres gremios rechazan el listado de aspirantes a cargos auxiliares 2022?

El rechazo lo establecimos a partir de la primera mesa distrital del año, donde planteamos objeciones al listado, había cuestiones irregulares que la observamos y fundamentalmente sobre un piso de 520 reclamos que hicieron trabajadores y trabajadoras aspirantes al listado, que entendemos que quizás el universo de reclamos fue atendido y quizás de esos 500 y pico de reclamos a no todos correspondía el reclamo pertinente pero, detectamos una cierta cantidad de compañeros y compañeras que habiendo presentado en tiempo y forma cada una de las instancias, inscribirse online, presentar la documentación respaldatoria y acercarse en el período de exhibición y reclamo el porcentaje no se reflejó ese trabajo en listado final. Esa objeción es lo que nosotros marcamos junto a los demás entidades sindicales, con lo cual hay un acuerdo pleno del bloque sindical en decir que se haga un trabajo respaldatorio o un trabajo reparatorio de esa cantidad de compañeros y compañeras que no tienen el puntaje debidamente. Como esto, según nos manifestaron en la Mesa Distrital no tuvo respuesta por parte de la Dirección de Recursos Humanos con lo cual no se podía hacer ninguna cosa y se tenía que poner en funcionamiento el listado tal cual como está. Los gremios dijimos que no estamos dispuestos a firmarlo, y por otro lado, también manifestar que según esa Resolución la 293, que nosotros estamos pidiendo la derogación y fruto de la lucha de nuestro sindicato y la Mesa Técnica entendemos que hay propuestas y avances por parte del gobierno provincial para derogar esa resolución que entendemos que consolida la arbitrariedad del poder, tanto al ámbito ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires de la Dirección General de Escuelas, inclusive los consejos escolares y esta discrecionalidad del poder si las entidades sindicales solamente son veedoras, si no participan en la firma del Listado como históricamente hemos hecho, no sin controversias, fueron muchos momentos de tensión en la confección de los listados, son momentos muy complejos, pero entendemos que tiene que haber un listado ecuánime con la posibilidad concreta y pareja para todas y todos aquellos que se inscriben. Entonces, que dijimos, si no era necesaria nuestra firma prescindimos de firmar el mismo.

Las personas que miraron el listado cuyos puntajes no se ajustaban a lo que ellos habían realizado que son capacitaciones o demás, no fueron corregidos, entonces, ¿el listado es irregular?

Es irregular, si bien en el período se corrigieron no impactaron. Lo que me manifiestan del Consejo Escolar es que el trabajo se hizo. En la primera mesa distrital, vinieron compañeros que están en el proceso de carga, establecieron que el criterio que utilizaron es el que corresponde, revisaron puntaje por puntaje, legajo por legajo e hicieron la carga correspondiente del reclamo. Sin embargo, a la hora de oficializar, en el último listado no se vio reflejado.

Si los compañeros y compañeras se presentaron, hicieron el reclamo, en tiempo y forma y si se cargaron esos datos por qué el resultado final no está impactado con esas correcciones que se hicieron

Es justamente lo que nosotros decíamos, esa es la pregunta pero hicimos una propuesta sino queda como que simplemente nos ponemos de la vereda de enfrente y no queremos que haya listado. Queremos que haya listado pero que se reconozca esa serie de irregularidades que detectamos; que se haga algún tipo de corrección y de apertura en el sistema o una propuesta concreta a la Dirección Provincial de Recursos Humanos y que se corrijan estas irregularidades. Como no hubo posibilidad concreta de avanzar en ese sentido y como dijeron, manifestaron que ya está en vigencia, con lo cual simplemente falta la firma de los consejeros y con eso se puede utilizar el listado entonces bueno, prescindimos de la firma porque no se atiende el reclamo de las entidades sindicales. Estamos esperando qué es lo que determinará el Consejo Escolar, eso es una realidad. Nosotros dijimos, nos levantamos de la mesa, terminó la mesa distrital, se escribió bajo acta distintas posturas y estamos esperando la determinación del cuerpo de consejeros que debería avanzar en una sesión especial para poner en vigencia y aprobación el listado 2022.

Si se aprueba ¿es un listado irregular?

Nosotros entendemos que sí, entendemos que debe haber un trabajo con seriedad, como vos decías al principio de la nota, hay una necesidad real y concreta de más de 50 compañeros y compañeras en el distrito, eso se vio en muchas escuelas que fueron afectadas en el inicio de clases por el servicio de limpieza, también estamos viendo el tema de cómo van a funcionar las cocinas porque no está la conexión o no está finalizada la obra. Queremos que el trabajo se haga seriamente y que ese listado sea la cristalización del trabajo en conjunto donde los compañeros y compañeras del Consejo Escolar realmente ponen mucho más de lo que corresponde para sacar las trabas del sistema, pero bueno, la realidad del listado refleja irregularidades, queremos corregirla pero bueno, no fue la voluntad o al menos no fue lo que pudimos expresar en la última Mesa Distrital.

Claro, pero vos me dijiste que son más de 500 personas que presentaron reclamo, entonces, cuando yo te pregunto sobre irregularidades, vos estás refiriéndote a personas que tienen menos puntaje del que le corresponde y personas que tienen más puntajes del que les corresponde

Nosotros más que nada, cuando tuvimos la posibilidad concreta de cotejar compañeros que han hecho reclamos que no tienen el puntaje que le corresponde, que tienen menos puntaje que el que le corresponde. Podemos hacer referencia a eso porque lo relevamos y lo presentamos al Consejo Escolar. Relevamos la cantidad de compañeras y compañeros que haciendo reclamo con la documentación pertinente así mismo igual no tienen el puntaje que le corresponde, tienen menos de lo que les corresponde. Hubo caso, creo que lo ha dicho algún consejero, que han detectado irregularidades con casos de compañeros, por lo que ven en la carrera, que tienen más puntaje que lo que corresponde. Eso corre por quien dijo.

¿El problema está en La Plata? ¿Consejo Escolar cargó bien?

Nosotros interpretamos que fue así, pero no queremos brindar ningún tipo de responsabilidad. También está todo el proceso de carga y obviamente que hay un período de 20 días, que hay personal de Estado pero también hay compañeros que se han incorporado por la demanda. Pero más allá de eso se corrigieron los reclamos, se incorporaron en los períodos de reclamo y se enviaron a La Plata para que eso impacte. No impactó pero ahora entendemos que el problema final sería la carga en La Plata, quien carga en La Plata, en la Dirección Nacional de Escuelas los listados.

