NUEVO ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE PERÓN –

Mariel Fernández, la Intendenta de Moreno, en su lugar de poder alcanzado por los votos. Salón Latinoamericano como núcleo. Más de cuarenta dirigentes /as conectados con el programa que sortea el aislamiento y conecta imagen y voz. Un nuevo aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón y el paso a la inmortalidad

Walter Correa, Ernesto «Coco» Lombardi, Lolo Gómez, Inés Iglesias, Damián Contreras, Gastón Fraga, Adriana Palacio, Lucas Franco, Martín Fraiz, Zulma Gil, Sonia Beltrán, Sandra Cruz, José Barreiro, Débora Galán, algunos /as que expresaron su comprensión de la historia, la pertenencia al peronismo y el presente que repite, otra vez, la palabra unidad.

Por ser el dirigente que vertebra la vida política partidaria desde hace más de veinte años, por historia, vigencia y capacidad, Mariano West participa del zoom y deja algo más que un mensaje a sus compañeros /as en este 1° de Julio de 2020: «Los que tenemos memoria recordamos, guardo un recuerdo muy fuerte de esa mañana tan fría del 1 de julio, se nos heló el alma con la muerte del General. Creo que tenemos que sincronizar con lo que él pensaba en ese momento, muy poco tiempo antes nos dijo que para un argentino no hay nada mejor que un argentino y hoy se aplica más que nunca. Estamos todos reunidos de distintas líneas del Justicialismo local. Tener la noción que en un momento como este no puede haber otro tema más que unirnos en favor de nuestro pueblo, para hacer todo lo que se pueda, hacer las cosas bien y que entre todos superemos este tiempo universal increíble que nos toca vivir, impensado para esta época. Superarlo con el menor daño posible, el menor sufrimiento posible. Con la capacidad que Alberto Fernández ha demostrado para unir a los argentinos, unir al peronismo antes y manejarse frente a la pandemia con altura, con claridad de valores poniendo a la vida ante todo. Estoy para sumarme como uno más, cuenten con mi esfuerzo en pos de la unidad a favor de nuestro pueblo«.

La unidad como premisa… es la mayor apuesta que tiene el peronismo cuando la pandemia deje de ser la centralidad que hoy hegemoniza todos los sentidos.