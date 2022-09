El llanto de una trabajadora municipal… para que se entienda qué es un ajuste

Ya salieron los paritarios de una reunión que no tuvo ese carácter de diálogo que supone escuchar y ser escuchado. Encuentro muy breve porque el gobierno fue a notificar la decisión final de aumentar un último 16 por ciento (en dos tramos). Hablan los secretarios gremiales de SITRAM y ATE, las /os trabajadoras /es escuchan la mala noticia. Una mujer expresa en la «asamblea» el dolor diario, la bronca permanente. Se dirige a la Intendenta. Llora porque entiende que su subsistencia le marca el día 10, luego vendrá un paquete de preguntas de cómo seguir porque en su bolsillo, en su cuenta, nada queda. Pide que se inicie un paro, solicita que se rompan los silencios y cobre luz el apriete, los abusos. El ajuste salarial que ejecuta el gobierno municipal tiene personas que toman un rumbo, que le plantean a los gremios iniciar la resistencia porque no «pueden ser los /as trabajadores /as la explícita variable de ajuste»

José es Delegado de ATE. Trabaja en el área de Salud. NO tiene dudas al señalar que «Mariel Fernández prioriza los grandes festivales antes que los derechos laborales y salariales de los /as municipales».

Sabrina trabaja en un área especial, fiscalización tributaria. Por conocimiento asegura que «el Municipio recauda los ingresos necesarios para recomponer los salarios sin necesidad de un ajuste, pero deciden contratar a Nicki Nicole por una millonada de pesos, y a La Konga a quien se le pagará 8 millones de pesos».

Sebastián López trabaja en una unidad sanitaria y tiene un sueldo de bolsillo de 37 mil pesos y plantea con máximo respeto: «Pedimos ser escuchados, dimos muestra de toda voluntad pero los municipales no damos más»