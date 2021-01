71 shares







LÓGICA CONFIRMACIÓN DEL SECRETARIO DE AMBIENTE MUNICIPAL –

¿Quien puede tener dudas que dentro del plan estratégico de gobierno la recolección de residuos domiciliarios es central? La Intendenta le puso fecha de vencimiento al monopolio de la basura y descartó como posibilidad la municipalización total del servicio. Aún así, contratando la mano de obra calificada a la empresa – cooperativa GESTIONAR de Camioneros, lanzó un gran spot y una serie de piezas de comunicación anunciando un ahorro superior al 40 por ciento, certeza que se vio reducida cuando los costos fijaron alquiler de camiones, combustible y planta de transferencia. Debe consignarse que ese paso tiene un carácter temporal hasta que lleguen las unidades que financia el gobierno de Alberto Fernández vía Ministerio de Ambiente.

El sistema de dos décadas de vigencia quedó sin continuidad, lo que supone un proceso por etapas para transformar el servicio, es decir, existe un cálculo de cada instancia a alcanzar. Como Consorcio Trébol aún está vinculado al Municipio en alquiler de camiones y planta de transferencia, el Departamento Ejecutivo planificó la presentación de un proyecto – iniciativa que tuvo guiño positivo en el Ministro Cabandié: la planta propia, desvinculación total con Consorcio Trébol.

No está de más considerar lo obvio, es la Intendenta quien gestiona la política local y ofrece el suelo, la tierra, el lugar, lo esencial como garantía para que el resto del andamiaje burocrático acelere la carpeta. No sobra lo que en general no abunda, y más por provenir de la comunidad, Mariel Fernández pudo bajar la orden y hacer un estudio de prefactibilidad (impacto ambiental) adosándolo a la carpeta que Juan Cabandié recibió, además de garantizar que la tierra está disponible y sin obstáculos.

¿No fue lo que realizó el Municipio en el año 1998 – 1999 cuando se preparó el pliego de la basura, antes de poner un ladrillo en una hectárea y media en Cuartel V?

Tal vez el gobierno en la figura reconocida del Secretario de Ambiente, Damián Falfán, tenga el convencimiento que el estudio de impacto, contratado y pagado por la empresa ADJUDICATARIA no tendrá grises o negros porque en definitiva la Intendencia YA ELIGIÓ EL LUGAR y le EXIGIRÁ al ganador de la OBRA la mejor tecnología para reducir ruidos, olores y gases. El ARGUMENTO de mayor peso específico tiene relación con el punto geográfico, en palabras del Secretario, está en el corazón del distrito, por ende hay recorridos simétricos.

Como primer síntesis, si a las comunidades afectadas no les interesa saber o comprender el sistema GIRSU, el fin del contrato Trébol y los millones que ya no embolsa la empresa, el gobierno tiene bajo la manga lo que serían beneficios para la zona:

1- En los más de 200 millones que financia el BID (lo que significa que los primeros pagos -con certificado en mano- los asume el gobierno nacional) el Ejecutivo local exhibe como otro logro la pavimentación de la calle Don Bosco hasta Atahualpa.

2- Como la mirada del oficialismo gobernante es integradora, en un futuro no muy lejano habrá otra calle, bien hecha de hormigón (Moctezuma), para que los camiones del Sur entren por colectora, ESO no es exclusivo de la basura sino un beneficio para los habitantes de los 13 barrios que hoy le dicen NO A LA PLANTA, NO A LA CONTAMINACIÓN.

3- Generación de fuentes de trabajo, la planta requiere de personal y allí está la oportunidad de empleo formal para vecinos de la zona.

En síntesis, la carpeta no va a diferir nunca de la metodología que los gobiernos aplican cuando el proyecto genera ruido, gases y olores. Si no es el privado quien financia en algo las demandas sociales el Estado lo hace para bajar la intensidad del reclamo o para explicar bien las cosas a los que NO ENTIENDEN el proyecto transformador.

La Planta avanza a paso redoblado. Un piso de clases sociales izan la bandera de NO A LA PLANTA NO A LA CONTAMINACIÓN.

Damián Falfán, Secretario de Ambiente y Seguridad Alimentaria, ideólogo del nuevo plan de la basura, recolección y reciclado, brindó una entrevista al colega Rodrigo Solórzano de Semanario Actualidad. Con el permiso debido y el agradecimiento necesario, extrajimos las mejores definiciones que certifican que para Mariel Fernández y su gobierno la PLANTA NO SE MUEVE DE LUGAR:

Sobre el estudio de impacto ambiental, Damián Falfán explicó que “aún no está porque el mismo se hace en función a la propuesta técnica que presenta la adjudicataria quien debe presentar el diseño de la planta. Cuando pasa la propuesta técnica, con la cual entrega un estudio de impacto ambiental, el Estado hace una revisión del mismo y emite una declaración al respecto, básicamente es plantear al oferente los puntos que tiene que revisar del diseño para poder emplazar la Planta de Transferencia aminorando los impactos (ambientales) alrededor, en cuanto a lo sonoro, olores, líquidos. Es una exigencia que debe cumplir antes de poner el primer ladrillo.

Sin dudarlo, Falfán responde a la pregunta del colega Rodrigo Solórzano:

¿La consultora que hará el estudio de impacto ambiental es contratada por la empresa que gane la adjudicación?

Tal cual. Hay otras dudas que surgen y que debemos aclarar, no es el Municipio quien hace la licitación sino que es Nación (Ministerio de Ambiente) y quien tiene relación con el oferente hasta lograr avanzar con la construcción. Quien gana la licitación está a cargo de todas las etapas, del diseño, construcción y emplazamiento de la tecnología adecuada para la actividad, con la declaración de impacto que lo hace es que no interfiera el mismo en la vida de los vecinos que están alrededor.

En otra pasaje de la entrevista, Damián Falfán ofrece el lado menos económico del emplazamiento y dice: «Nosotros no ponemos en la balanza la cuestión económica sino que estamos pensando desde el punto de vista ambiental y la salud. Para nosotros es importante avanzar con el tema y trasladarle la seguridad a los vecinos de que una vez que ese diseño llegue y el estudio de impacto esté, lo vamos a socializar porque además en el proceso están contempladas las audiencias públicas. Ya está el proceso de preadjudicación pero el Municipio aún no tiene la información oficial del Ministerio que es el que tiene relación directa con el oferente».

La hectárea elegida en Reja Grande, zona Industrial I, no se toca, no se modifica: «Desde el punto de vista normativo no hay nada que objetar sino era imposible que el Municipio pudiera presentar el proyecto ante el Ministerio de Ambiente de Nación, ni mucho menos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) avance en la financiación. La zona es apta para esta actividad (Industrial I), incluso la actividad planteada ni siquiera es de proceso industrial, la planta recibe los residuos por un proceso de compactación de bateas herméticas que son las que llevan (la basura) al CEAMSE. Creo que en esa zona hay otras actividades que pueden traer más complicación que la planta que nosotros estamos proponiendo».

¿La decisión política del Municipio es que se construya allí o hay otras alternativas?

No hay una cuestión caprichosa del Municipio sino que hay un filtro normativo y técnico de porque ese es un predio viable. Primero porque es una zonificación donde está permitida la actividad, segundo que es estratégico para lograr un buen servicio de recolección, eficiente, no sería lo mismo poner en un extremo del Municipio o en este que está justo en el corazón del distrito y permite distribuir las distancias equitativamente en todos los recorridos. Desde la Secretaría de Ambiente no es que elegimos el terreno sino lo que hacemos es un desarrollo técnico de propuesta para la construcción de la planta y después hay áreas que nos fueron proponiendo diferentes lugares que daban con la zonificación, con las características del terreno, y lo que junta las propuestas es este lugar físico que es lo más óptimo para que sea eficiente el proyecto

Está claro que no es un capricho pero la voluntad política es construirlo ahí

No hay opciones de poder trasladarlo a otro lugar porque el proyecto está financiado en función de ese lugar, incluso se adosan otros proyectos como lo es el ingreso a la planta, que es una preocupación, pero como parte de la financiación está la obra hidraúlica y pavimentación de la calle Don Bosco hasta Atahualpa, pero eso nos da la posibilidad de ampliar los proyectos y (pavimentar) Atahualpa, Moctezuma hasta llegar a la Autopista lo que nos daría una conectividad muy importante, obras que no solo es para el ingreso de camiones sino de otros vehículos, ambulancias, tránsito en los barrios que están en una zona bastante anegada.

Las comunidades organizadas le dicen NO al Gobierno Municipal que tiene como estandarte una gestión vinculada con los territorios y las comunidades. Hay un impacto político que no puede soslayarse, un conflicto abierto que no está en la manzana de las luces del poder, no reside en las sesiones parlamentaristas, más bien respira en las calles y rutas… piquete y cacerola, la lucha es una sola.

¿Cuál es la metodología de Mariel Fernández para conducir positivamente un conflicto que, seguramente, estaba en la carpeta de análisis que le llevó a Cabandié y éste en la solicitud al Banco Interamericano de Desarrollo?

Porque es un nuevo gobierno y una gestión que vino a cambiar la política, no puede esperarse que le traslade a las comunidades «el riesgo de perder el préstamo internacional y el retroceso en el combate contra los intereses privados que quieren seguir viviendo del Estado en detrimento del pueblo empobrecido».

La Planta en Reja Grande, es una política de la Intendenta y su Secretario.

Las comunidades de Reja Grande trabajan todo tipo de presentaciones políticas y judiciales, acciones en la calle y rutas.

La moneda ya está en el aire, ¿alguien sabe cómo cae?

PDTA: Si Consorcio Trébol tiene fecha de vencimiento (hasta que lleguen los camiones) y cuenta con una PLANTA DE TRATAMIENTO en Cuartel V que el actual gobierno alquila, pregunta, ¿no hay opción a compra manejando precios que limiten la ambición desmedida del privado?