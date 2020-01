0 shares







LA INTENDENTA RECIBIÓ AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN Y AL GOBERNADOR – PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR EDUCACIÓN Y TRABAJO / ESCUELAS A LA OBRA –

El Presidente de la Nación, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, funcionarios de los gabinetes (nacional y provincial), las emblemáticas figuras de la economía popular que hoy ocupan cargos públicos; las representaciones gremiales educativas y UOCRA, un mosaico del nuevo poder que planta bandera: ética y solidaridad.

Las columnas de militantes ganan las calles aledañas a la gloriosa institución. El salón está dividido por una valla, casi a la mitad. Todos sentados y a la espera de las autoridades. En las tribunas las fuerzas que son gobierno, Movimiento Evita, Pueblo Libre y Somos. Las insignias tienen espacio y lo comparten con el MTL, Ateneo Néstor Kirchner, La Juan Domingo, el PTP, Martín Fierro y La Cámpora Moreno, entre otras. Traducción necesaria: ausencia visible de agrupaciones y corrientes peronistas. La locutora pide, minutos antes de comenzar el acto, que se bajen todas las banderas. Repite la solicitud leyendo los nombres. Hay silbidos. La moción no tuvo efecto, tal vez cuando pase la «alegría» alguien cuenta como anécdota por qué o quién planteó un acto sin banderas.

En el Club Los Indios de Moreno, la Intendenta Mariel Fernández recibió a las comitivas que conjugan dos planes llamados estratégicos: Argentina Unida por Educación y Trabajo (Nación) y Escuelas a la Obra (Provincia). El primero, como lo explicó en su discurso Daniel Arroyo (Ministro de Desarrollo Social), comienza con el trabajo de pintar los edificios, tarea a cargo de las cooperativas que contraprestan servicio pero obtienen un plus por la actividad. La Provincia traza un esquema de tres puntos básicos que en Moreno se conocen como «aseguramiento» como agua potable, instalaciones eléctricas y de gas y refacciones de cubiertas y sanitarios. Esta última propuesta presentada como la «prioridad» de la política bonaerense no es ni más ni menos que el Programa que las comunidades educativas morenenses, los sindicatos y algunas fuerzas políticas, construyeron a partir de las muertes de Sandra y Rubén: los tres puntos básicos de los 12 puntos que se lanzaron en el año 2011. Volvemos a septiembre del año 2018, Partido de Moreno, nace el Comité de Crisis y se levanta el Acampe:

De movida, la Intendenta apeló al mejor humor y expresó que estaba esperándolos, tal vez en alusión a que Axel Kicillof y Alberto Fernández no pisaron nuestra tierra en la extensa campaña electoral: “Estábamos esperándolos que vengan y vinieron todos juntos (risas). Es un momento especial para nosotros porque estamos hablando de nuestras escuelas. Hemos transitado páginas muy tristes de la educación pública en Moreno. Nosotros veníamos anticipándonos antes de la explosión de la Escuela N° 49, primero los movimientos sociales con la emergencia alimentaria, las organizaciones con mayoría de mujeres, como digo siempre, tratando de resolver el problema alimentario, además de las otras tareas que hacemos en relación a la cultura y el trabajo, pero cuando nuestros niños y jóvenes pasan hambre no se puede pensar en ningún proyecto. Nos preocupaba muchísimo que en las escuelas no se estaba cocinando porque estaban rotas, porque la infraestructura escolar tenía un deterioro tan grande, acumulado de varios años pero intensificado en el gobierno del macrismo. Nos movilizamos en varias oportunidades, como lo hacían Sandra y Rubén, pidiendo por favor que se arreglaran las cocinas y así dar de comer a nuestros niños /as. Las organizaciones sociales hicimos una movilización, luego realizamos otra junto a SUTEBA y ATE, luego se sumaron todos juntos en un grito los sindicatos municipales, con el compañero Walter Correa. Estabámos con lo de las escuelas, con el tema de las tarifas, y de repente explota la Escuela N° 49. Nos ensordeció a todos, fue muy difícil (se quiebra la Intendenta y hay aplausos)”.

Sale de ese instante de recuerdo y dolor con una frase en continuidad: “Nadie puede entender que alguien muera en su lugar de trabajo, Sandra y Rubén como otros docentes y auxiliares se preocupaban por ir temprano a la escuela y preparar el desayuno. A ellos los fuimos descubriendo porque Moreno tiene muchos habitantes trabajando, haciendo tareas sociales, pero los fuimos conociendo, a Sandra sosteniendo los Patios Abiertos que ya no funcionaban pero ella seguía yendo los sábados”.

Hay un alto necesario que tal vez desconoce la Intendenta. Tras las muertes de Sandra y Rubén, el programa socio educativo Patios Abiertos continuó en el campito que está al lado de la Escuela N° 49. En enero de 2019 (la escuela se reabre en octubre de 2018) se despide a los talleristas que sostuvieron en las horas más críticas esa herramienta de contención urgente pero el programa continuó con otros trabajadores. Mientras institucionalmente seguía Patios Abiertos adentro de la 49 (en algunas escuelas fue dado de baja por el ajuste de Provincia y Nación)nace una expresión territorial, pedagógica y disruptiva que se mantiene hasta hoy: Mariano y Constanza reclaman su trabajo y cada sábado hacen Patios en el Campito de la 49 manteniendo viva la lucha de Sandra y Rubén.

Mariel Fernández sigue con su relato de compartir con los presentes y el país (acto con el Presidente de la Nación y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires), los alcances de la lucha cuando estaba al frente del Movimiento Evita en Moreno, antes de llegar a la jefatura comunal: “Después de los días de Acampe, de pedir justicia por Sandra y por Rubén, donde pedíamos por todos los edificios y no solo una lavada de cara de la Escuela N° 49«.

«Logramos un plan de obras para Moreno pero lamentablemente el macrismo lo vio como una oportunidad de negocio, esto lo tengo que decir porque hay muchas obras que no fueron terminadas, escuelas donde las empresas fueron desmantelando la infraestructura escolar y no volvieron. Realmente fue muy dífícil pero también es cierto que el pueblo no olvida esas cosas. A la gobernadora Vidal se le empezó a caer la careta, empezó a mostrar la verdadera cara del macrismo. A ellos no les importa a donde se atiende el pueblo, no les importaba la salud ni la educación, no les importábamos nosotros, pero tuvimos la suerte, porque vivimos en democracia hubo elecciones y hoy, compañeros /as, tenemos gobierno popular otra vez”.

Sandra y Rubén fueron la centralidad del acto en el Club Los Indios, evento que anunció los programas de pintura en todas las escuelas, gobierno nacional, y de aseguramiento básico por parte de la administración provincial. Tal ver sirva para controlar si lo que certificó en un informe la gestión Vidal (noviembre del año pasado) se cumplió, está incompleto o no existe. Oportunidad real de crear lo que quedó trunco: Comité de Crisis por escuela.

Como Moreno sostuvo en la calle la pelea por escuelas dignas, seguras y habitables, tal vez sirva recordar que la Provincia de Buenos Aires contrató para asegurar las escuelas a empresas, al tiempo que la Municipalidad de Moreno llamó al sector privado y a cooperativas, entre ellas Ayelén del Movimiento Evita, para realizar los trabajos de gas.

“Se habló con todos los papás, con los vecinos /as, siempre acompañados por los familiares de Sandra y Rubén, a pesar del dolor siempre firmes Mabel y el Colo”, reflexiona la Jefa Comunal en su discurso: “Tenemos la suerte, por el trabajo, la lucha y el esfuerzo de miles de militantes y de habitantes de nuestra patria que decidimos tener gobierno popular para vivir con justicia social. Sabemos que no es fácil, el país está en una situación económica complicada… cuando hablé con Axel (Kicillof) me dice que la Provincia está peor que Moreno, pero le decimos que con compromiso, honestidad y mucho trabajo la podemos sacar adelante igual. Por suerte con mis compañeros /as voy pensando cosas que son las que luego se les ocurre a Axel y Alberto, lo digo porque veníamos pensando en hacer jornadas solidarias en las escuelas, pensando en llamar, lo que dice Alberto, a la Mesa del Pacto Social que es una idea del Papa Francisco. Así nos empezamos a encontrar con sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de la comunidad para hacer las jornadas solidarias durante el verano. Por suerte ahora nos acompaña este programa de Escuelas a la Obra y vamos a tener la posibilidad que los trabajadores /as de la economía popular sean convocados a esta tarea. Les cuento que ya estaban por los compañeros /as siempre solidariamente están”.

Bañada en aplausos, Mariel Fernández aseguró que en el gobierno anterior los trabajadores de la economía popular querían entrar a las escuelas para arreglarlas: “No nos dejaban hasta que explotó la Escuela N° 49 y ahí nos llamaron. Bueno, para no hacerla larga, estamos muy felices de recibir a nuestro Presidente, a nuestro Gobernador, les pedimos que nos acompañen porque Moreno no es pobre sino que está empobrecido. Creemos que tenemos un Municipio que es rico, contamos con tierras, porque tenemos mil hectáreas de parque natural, porque tenemos uno de los espejos de agua más grande de la Provincia de Buenos Aires, porque tenemos una base área que no se usa, porque tenemos museo y cultura pero principalmente porque tenemos historia. Nosotros y nosotras estamos amasando nuestra historia, todas las mujeres de los barrios, todos los compañeros /as docentes, cada trabajador / a de Moreno de la economía popular, porque lo que pedimos es que el pan sea para todos”.

Porque la educación es una prioridad, así lo manifestaron la Intendenta, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Presidente de la Nación, es el momento de alcanzar y exigir que se cumpla aquello que tiene fuerza de ley: