CUARTEL V, Y UN PROYECTO QUE YA ESTÁ EN MARCHA –

María Giménez, ingeniera agrónoma, Administradora General del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) es la encargada de potenciar los proyectos, de menor y gran escala, que traza la Intendenta Mariel Fernández.

La entrevista televisiva arranca con un recordatorio:

«Estamos planteando que las zonas denominadas rurales, intensivas y extensivas, determinadas por uso de suelo, mantenerlas para eso. La tierra que existe en esa zona (Cuartel V) son alrededor de 1000 hectáreas, lo que pasa es que el avance de la urbanización hace que la utilización de suelo para la producción hoy sea menor. Este es un proyecto de ordenamiento de política territorial que busca preservar los espacios, definir cuáles son para urbanización y para la producción, si no lo hacemos la urbanización avanza de forma desordenada en lugares donde no hay servicios, donde no sabemos que por muchos no habrá ni gas ni agua. Lo que nos pide la Intendenta, y es un proyecto que sale de acá (IMDEL) pero en conjunto con el IDUAR, hablo de preservar las tierras que hoy algunas están ociosas, terrenos de 50 o 40 hectáreas ociosas que peligran ante posibles problemáticas de la tierra, alguien comienza a cortar el pasto y coloca una casita precaria. Desde este lugar trabajamos para que las tierras rurales tengan un uso agropecuario, dando alguna facilidad a los productores para que se puedan instalar», explica la ingeniera Giménez.

CONVENIO O CONSORCIO AGRARIO

ARTÍCULO 4 °: Los proyectos que se ejecuten mediante el “Programa Parque Agrario Agroecológico Morenense” se efectivizarán “Ad Referendum” del Honorable Concejo Deliberante, adoptando la figura de un “Convenio o Consorcio Agrario Agroecológico”, entre personas físicas o jurídicas y/u organizaciones no gubernamentales y el Municipio, conforme las pautas que se acuerden en cada caso, siendo las condiciones mínimas las que se detallan a saber:

A.-OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES:

1.- Utilización del suelo a los fines exclusivos y excluyentes.

2.- Suscribir una póliza de caución a favor de la Municipalidad, responsabilizándose por el fiel cumplimiento de todas las obligaciones contraídas. El valor de la garantía mencionada anteriormente se determinará de manera reglamentaria de acuerdo la propuesta de cada productor.

3.- Producir bajo modalidad agroecológica, con uso de biofertilizantes y biocontroladores, sin uso de productos de síntesis química, tanto de agrotóxicos para el control de insectos, hongos y bacterias, como también sin el uso de fertilizantes químicos.

4.- Destinar un porcentaje a conveniar con la Autoridad de Aplicación a merenderos comunitarios, comedores comunitarios y espacios de albergue transitorios estatales, como el Dormis Municipal y/o otros espacios estatales que existieran o se crearan.

Es importante poner en mayúscula, que el proyecto tiende a conveniar con los propietarios de la tierra: «Nos pasó que ya mantuvimos una reunión con un propietario y lo que hicimos fue conveniar con los productores para que compren o alquilen la tierra».

Eso ocurre, puede ampliarse, pero lo que fija la ordenanza que los productores deben contribuir con el Municipio, no es gratis

No es gratis, salvo que sean tierras municipales y uno quisiera para la producción de, habría que pensar una cuestión alternativa. Pero en principio la idea es que compren o arrienden.

Hay un consorcio de productores en Moreno o viene de afuera, pienso en la localidad de La Plata

Hay productores que dejaron de trabajar el suelo, ocurre que la problemática de la tierra, que incluye barrios cerrados y country, oleada de violencia, hizo un corrimiento de la producción hacia afuera, más cercano a la Ruta 6, es decir, los productores cada vez están más lejos de las urbanizaciones, los de Pilar y Escobar se empezaron a trasladar a General Rodríguez y Exaltación de la Cruz. Creo que ese desplazamiento puede revertirse dando oportunidades, garantías y posibilidad de tierra que es lo que necesita el productor. En la reglamentación de la ordenanza se crea un registro de productores que prioritariamente será con gente de Moreno. Tiene que ser producción agroecológica porque estamos inmersos en una ciudad, por lo tanto vamos a tener que cuidado con la utilización de agroquímicos. En principio vamos a estar trabajando con privados y eso va a llevar a un consorcio donde el privado establecerá condiciones, nosotros estaremos mediando, pero eso llevará a un alquiler o venta.

¿Qué se tiene que producir en el Parque Agroecológico?

Principalmente hortícultura de forma agroecológica, frutas de estación con utilización de invernáculos, pero creemos posible también crianza de pollos y gallinas para huevos…

¿Hay cooperativas de productores o hay empresas que pueden participar?

No es la idea de empresas porque el requisito es que estén anotados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar. La idea es que sea un pequeño o mediano productor. En plena discusión sobre la tierra sorprendió a nivel provincial y en otros municipios que Moreno plantee el uso productivo de la tierra, como que Moreno sigue sorprendiendo porque esto es YA, próximamente daremos la noticia del primer parque agroecológico en funcionamiento porque ya tuvimos la reunión con el primer dueño (de tierra) que está de acuerdo…

¿Quién es el dueño?

Es una tierra que está ahí en la zona de Cuartel V, son 75 hectáreas y ya están algunos productores allí por lo que entrarían en el consorcio…

Entonces si ya están los productores trabajando la ordenanza lo que viene es a encuadrarlos

Bueno, ellos están, son productores hortícolas, tal vez se tengan que adaptar a la producción agroecológica pero se empieza como esta especie de transición para pasar a la producción agroecológica en sí. En el futuro es la idea generar canales de comercialización.