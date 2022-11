El «marielismo» no tuvo las 13 manos para aprobar el convenio con el terrateniente Jorge Bellsola Ferrer

SE CAYÓ LA SESIÓN ORDINARIA POR FALTA DE QUÓRUM –

La decisión que emana del Departamento Ejecutivo no tiene que ser ni analizada, mucho menos discutida: aprobar aquel expediente que todo el cuerpo regresó a comisión al tomar dimensión pública los errores, el cálculo, la tasación de la tierra y la nota que la Intendenta dirigió al Ministro de Obras Públicas en diciembre del año pasado «afirmando que las 8 hectáreas donde se construye el Polideportivo» ya eran patrimonio municipal, en un acto temerario porque a casi un año de la firma o declaración jurada de La Capitana, eso no ocurrió.

Debe incorporarse que ese expediente, bajo análisis y revisión, para ser corregido y mejorado en pos de dar el curso administrativo regular, en el marco de la ley, no contó con tratamiento (en dos meses) y se impuso ser tratado y aprobado igual. Para ser exacto con el tema, lo que el «marielismo» llama cambio es un texto que figura en el Dictamen y que no modifica el Convenio entre la Municipalidad y el propietario Jorge Bellsola Ferrer, quien sigue siendo dueño de la tierra. No está de más señalar que la clara observación que advierte el «Colegio de Martilleros de Moreno» respecto a que el expediente certifica una tasación que no es «oficial» sino de un integrante de ese órgano (Di Pascuale), volvía al recinto sin alterar números, comas, letras, nada.

Aún con estos ingredientes únicos e históricos (siguiendo el manual de estilo de la gestión) la orden bajó como un rayo. El Frente de Todos cuenta con 14 representantes, de los cuales seis (6) son del Movimiento Evita; dos (2) de SOMOS, uno (1) Agrupación Hugo del Carril, uno (1) Agrupación 125, uno /a (1) Instituto Patria, uno /a (1) Ateneo Néstor Kirchner conducido por Walter Correa. Este equipo concurrió hoy al recinto para votar un expediente vidrioso.

Pueblo Libre en el Frente de Todos con Juan Cíccolo tiene desde el inicio del debate una posición inmodificable que lo resumió el legislador en una frase «Estado bobo o Estado corrupto», en referencia al negocio que entiende hay detrás del Polideportivo y que favorece al «terrateniente Bellsola Ferrer». Esa mano no estaba en dudas.

La número 13, la del quórum, clavó ausente y avisa que «así el expediente no se acompaña».

Entonces el gran dato político de la jornada es que el Frente Renovador que tiene a Andrés Destéfano, conducido por Damián Contreras, rechaza un proyecto que está en condiciones de ser arreglado y mejorado, al tiempo que renuncia a aceptar un modo de hacer política que impone la regla.

El Frente de Izquierda con Lorena Pereira y Ángel Guerrero han sostenido una negativa a favorecer al sector privado en nombre del mejor proyecto para el pueblo.

Juntos por el Cambio, sin grietas en este tema y caso, había adelantado que no asistía a una sesión que pretende avalar un paquete de irregularidades.

Sin hacer futurología, simplemente comprendiendo el devenir de los hechos, todos los temas de la orden del día de este jueves pasarán para el próximo encuentro legislativo. Si las posiciones se mantienen inmodificables, si la voluntad de La Capitana es exigir la aprobación tal cual es conocida, ¿habrá dos meses sin quórum porque las manos no dan para alcanzar el ansiado Número 13?