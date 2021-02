0 shares







Por Cintia Medina –

Los principales medios del país nos cuentan la historia de Úrsula. Pero ella no es la excepción, es el denominador común de los hechos de violencia de género. Pensando en nuestro territorio, el Conurbano tiene centenares de mujeres que transitan de un lugar a otro sin ser escuchadas.

Las instituciones les piden a las mujeres que denuncien (derecho /obligación ciudadana) para luego dejarlas abandonadas. Pero ésta primer presentación debería ir de la mano de la acción. ¿Una acción aislada? No! Una acción integral que proteja a las mujeres, a sus hijxs (si los tienen) y que brinde herramientas serias para el abordaje de la problemática. Los violentos saben que no pasa nada, saben que a veces ni la sociedad se involucra, por ello siguen hostigando y matando.

No queremos más mujeres como Úrsula. La línea 144 no alcanza (a esta altura la publicidad duele) y las expresiones de indignación tampoco. Un compromiso real requiere de inversión económica y de gestión. Las mujeres se acercan a las Comisarías, buscando ayuda, encuentra más obstáculos que soluciones, los efectivos dicen que hay poco personal, que hacen lo posible, los agentes judiciales sostienen que no pueden cubrir toda la demanda y así podemos seguir hablando de un Estado que se indigna frente a los femicidios que a diario nos duelen, pero que pocas herramientas otorga para una solución real.

En este contexto una mujer de Moreno, de una barrio del Conurbano, habló con Desalambrar para poner en palabras lo que le pasa, lo que está sufriendo con sus hijos. Ella no quiere ser Úrsula, quiere vivir sin tener que esconderse por miedo a que la maten.

Rocío tiene la valentía de hablar, porque ante la inacción o la acción lenta, lo único que queda es la palabra. La voz se quiebra, pero firme cuenta la pesadilla que está viviendo. El miedo no desaparece de un momento para otro, pero se enfrenta con ese sentimiento que sale del cuerpo y nos dice en el oído que no podemos seguir así.

¿Cómo comenzaron los hechos de violencia?

A mi esposo lo conocí hace nueve años atrás, nos conocimos, salimos y nos juntamos. Al principio iba todo bien. Él parecía una buena persona. Después la buena persona se fue perdiendo, se volvió muy violento, grita mucho, les grita a mis hijos, me prohibió salir, ver a mis amigos, no tener contacto con mi familia y la suya. Esto pasa hace bastante. Cada vez que me quiero separar, él se enferma, no puedo terminar de separarme. El 19 de enero de este año llegó de trabajar, se puso a gritar porque los chicos estaban jugando. Se tornó muy agresivo, muy violento y le pedí por favor que se vaya de la casa, no se quiso ir, le pedí de vuelta y no quiso. Estuvimos casi dos días fuera de mi casa. Hasta que la mamá de él le pidió que se vaya, así yo podía volver con los chicos a la casa. Eso duró unos días. Volvió porque dice que se asesoró con un abogado, se instaló e hizo como si no hubiera pasado nada. El sábado cuando me estaba yendo a lo de mi papá él se descompone. A partir de esto me dice que yo no lo voy a dejar, que él va a terminar con su sufrimiento, que se iba a matar. Lo denuncié por una amenaza, y el día anterior lo hice en la Comisaria de la Mujer de Moreno por todo el maltrato, pidiendo una perimetral pero aún no tiene vigencia porque no lo encuentran. Lo que me dicen es que espere hasta el día miércoles, que pase el fin de semana largo para ver si lo ubican y que él firme que está notificado de la medida.

¿Qué significa para vos esperar hasta el día miércoles?

Es terrible. Yo estoy adentro de casa. No quiero salir. Si salgo tengo que hacerlo acompañada junto con mis hijos. Él se acerca a la casa. Hoy fui a la Comisaria de Álvarez y me dijeron que si no lo encuentran la perimetral no tiene validez. Yo puedo ir a comprar y si me pasa algo en el camino queda en la nada porque la perimetral no vale.

¿Qué emociones te invaden ahora?

Tengo bronca e impotencia porque el anda caminando por cualquier lado mientras nosotras tenemos que estar encerradas.

¿Qué pensás que él puede hacer?

Yo no sé que puede hacer. Él me amenaza, me dice que si no estoy con él no voy a estar con nadie.

¿Cómo es la violencia que ejerce?

Grita, patea cosas, corría las nenas, amenazaba con pegarme, me empujó, me insultó un montón de veces.

¿Cómo te atendieron en la Comisaría de la Mujer de Moreno?

Fui hace unos días. La primera vez estuve esperando que me atiendan desde las 14 hasta las 18 aproximadamente, me tuve que ir porque no podía esperar más ahí con mis hijos. Volví al otro día, espere desde las 18 hs hasta las 22 hs aproximadamente para que me tomen la denuncia. No me dieron la perimetral en el momento, la perimetral me la sacó la guardia de género de Moreno. Pero por más que la chica hizo todo lo posible para que salga pronto, aún no tiene validez, dicen que no logran notificarlo. Ayer él me dijo, que si volvía a la casa y no estaba me iba a lastimar. Inmediatamente concurrí a la Comisaría de Francisco Álvarez hacer una denuncia por todas las amenazas.

Es un desgaste ir a la Comisaría, tenés que esperar más de cuatro horas.

En la Comisaría de la Mujer parece imposible. Él ayer fue a la puerta de casa a hostigarme. Sufro y tengo miedo por mis nenes.

¿Si tendrías que pedirle algo a la Justicia, a la Policía?

Que ayuden para que él no se acerque a nosotros. Pedimos, pedimos pero él anda caminando por todos lados. Yo no pido que lo metan preso o lo lastimen, quiero que nos deje vivir nuestra vida normal.

¿Él amenaza con lastimarte a vos y a tus hijos?

Si, si me lastima a mí, ¿quién me asegura que no lo hará con mis hijos /as?

¿Vas a tener que pasar el fin de semana encerrada?

Si, yo no sé que nos puede hacer.

Tu familia y la de él ¿te ayudan?

Si, me ayudan, me creen.

¿El barrio te apoya?

Sabe de la situación pero mira para otro lado. Le conté al vecino lo que estaba pasando y directamente no me habló más. Nunca me ofreció ayuda.

¿Y tus hijos/as?

Lloraban mucho, siempre porque les gritaba. Pero ahora sin él en la casa están más tranquilos. A veces me preguntan por qué el papá actúa así, yo no sé que decirles.

Si a Rocío le llega a pasar algo, el Estado es responsable, al igual que cada una de las personas que no la escucharon. La violencia no toma un fin de semana largo, no se interrumpe.

Gracias a Rocío, y a otras tantas mujeres, que a pesar del panorama de inacción siguen peleando para cambiar este mundo cargado de violencia. Sus voces valientes muestran el camino: el sometimiento no puede ser la regla.