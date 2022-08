PALABRAS DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN BONAERENSE –

El Director General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires estuvo a las 8 de la mañana en la puerta de la Escuela N° 49. Alberto Sileoni habló con Desalambrar sobre la dolorosa enseñanza que dejaron, para siempre, las muertes de Sandra y Rubén: «Primero es necesario estar y escuchar. No vengo en nombre propio sino en nombre de la Provincia y el gobernador a traer el abrazo profundo a la familia y a todas las organizaciones sindicales, sociales, comunitarias y políticas que desde hace cuatro años vienen luchando. Claro que reconocemos que aún hay escuelas que no son las que nosotros queremos pero estamos trabajando. Me consta y la conozco a la Intendenta de este distrito, sé que está trabajando afanosamente, al igual que nosotros, en el tema edilicio que había sido abandonado. No solo son las 12 mil escuelas que tenemos y que hay que mejorar sino construir nuevas escuelas para que no haya tantos niños en las aulas. Este es un día de dolor, de ratificar la memoria, la necesidad de no olvidar, un día que como autoridades damos la cara, pero también un día para agradecerle a las familias y a los organizadores. Primero hay un homenaje diario y cotidiano, invisible, que todos los días ocurre, y no es una presunción sino que lo veo todos los días en las escuelas bonaerenses una entrega de amor, de trabajo, de abrazo, de vínculo, donde amorosamente preparan el desayuno, como lo hacían Sandra y Rubén, y que enseñan. El mejor homenaje que puede hacer el Estado es que las escuelas sean sitios dignos«.

¿Cuánto falta para tener escuelas dignas y seguras en la Provincia de Buenos Aires?

Falta mucho. Junto a San Pablo (Brasil) la Provincia de Buenos Aires es el sistema más grande de Latinoamérica, con más de 5 millones de estudiantes, y que ha sido desatendido durante mucho tiempo. Creo el día de hoy no es el momento para hacer un inventario de lo que estamos haciendo, pero estamos trabajando.