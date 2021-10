«El mensaje de la dirigencia del peronismo no está llegando a la gente que no está politizada»

Peronismo explícito: la derrota tiene mariscales y generales que no son Primarios. Antonio Castillo, referente de OLP (Organizaciones Libres del Pueblo) entrega mucho más que un análisis coyuntural porque la política no es resultadista. Si bien los números expresan un sentido que responde a algunas razones, Castillo evalúa que en nombre el Frente de Todos puede recuperar algunos puntitos pero ese no es el núcleo del problema: «Sabemos que es parte de un proceso de deterioro que lleva años, no es posible revertirlo de ninguna manera en 60 días. Creo que el Frente de Todos va a sumar algunos puntitos más que en las P.A.S.O pero si hablamos de soluciones de fondo, parece que falta mucho, hace mucho tiempo que yo vengo criticando el sistema comunicación que tiene, no la militancia, sino la dirigencia del peronismo con la gente común, no estamos logrando llegar a esa persona común y corriente que no está politizada y a la que si llega con todos los medios la oposición. Por eso también estos resultados electorales»

¿Por qué decís que la oposición lee mejor lo que le pasa al común de las personas que el oficialismo? ¿La oposición es mas territorial?

No, no creo que son territoriales, son más pragmáticos. Contratan gente especialista de universidades, de otros países para estudiar este fenómeno social que hay en la Argentina y basado todo en cuestiones técnicas aplican esa estrategia que en algunos otros países también ya se ha llevado a cabo, y que es una práctica política de la derecha en donde apuntan a ese sector. El sector más o menos politizado no lo vas a dar vuelta digamos con propaganda, pero sí a aquellos que no manejan demasiado información política, que no se informan digamos bien en el noticiero, porque hablo de la persona común, laburante o la mujer laburante que llega a su casa y lo que menos le interesa es ponerse a mirar las noticias porque mañana su vida sigue con el mismo calvario, digamos.

Reformulo la pregunta Castillo, ¿el Frente de Todos no entendió qué es el trabajo y la economía?

Dos cosas que deben ir de la mano, es lo que hemos aprendido de la historia, y en este sentido parece que la superestructura del Frente de Todos se centra más en una economía de los medianos y grandes empresarios, como los únicos factores de poder para la reactivació, cuando la realidad de sectores como la UTEP que tiene determinados programas para generar trabajo para la gente sin trabajo, esto se podría llevar a cabo si existiera la decisión política de hacerlo. Me parece que ahí el gobierno nacional, es un gobierno de transición, no puede optar para profundizar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. En determinado momento esto se va a tener que definir, si este frente se armó con la intención de ganar la elección luego hay que constituirlo como un ente político, en un programa concreto y un objetivo concreto, se va a tener que definir del centro hacia la izquierda o del centro hacia la derecha.

AUDIO 1 CASTILLO

¿En noviembre se puede revertir el o los resultados?

Creo que el principal problema y lo que la gente votó en septiembre es cómo se sintió en todo este tiempo donde, te repito, me parece que el oficialismo está fallando en la comunicación, no le hablamos a la persona común sino que le hablamos a los propios. Sabemos que ya nos votan, tenemos una tribuna digamos.

¿Dónde quedó aquel proceso de enorme politización que vivió la Argentina, no hace un siglo atrás, hace 10 años atrás?, ¿Dónde quedó?

Yo creo que no se dio continuidad en el territorio, porque yo he visto una nueva generación de jóvenes con muchas ganas de hacer política pero son la mano de obra barata de algún dirigente y no les enseñan a formarse como cuadro político concreto, capaz de construir frente de más, ya sea en el territorio o algún frente de más en el cual se desenvuelvan, no los forman para eso, los forman para que los acompañen y sean mano de obra barata de la dirigencia. Si el día de mañana cuando alguno de ellos aparece en una lista, es por obra y gracia del dirigente que se fijó en él para ponerlo y no que éste compañero o compañera haya hecho un trabajo concreto y haya llegado a ese lugar porque tiene la representatividad.

AUDIO 2 CASTILLO