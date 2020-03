0 shares







INSTRUMENTO OBLIGATORIO –

Pedido al gobierno local que tiene una respuesta. En el quinto día hábil del Servicio Alimentario Escolar en manos del Municipio, caen los mensajes (no las redes) dando cuenta que el menú contratado en las tres modalidades y opcionales no se distribuyó en forma total o completa. Este PROBLEMA estaría subsanado, una cuestión básica, elemental y legal. El área de Prensa y Comunicación nos facilita el Menú del SAE 2020 que debe ser respetado, cumplido y controlado.

Para el Almuerzo en la primer semana (concluye hoy), el servicio debió entregar:

Almuerzo / PRIMER SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Plato principal Salpicón de arroz y atún; vegetales y pan Tortilla de papas y verdura c/ queso. Ensalada de zanahoria rallada Fideos Helice multicolor con salsa portuguesa y pan Pastel de pollo con puré bicolor Fideos cortos con legumbre y carne saltada Postre Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación

La segunda semana presenta esta sugerencia de Menú Oficial:

Almuerzo / SEGUNDA SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Plato principal Mostacholes con salsa mixta y pan Pollo Lionesa con ensalada de papá, legumbre y tomate Arroz primavera con huevo y pan Carne cacerola, ensalada jardinera Milanesa C/ puré de papas Postre Fruta de estación Fruta cítrica (mandarina, naranja) Fruta No cítrica (manzana, pera, durazno) Gelatina con fruta Fruta de estación Bebida agua agua agua agua agua

Los servicios opcionales de almuerzo son para contigencia escolar, ausentismo de personal y evento calendario, previa autorización de Gestión Distrital Programa SAE:

Si la primer semana presentó inconvenientes, que se pueden atribuir a «desconocimiento del sistema, improvisación, ajustes logísticos, etc», con dos empresas que llegan de Pilar y una tercera que nunca fue proveedor del SAE, el eje no está de forma excluyente en la logística sino que a la escuela debe llegar el alimento que se contrata y por el que se paga. A modo de ejemplo que requiere de una explicación oficial: ¿por qué se distribuyó Leche La Babilonia en polvo y luego de cambió por leche fluida?

Con este aporte oficial del gobierno, sugerencia SAE 2020, el Departamento Ejecutivo administra el programa que alimenta a niños, niñas, jóvenes y adolescentes que concurren a las escuelas públicas. Faltan mayores especificaciones, pero este instrumento es básico, no puede faltar en las cocinas y en las carteleras de acceso fácil para madres y padres.

El SAE municipal termina la primer semana cargado de preguntas y escasas respuestas, pero no podríamos soslayar que sobre la cuestión alimentaria hubo una actividad muy importante en el distrito. El 4 de marzo Mariel Fernández recibió a la delegación del Programa Mundial de Alimentos, autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, a la ministra de Desarrollo de la Comunidad de provincia de Buenos Aires Fernanda Raverta y a la Directora General de Educación y Cultura de la PBA Agustina Vila. En el sitio oficial está la entrega de la cobertura donde la palabra de la Intendenta fue la siguiente: «Tener que discutir emergencia alimentaria es una inmoralidad total. Necesitamos que la comida no sea un problema. El comedor del centro cultural tiene que ser un lugar de encuentro pero no a partir de una carencia”

http://www.moreno.gob.ar/noticia-detalle.php?id=273