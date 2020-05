0 shares







La asunción como Secretario General del gobierno relanza la historia, su gestión y la impronta del hombre que condujo los destinos de Moreno hasta el año 1991. Es «Coco» Lombardi la figura que «hace política de acuerdos y consensos» en este comienzo de administración de Mariel Fernández. Ya en ejercicio de sus funciones ejecutivas, declaró a Desalambrar que el diálogo no es solo con el peronismo, y sus corrientes, sino también con la oposición. Aníbal Asseff, el candidato a Intendente de Juntos por el Cambio, pone interrogantes a la apertura del oficialismo: «Es extremamente delicado porque yo conozco varios Lombardi»

No le hablo de un Lombardi, digo Ernesto “Coco” Lombardi

El mismo Lombardi tiene varias personalidades, a lo largo de su historia política. No entiendo en la nota que vos le hiciste, hace referencia al diálogo, yo no vi un gobierno más cerrado como el que él representa, y lo digo con total fundamento. Habla del dialogo ¿con quién? Algunos de los nombrados han sido los famosos apoyos de la gobernabilidad por espurios, y nosotros nunca hemos estado en esa postura y habla quien representa un sector importante de la oposición. No se entiende tratar en medio de la pandemia, y lo quiero dejar bien aclarado, el tema de la basura cuando hay otras cuestiones pendientes. Cuando erróneamente se le dio un exceso de facultades delegadas al Poder Ejecutivo municipal hoy están fundiendo las industrias y los comercios de Moreno cuando está a tiro de decreto de la Intendente bajar las tasas. Y no digo que el municipio se desfinancie, pero también falta información que la hemos pedido.

Tratemos de enfocarnos en el primer tema que es la pregunta: Secretario General Coco Lombardi, él públicamente está reconociendo la oposición dice Leonardo Cóppola y Claudia Assef, no lo nombra a usted pero dice voy que buscará el diálogo…

Tengo años en esto y lo conozco bien a Lombardi, fue alumno mío en la facultad también. ¿qué dialogo puede haber si le estoy diciendo que falta información? Y vos sabes muy bien que es obligación de la Municipalidad, y él sabe muy bien porque fue Intendente y tuvo interpelación y un montón de problemas en su gestión, que la información es esencial ¿Qué diálogo, tomarse un cafecito y hacer arreglos con alguno de los nombrados?

Y bueno, eso forma parte de la política

No, la política es diálogo y encontrar puntos en común, ahora si usted en seis meses de gestión ha demostrado que solamente se encierra en su grupo de Movimiento Evita, que aclaro para mí eso no es peronismo, es un grupo que ha destruido a Moreno y que ha precarizado mucho más de lo que estaba. Ayer miraba un programa de televisión, Cuartel V hasta el año 1995 era una zona rural con escasos barrios y en veinte años lo han destruido, y esta gente fue la abanderada de las usurpaciones de tierras públicas y privadas, cuando el otro día veía que hablan de un asentamiento me daba vergüenza

Este es el Lombardi que va a tener incidencia en el Gobierno, pero ya que conoce varios dice…

Pero hay varios Lombardi, ya empezó mal

La Intendenta le está dando la oportunidad, puede ser que la información aparezca

Yo soy una persona de diálogo, la información la tiene que dar. El primer gesto es del Ejecutivo, también habla del vacío del Movimiento Evita, es terrible la falta de funcionarios propios que tiene. Le voy a decir otra cosa ¿por qué cerraron el Concejo Deliberante? ¿Por qué a los concejales erróneamente les imponen una condena? ¿Quiénes son ellos? Una condena en domicilio ¿quiénes son? El gobernador Kicillof tuvo un hecho de contacto en un establecimiento hospitalario, que yo sepa se hizo el test y al otro día siguió trabajando. Algo más, ¿cuántos infectados hay en el Hospital?

Serían ocho, es lo que publiqué en una nota

Y de la Administración del Hospital, son más de tres. Vi un video donde presentan al Mariano y Luciano de la Vega como un hospital de altísimo nivel pero ellos no hicieron nada este año, María Eugenia Vidal amplió la guardia y trajo el SAME. Le preguntó, ¿cerró el Hospital y el Director está en cuarentena? Si hay cuatro personas de la Administración que tienen coronavirus, y el Director estuvo en contacto con ellos debería estar en cuarentena, por ende cierra una expresión democrática al cerrar el Concejo Deliberante. Hablan de diálogo pero es segmentado. Hablé con muchos pero si me convocan no voy a perder el tiempo…

Si considera que perderá su tiempo para qué lo van a convocar

Lo estoy diciendo que si no hay información pierdo el tiempo. Conozco de números, si quieren hablar del plan de gobierno y lo que hay que hacer frente al quebrantamiento comercial e industrial, porque hay que hacer algo rápido. Cómo puede ser que haya cuatro colas para cobrar en el banco y no se permita a un establecimiento abrir su comercio, pero además a una cuadra están los vendedores ambulantes, que no son muchos, y nadie dice nada…

Juntos por el Cambio tiene una representación institucional. La pregunta es, ¿usted lidera esa estructura? Claudia Asseff tiene vínculos y participa del Comité de Emergencia. Mirko García tiene diálogo con el Ejecutivo, sin decir con esto que acuerda todo, entonces el Ejecutivo habla con ellos, con usted NO

Con ellos estoy en pleno contacto y me entero de las cosas que le estoy relatando. Lo que digo es que se la entidad a gente que no la tiene…

Perdón, de los nombrados por Lombardi en la entrevista también está Leonardo Cóppola

Lo nombra pero no sé qué hace Cóppola ahora, pero yo hablo en general de los tantos años que he visto el diálogo. Si no se la da a la oposición la información el oficialismo hace lo que quiere. Cuando se presentó el proyecto para interpelar a la Secretaria de Salud se lo rechazó; se niegan a entregar el estado de ejecución del presupuesto para saber cuántas partidas estaban modificadas para solventar el pago de sueldos, cuál es la ayuda que recibió el gobierno para cubrir sueldos y alimentos. Cuando le preguntamos por las quejas que tiene el SAE (Servicio Alimentario Escolar), que va a terminar en un escándalo, tampoco hay información. Lo mismo con Seguridad, y respecto al tema de la basura el proyecto era para precarizar y apelaron a un doble discurso, además de pretender que un sector de la oposición no hable con el gremio de Camioneros, pero luego la Intendenta recibe a los representantes sindicales.

¿Con quién está armando política? ¿Emilio Monzó, con una parte del peronismo más ubicado en la derecha o centro derecha? ¿Piensa en la renovación?

Yo he tenido una entrevista con Emilio varias veces y estuve con Jorge Macri en su despacho de Vicente López. Busco la unidad de Juntos por el Cambio, representé y represento esa fuerza política y fui su candidato a Intendente en dos ocasiones e intentó llevar adelante una propuesta seria con todos los sectores que quieren estar identificados con un cambio ante la decadencia que tiene Moreno desde hace muchísimos años. No me presto a acuerdos espurios, a carguitos como han comprado con el verso de la gobernabilidad durante años a concejales que han entregado su voto y su voz a cambio de cargos, yo no me presto a eso y soy un crítico respetuoso. Le vuelvo a repetir el diálogo debe ser con información, la oposición debe estar informada de todos los actos de gobierno, el Intendente y su equipo tiene derecho de gobernar pero no de usarnos a nosotros como una justificación cuando no hay información. A usted le parece que se vanaglorian de que hay trescientas (300) ollas la verdad no sé, a mí me daría varias interrogantes con eso, si recibieron la tarjeta alimentaria, si le pagaron 10 mil pesos, si Moreno cuenta con un montón de planes sociales y a su vez tiene hay que abrir ollas, algo fracasa acá. Ó están cómodos con el “pobrismo” que es lo que yo creo, el Movimiento Evita quiere eso para todos los sectores de la sociedad

Volvamos al tema porque me interesa la política, yo estoy planteando hace tiempo que lo que está en crisis son los niveles de liderazgo en todos los niveles, en todas las instituciones, por eso le preguntaba con quién hablaba y me dice Monzó y Jorge Macri ¿y la línea San Miguel que la definió en su momento Joaquín de la Torre? Porque también se está armando, todo esto está en discusión

Es lo que estoy hablando, yo tengo comunicación fluida, no me dejo terminar o yo me fui por las ramas

Se fue por otro lado, volvió a Mariel Fernández…

He hablado con Jorge Macri, con Emilio Monzó, con Jorge Triaca con todos los referentes principales del partido al que yo pertenezco y estoy trabajando y pertenezco a un sector que busca la unidad, la ampliación de Juntos por el Cambio. También tengo relación con Pichetto a través de Alberto Assef, no estoy desconectado de ninguna realidad, participo de muchas reuniones a través de los sistemas tecnológicos y con los que puedo personalmente los veo.

¿No hay figuras jóvenes que quieran, ni siquiera poner en discusión su liderazgo, sino una apertura como una renovación, un aire fresco, lo que sería un peronismo más de centro dentro de este continente que usted menciona?

Todos podemos convivir tranquilamente

Está pasando eso, es una cuestión natural, ¿o no?

Todos podemos convivir tranquilamente, cada uno con su experiencia y capacidad. Coco Lombardi tiene 70 años.

Ahora sirve el ejemplo de Coco Lombardi

No, pero hablamos. Yo soy mucho más joven que él.

No se ponga nervioso, estoy planteando la renovación y las referencias nada más…

No me pongo nervioso, la renovación a lo largo de mi historia, el político nunca fenece, la gente dice cuando fenece, entonces a mí estos experimentadores de la política, que vienen que se creen dueños de la verdad lo que he visto es que no quieren competir, quieren sacarse de encima cualquier tipo rivalidad, no saben discutir

Miré si le aparece un competidor…

Está perfecto, ya me apareció

Uno que discuta seriamente, porque usted lo ha dicho varias veces quieren discutir pero al final no compiten

Me tocó participar en la interna y la he ganado, no me diga eso y lo he hecho de forma tranquila, humilde cuando hablaban los pronosticólogos que perdía, que me faltaba pueblo y un montón de pavadas, la gente no la maneja nadie decide por si sola.

Mirko García ¿es un hombre que está bajo su conducción o tiene juego propio?

Mirko García es peronista siempre lo hemos aceptado así, ingresó en nuestra lista, trabajó mucho y yo respeto su pensamiento como él respeta mi pensamiento, pero charlamos fluidamente.

¿Usted lo conduce?

Hablamos fluidamente y él me consulta un montón de cosas y yo le doy mi opinión. En algunas cosas yo comparto lo que él hace y en otras no, y él también hay cosas que comparte conmigo y otras no, pero dentro de un marco de respeto y sinceridad. Hay otros que dicen ser de un sector y representan a otro, eso es mucho peor, es más auténtico lo de Mirko García y muy descarado lo que hacen otros que se prestan, como hacían hace muchos años, a arreglos espurios, son comandados por otros que no son de nuestro sector y se dicen que son los que van a cambiar la política. Ya están bastante grandecitos algunos de ellos.

¿Le molesta que no lo nombren a usted las figuras que hoy están ejerciendo el poder? Los mismo hizo Festa, hablaba con Claudia Assef, con Cóppola, se fue Festa ahora está Mariel Fernández y es «Coco» Lombardi que menciona a Claudia Assef, Cóppola, Mirko García y usted no está en el registro y ya estoy contando más de diez años

No, a mí no me molesta. Yo fui senador

Pero, ¿se da cuenta de que esto pasa?

O porque me tienen miedo entonces, no quieren dialogar conmigo, no les caigo en gracia, la verdad que me importa muy poco, cuando estuve en las elecciones me ha ido muy bien. Algunos de los nombrados que usted ha dicho no han pasado el 5%, yo nunca he sacado esa cantidad de votos, siempre me ha ido muy bien o algún respaldo del pueblo me ha acompañado

Pero no ganó, no llegó al Ejecutivo

Pero hay una cosa que me causa satisfacción tanto a mí como el caso de mi hermana o mi padre, siempre sacamos más votos en el orden local que la sábana que nos arrastra y no me ha pasado. Ojalá que me pasara que, algunos le gusta eso, que en la sábana me suba en vez de que yo tenga que impulsarla, lo que significa que hay una población que nos cree, que nos sigue a pesar de los injustos ataques que uno recibe. No me van a sacar de la cancha estos mediocres, yo hace años hago política nunca he tenido una causa penal, nunca tuve ni caí en boca de nadie, solo me atacan porque no les gusta mis opiniones, cuando me difamaron fui a la justicia e inmediatamente tuve respuesta, otros no han podido hacer lo mismo. La verdad me importa poco lo que digan ellos, yo voy a seguir haciendo política, voy a representar un sector y me va a ver en diversos cargos cuando los tenga. Hago política porque me gusta.