«El modelo de Mariel es cada vez más sectario»

PASO 2023 –

Es una de las dos conductoras que tiene la agrupación Pueblo Libre. La Dra. Patricia Rosemberg, actual legisladora comunal, puso de manifiesto todas las consideraciones posibles en torno a la fuerte contienda electoral que tiene una primer fecha: 13 de agosto.

«Estoy entusiasmada en poder construir lo que falta. Creo que los próximos años son muy buenos para el país y lo que se dirime ahora son dos modelos absolutamente distintos. Por supuesto que no desconozco los problemas actuales, la inflación y la pobreza, pero por nuestros recursos naturales, Vaca Muerta y el Gasoducto, el litio, la da una oportunidad histórica al país», señala Rosemberg.

En el segundo pasaje de la entrevista con Desalambrar, se refirió a lo local que también presenta un modelo: «Creo que cada vez es más sectario, pero no sé si es el Movimiento Evita o del marielismo» en este desacelere de la desinstitucionalización, llevarse todo puesto por lo que cree Mariel y su gobierno teniendo la razón. Eso es peligroso para la democracia y para las instituciones, y eso es lo que pasó en estos casi cuatro años, tiempo en que se hicieron obras que yo no las niego, con fondos de Nación y Provincia pero que se ejecutaron de un modo poco transparente. Así lo planteé en la Rendición de Cuentas, cuando realizaron la usurpación de terrenos de la Universidad. Hace tres años que la Provincia y Nación piden un terreno para construir la nueva Escuela N° 37 pero el Municipio no ofrece nada teniendo a tres cuadras del Obrador (Barrio Asunción) un depósito de motos. Por eso creo que en este momento debemos definir y decidir que podemos hacer más en forma conjunta, pero además definir los beneficios, si son para el «marielismo y el Movimiento Evita en primer lugar o es para el pueblo en su conjunto que es la propuesta que lleva Damián Contreras«: