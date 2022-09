«El modelo de Mariel es llevarte a patadas, caso contrario la penitencia, a eso nos enfrentamos»

El Estado municipal manda a barrer «como castigo» a los /as municipales que tienen años de antigüedad y militan en una organización que hasta ayer era hermana del Evita.

El Estado municipal mueve sus tropas, Gendarmería con escudos, armas y cámaras que filman todo. Unidad de Traslado de la Bonaerense, hombres de esa fuerza y los recursos urbanos. Mariel Fernández no tiene dudas de lo que quiere y debe hacer. En la plazoleta de la Memoria flamean las banderas de la 25 de Mayo Revolución. Bajan hacia uno de los laterales de la rotonda. Están solos /as, están decididos /as a continuar con el plan de lucha. Tres jefes policiales se acercan a hablar. El corte es un hecho político y simbólico.

«Seguimos en lo mismo, esto es un plan de lucha, la verdad que no tuvimos ningún diálogo con la señora intendenta, como verán está lleno de policías», señala Claudia Luengo, trabajadora municipal despedida, y continúa mirando el azul dominante: «Ella prefiere pagar, reprimir, porque como venimos diciendo Mariel = dictadura. Es una vergüenza que la señora intendenta no pueda llegar a dar una solución a esto. Estamos siempre en lo mismo, no hay respuesta».

Si no es acá ¿por qué no en la municipalidad un acampe?

Este es un plan de lucha. Igual estamos pronto a eso.

Un acampe en la municipalidad, los que están acá son compañeros y compañeras del 25 de Mayo Revolución. No están los municipales, esa cuadrilla especial creada para la 25, casi estigmatizante, ¿qué análisis hacés?

KUKA: No entiendo que hayan tenido voluntad de proponer nada. La idea parece ser de Mariel Fernández y del gobierno municipal de perseguir. Una vergüenza, no estigmatizar, sino creer, vuelvo a repetir, esta cuestión de querer adoctrinarlos a patadas. Esto es persecución política, porque armar, como decías hace un ratito, un lugar especial para los rebeldes, gente que está reclamando cosas que son incumplidas, me parece que no va más allá de la voluntad que tienen de ser los que te llevan a patadas y si no hacés caso te ponen en penitencia.

Dentro de lo que es el disciplinamiento, que no haya otras estructuras acompañando hoy ¿es que funciona esa mano dura de Mariel Fernández?

Fíjate si funciona, hay compañeros que pensaban estar, estaban comprometidos a salir a la calle, los disciplinan seguramente amenazándolos que le van a sacar el plato de comida como lo están haciendo con nuestros compañeros. Compañeros trabajadores, no es que estamos diciéndoles “queremos planes” o “queremos Potenciar”. Queremos que respeten nuestros lugares de trabajo o queremos que respeten los acuerdos que tienen. Esto es muy significativo, porque dicen ser del campo nacional y popular, dicen ser compañeros y me parece aberrante, que el bloque de concejales del Frente de Todos salga a decir “basta de persecución a Cristina” pero a la persecución que sufrimos la ignoran. «No persigan a la jefa, pero a los compañeros trabajadores si se los puede perseguir«. Me parece una hipocresía cuando dicen vamos a cambiar esta patria, son una manga de caraduras.

¿Y los gremios?

Los gremios en esta instancia nos están acompañando en los términos legales. Ojalá los gremios puedan en algún momento hacer un acompañamiento de fuerza viva, me parece que pasa por ahí.

Miguel, se cuestionó razonablemente que en Recoleta la policía de la Ciudad filmaba, vallas y represión. Hoy en Moreno los gendarme filman todo

Quiero que quede claro esto, lo primero que la seguridad de los que estamos hablando, hacemos responsable a Mariel Fernández y al gobierno de Mariel Fernández si nos pasa algo, si nos inventan alguna causa. Porque esto es lo que saben hacer, se quejan y critican los modos de Larreta y acá tenemos un accionar represivo, policial, que de verdad es descomunal y me parece que no tiene sentido. Que salgan a decir que no se persiga más a una persona y en el territorio nos persigan por no hacer lo mismo. Para que todo el pueblo de Moreno entienda el modelo de Mariel, «si no estás conmigo te tengo que llevar puesto».

¿Están en riesgo los Potenciar de quienes hoy se encuentran aquí?

Seguramente, en la actividad anterior los llamaron y los amenazaron que si estaban con nosotros haciendo este reclamo se iban a quedar sin el potenciar.

La baja la tiene que dar Juanchi Zabaleta, el Ministro de Desarrollo Social

Entendemos que en el gobierno municipal hay una entidad que es el IMDEL, que es de donde los llamaron a los compañeros, y los están amenazando que si están en una movilización o reclamo lo van a dejar sin el Potenciar.