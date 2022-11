El modelo de Mayra Mendoza, el legado de Néstor, la gestión Mariel y CFK 2023

Respira alegría, pasión por el hacer. Sentido de pertenencia indudable y admiración por esa mujer que marca el pulso de la política nacional. Micaela Baraibar es La Cámpora en lo que ella denomina «territorio». Es la joven que no presenta dudas en expresar que Cristina Fernández es presente y futuro, la conductora, la estratega, con CFK hay 2023. En una entrevista amplia, con la admisión que la campaña electoral está en sus primeros pasos, Baraibar traza fronteras y coloca a dos modelos del campo popular bajo un eje de análisis: los /as trabajadores /as municipales. Mayra Mendoza en Quilmes; Mariel Fernández en Moreno:

Hay todo tipo de cruces, permanentes, diarios, posiciones antagónicas en el cima del Frente de Todos. Baraibar expresa: «Qué buen momento que nos tocó vivir! Creo que los y las que venimos del calor de haber militado a Cristina Presidenta, de haber militado o haber entendido la política gracias a la semilla de Néstor, estar viviendo hoy estas disputas, estas tensiones en este momento lo veo con muchísimo aprendizaje, más allá de todas las situaciones negativas que se viven. Creo que para los que amamos la política como herramienta, decimos cuánto para aprender y para hacer de esto».

Es la Vicepresidenta de la Nación, La Cámpora tiene representación en estructuras de gobierno. Por lo tanto, pararse como ‘este gobierno, no es mi gobierno’, lleva a que algunos los definen, incluso desde el Frente de Todos, como anti política. ¿Qué me respondés sobre eso?

No, yo no creo que este gobierno no es nuestro gobierno. Planteamos discusiones en las mesas y en los espacios en los que se tienen que plantear discusiones. Cuando esas discusiones no toman lugar o no se pueden dar o a veces no hay respuestas, elegimos otros caminos donde se visibiliza que hay discusiones que no están saldadas.

¿Cristina tiene que ser la que ordene, la que defina todo y ser la candidata?

Mi máximo deseo, como el de tantos compañeros, es militar a Cristina presidenta 2023. Desde ya que lo decimos, que nos posicionamos de esa manera. Si tiene que ser, si no tiene que ser. El otro día Máximo en un reportaje en el Destape decía ‘Cristina no va a ser candidata’, hay diferentes variantes, todavía no se cierran las listas. Estamos a seis meses de cerrarlas, pero es nuestra esperanza. Es la que para nosotros y nosotras tiene el poder de ordenar la política, es la que siempre nos pone el faro de hacia dónde tenemos que cuestionar el poder político real. En la última charla con la UOM lo que dijo también, el acuerdo con el FMI. Como que también siempre pone el faro, y nos dice por dónde está pasando, donde se filtra la guita que no llega a los trabajadores, a los vecinos, a las vecinas. Nos pone un faro ¿qué pasa con el FMI? Se reúne con socios de YPF, se reúne con compañeros a nivel internacional. Siempre Cristina poniendo otro faro diferente ante la desesperanza, ante el desorden. Habló por quienes militamos y por los vecinos. Necesitan orden, la vida de las personas necesitan orden y creo que Cristina es la que tiene tal firmeza que puede garantizarnos cierto orden, que otros no han podido incluso gobernando, incluso en diferentes espacios de poder.

En el acto de la UOM a mí me resultó valorable que no cuestione la decisión que está tomando su gobierno con la figura de Massa. El FMI tiene un acuerdo que firmó este gobierno, ¿cuáles son los ejes para ordenar esto? ¿Cómo se logra la unidad y los consensos?

Siempre traigo lo de Nación y lo traslado a Moreno, porque es lo más cercano que tenemos. Pero, creo que es lo mismo en ambos lugares. Se necesitan mesas de discusión donde los compañeros puedan plantear sus diferencias y puedan encontrar puntos en común. Qué voy a pedir si el Presidente no elige sentarse con la Vicepresidenta a charlar y discutir consensos, qué podemos pretender del resto. Lo creo que falta es una fuerte mesa de discusión donde nos podamos decir todo, todo lo que está mal, todo lo que no coincidimos y encontremos un punto en común.

Ahí yo encuentro algo, al no haber una mesa los temas se discuten en los medios, por las redes.

Si.

Y eso daña cualquier construcción porque está manifestando que no hay una mesa para discutir, el tema que la sociedad está sufriendo, la pobreza los debería interpelar a todos y eso no aparece en una discusión profunda.

Además, lo que decía Máximo en el PJ, que hay compañeros que se hacen los ofendidos y realmente el que está ofendido es el que no llega a fin de mes. Hay quienes se hacen los ofendidos y no abren estas mesas porque no le gusta que alguien le diga lo que está mal. Todos compran el diario de Yrigoyen porque cuando tenés poder… nosotros nunca vamos a darle nunca el diario de Yrigoyen, ni al Presidente ni a nadie, vamos a discutir. La Cámpora estructuralmente es eso. ¿Por qué discutimos? Porque tenemos territorio todos los días, donde nos prende fuego la realidad social, entonces nos sentamos en diferentes discusiones en diferentes mesas y obviamente hablamos desde este lugar donde congeniamos política con territorio. Qué le pasa a la gente y cómo hay respuestas políticas o hay falta de respuestas políticas. Creo que lo que sucede es eso, hay que ofenderse por otras cosas y ponerse, sentarse, juntarse y definir.

Cuando decís arde el territorio ¿Cómo está ardiendo acá en Moreno?

Creo que arde la necesidad económica de las personas principalmente. Es la primera vez que pasa que un trabajador formal incluso no llegue a fin de mes. Creo que, ante eso, de ahí para abajo, Moreno es un distrito estructuralmente atravesado por una línea de pobreza bastante amplia. Creo que desde ahí puedo decirte arde, arde la realidad social, los vecinos tienen muchísimos problemas para alimentarse. De ahí la situación estructural de las calles, y todo lo que ya sabemos. Nosotros realizamos asistencia alimentaria con cierto grupo de vecinos y vecinas.

Háblame del diario de Yrigoyen de Moreno.

El diario de Yrigoyen de Moreno sucede, quienes integran la gestión municipal no están discutiendo que hay cosas que no se están haciendo bien, no están discutiendo nada y tampoco abren la cancha. No abren la mesa para que otros compañeros podamos sumar, podamos intervenir, que podamos decir ‘me parece que esto le podemos sumar otro color’, hay un hermetismo muy fuerte para ellos.

Es muy determinante escuchar a trabajadores diciendo ‘tengo miedo de hablar’. Es muy marcado, la persecución o que se expulsen a trabajadores. Vos fuiste parte de una gestión y eso se naturalizó, eso ya no es peligroso, es un modelo.

Si, hay modelos. Vos sabés y todos los morenenses saben que nosotros nos preparamos porque queremos gobernar Moreno en algún momento. Siempre buscamos referencias o puntos de referencia. Mayra Mendoza festejó el día de los municipales en Quilmes, que también es nuestro faro dentro de la organización, y vemos como La Cámpora gestiona el poder, y no solamente que hubo un aumento del 94% anual para los trabajadores municipales, sino que, anunció un bono de 50.000 pesos y también una fiesta, un encuentro con los municipales. Yo miraba esa noticia con muchísimo orgullo por pertenecer a una organización que gestiona de esa manera, y con profundo dolor de que en Moreno la policía reprime a los trabajadores municipales. Podemos pensar diferente, podemos pensar en la antítesis, no tengo idea cuáles son las cosas, no darle la cara a los trabajadores, no darle la cara a la gente, no dar las discusiones de frente y atendiendo, sin diario de Yrigoyen, a bancarte que las personas te digan lo negativo y lo positivo en la cara, me parece muy importante. Y tenemos modelo de personas que sí lo hicieron.

Mayra Mendoza lo hizo, Mariel Fernández no.

No.

¿Y eso define un modelo?

Eso define un modelo.

Hablando de la universidad porque vos conoces, estás laburando, estás militando. Para mí no es un conflicto de tierras, es político. No es la ESPUNM, son visiones de modelo.

Aprovecho a mandarle un saludo a las mamás de la ESPUNM que siempre están con nosotros y que las bancamos y las apoyamos mucho y también a los estudiantes. Son mujeres extraordinarias, siempre son mujeres que están al frente. Para nosotros tener una universidad y para quienes somos vecinos del barrio es un orgullo. Yo viví ese lugar siendo un descampado, y lo vivo hoy siendo la hermosura que es y con el crecimiento que tiene por delante, los proyectos que tiene por delante. Y también hay una discusión de dos modelos, qué queremos para Moreno. Que esté en discusión el territorio de una escuela politécnica como la ESPUNM, que trae una calidad, hay pibes y pibas que van a salir con una tecnicatura en robótica, de Moreno, de Barrio Las Flores, de barrio La Perlita, de diferentes barrios. ¿Cómo alguien no va a querer que eso ocurra? ¿Cómo alguien peronista no va a querer que eso ocurra? Me parece super raro, y me parece que es la falta de decisión política de decir: no, yo quiero que en mi distrito, siendo la máxima autoridad, que esto continúe, no me importa hay responsabilidades de Nación, de Provincia y del Municipio. Pero el municipio también interviene, sugiere y proyecta en conjunto con Nación y Provincia. Entonces, facilitar esas formas para que la escuela continúe me parece de suma necesidad, como también que las escuelas tengan condiciones dignas. Yo vengo de esa militancia, de militar a los 14 años en el centro de estudiantes del colegio Mariano Moreno. Cómo no voy a apoyar, cómo no voy a bancar si sé lo que es estar ahí adentro.

¿PASO en 2023?

Ojalá haya PASO para que los compañeros peronistas encuentren un lugar de discusión y de representación dentro del peronismo. Si esto se resuelve previamente a que haya PASO, bueno no habrá PASO. Pero ojalá que como dice Néstor, se escuchen todas las voces, todas.

Cristina 2023 me dijiste.

Cristina 2023

¿Y Micaela Baraibar?

Dos mil veinti siempre… yo estoy a disposición y estamos trabajando para gobernar.