«El modelo del Evita y Mariel Fernández reivindica la flexibilización laboral»

Fue Intendente de Moreno cuando la democracia daba sus primeros pasos. En el la administración de la primer Intendenta del distrito, su «Coco» fue convocado para ser Secretario General y puente con el peronismo.

Ernesto Lombardi respira vitalidad en el espacio que nació en el año 2021 como Peronismo de Moreno. No tiene dudas que hay un fortalecer y reverdecer del peronismo, quien tiene la obligación de presentar un programa y plan opuesto al que potencia La Capitana Mariel Fernández:

¿Y el debate político en Moreno dónde está?

El debate político de Moreno está entre una concepción que está llevando el Movimiento Evita, o sea, el Movimiento Evita llega al gobierno, junto con el peronismo. Luego se define somos movimiento Evita, al peronismo no sé dónde lo ubican, prácticamente prefieren no tenerlo en el tablero, desconocerlo. Hay un proyecto del Movimiento Evita y hay un proyecto de peronismo, en este momento también es lo que se está debatiendo.

Los dos dentro del Frente de Todos.

Exacto, Frente de Todos.

Pero también volvemos a lo local que es una cuestión conceptual.

Exactamente, conceptual.

¿Cuál es el debate conceptual?

El debate conceptual, podríamos fijar el inicio allá por el 2000 con la Ley Flamarique, la famosa Ley Banelco, es una ley que se terminó votando, después trajo las consecuencias del Vicepresidente (renuncia Chacho Álvarez) , después la debacle de cinco presidentes. Eso generó toda una situación que todos recordamos ¿y a qué se debía? A la flexibilización laboral. Y hoy está en discusión la flexibilización laboral y es como que se pretende cerrar el círculo, pero, por otro lado. Hoy hay un movimiento social que reivindica la flexibilización laboral.

¿El Movimiento Evita es la flexibilización laboral?

Es la flexibilización laboral.

Mariel Fernández expresó en el Congreso del Movimiento Evita que es trabajo, que construyeron un gremio. Lo dice convencida.

Un gremio de desocupados, un gremio donde no hay ART, no hay leyes laborales. ¿Cómo puede ser? Si el peronismo siempre ha sido las conquistas sociales, el avance. En este momento está en crisis, vos tenés que luchar para que eso vuelva, pero el discurso de la resignación, así como en un momento fue una ley, en este momento se trata de formar un sindicato, un sindicato para enquistar una situación.

Ese sindicato está hecho, la UTEP existe

Como existió la ley. La movilización, la discusión política sobre los grandes temas, esos compañeros están equivocados. Tienen un proyecto neoliberal en la cabeza, dicen que el mundo cambió… dicen lo mismo que decían cuando se hacia la ley Banelco.

O sea que la propuesta del Evita es terminar con una gran flexibilización en clave de legitimidad, siendo un nuevo actor político, económico y laboral.

Es un discurso legitimante de precisamente la flexibilización laboral.

Vos estuviste dentro del gobierno ¿lo veías claramente?

Ahí se hablaba de economía popular. La economía popular es un concepto en si mismo que no hay que despreciar, porque puede haber emprendedores que se inicien y deben tener dentro del movimiento Evita algunos ejemplos que podrán reivindicar, algunos de los cuales yo conozco, que han logrado el status de economía popular, de autoabastecerse con todas las leyes sociales, entonces es una empresa cooperativizada que también es un concepto de economía. Ahora, cuando eso lo querés generalizar y decir que somos miles y millones de economía popular porque recibimos un plan ¡no! Eso no es así, sabemos que no es así. Y a lo que apunta precisamente es a restar principios con este concepto de que estamos en un mundo nuevo. Economía popular es una cosa, porque tampoco todo tiene que ser llevado a los extremos. Pero sí, el concepto de generar un sindicato para darle una cobertura legitimante a gente que, se va a disfrazar de trabajo cuando en realidad no tiene ninguna ley social que lo proteja, eso no es peronismo.

Hay una frase de Mariel muy interesante para debatirla, cuando dice: no se confundan compañeros y compañeras, el pedido nuestro de unidad no es con la dirigencia, es con el campo popular y la organización de trabajadores y trabajadoras. Ahí también define algo, en esa concepción. No sería con Lombardi, ni con Contreras ni con nadie, es con el campo popular.

A mí me parece razonable.

¿Vos podés definir el campo popular?

Yo creo lo siguiente, es decir, no tiene que ser una discusión de dirigentes, no es una cuestión donde nos vamos a sentar en una mesa y cuatro vamos a definir qué es la economía popular sino discutir los grandes conceptos, esto cuanto más masivo sea y cuanto más nosotros podamos llevar al seno del pueblo y a la gente más vulnerada en sus principios esta discusión mejor va a ser. Ahí donde la respuesta va a venir desde donde tiene que venir, el calor… desde abajo, desde el pueblo, donde deben ser todas las miradas. Está bien que no sea netamente dirigencial, que sea todo el campo nacional y popular el que discuta el rumbo. Yo creo que estamos en un momento liminar de esta discusión, porque muchos frente a la cuestión electoral que va a ser dentro de poco, porque para las PASO faltan 400 días o menos tal vez, todo se puede llegar a teñir. Pero acá no es tanto la cuestión electoral sino la cuestión del rumbo. Porque muchas veces puede haber varias opciones electorales, pero estar todas cruzadas por el mismo concepto neoliberal. Para poder tener una diferencia verdaderamente cualitativa el peronismo tiene que tener una profunda discusión y definir el rumbo.

¿Cuándo el peronismo de Moreno define rumbo para enfrentar a Mariel Fernández? Hay posibilidades de acuerdo con Mariel Fernández porque insisto, están dentro del Frente de Todos.

Nosotros reivindicamos la unidad, estamos trabajando mucho. Es bastante heterogéneo el grupo que se formó hace un año entre dirigentes que siempre habían estado en internas, divididos. Cada vez vamos avanzando hacia un mayor consenso. Está claro que aquella apuesta que se rompía al poco tiempo, lamentablemente para quienes lo necesitaban que sea de esa manera no resultó así, cada vez se consolida más el peronismo de Moreno y cada vez vamos discutiendo cuestiones más profundas. En esto que te digo respecto de defender los principios sociales, de los cuales tenés desde la Constitución del 49, y tenés infinidad de historia en el peronismo, no puede ser entregada, esa es una bandera para nosotros. Eso es lo que impediría un acuerdo con aquellos que reivindiquen una posición de flexibilización laboral. Ahí es donde va marcando la diferencia y ahí es donde va a salir nuestra propuesta. Ahora, eso es cada vez el mayor consenso que tenemos, y sobre el programa, cualquiera de nosotros tiene claro que cuando nosotros vayamos a presentar la alternativa, esa alternativa tiene que estar consolidada sobre la base de un programa que compartamos todos.