«El modelo tributario que tiene el gobierno de Mariel Fernández es muy parecido al que defienden ciertos sectores del PRO»

Sostiene que el esquema tributario posee cuotas de mejor entendimiento que años anteriores pero, sin ser una contradicción, afirma que el modelo que consolida la Intendencia de Mariel Fernández en la captura de tasas es «arbitrario» y aporta al relato que ya tiene varios pasajes de liberalismo económico y político. Gisele Agostinelli, legisladora de Juntos, presenta credenciales de reflexión crítica hacia el gobierno de La Capitana: «En la Tasa de Servicios Generales que pagamos todos los vecinos por nuestra casa, por un terreno que tengamos o la Tasa de Seguridad e Higiene que son las que pagan los comerciantes. Partiendo de esas dos tasas el concepto que trae esta ordenanza que ellos proponen para armar el tributo, pasa a ser una ordenanza que ellos definen como equidad tributaria, igualdad, pero para mí se aleja bastante de ello. El concepto que ellos toman para defenderla que es, que lo que más tienen más paguen me parece como una excusa porque en realidad un vecino que tiene su casa, que quizás en algún momento tuvo un buen pasar económico o heredó una casa de sus padres y demás en el centro de Moreno, centro de Álvarez, su realidad no se concuerda con lo que tiene quizás, y termina pagando por un servicio que no recibe. Y el gran problema es que no recibimos servicios, entonces eso pasa a ser un impuesto. Y la realidad es que me parece que para aquellos que se paraban en una postura ideológica bastante distinta al PRO, más allá de haber traído un funcionario que anteriormente estuvo en una gestión macrista, el modelo de ordenanza, es un modelo de ordenanza defendido por ciertos sectores del PRO. La realidad que cuando vos ves la realidad del servicio me parece que está muy lejano a la realidad del vecino de Moreno»

Si te pregunto, siguiendo esta explicación que dio el oficialismo y lo repite como un mantra. ¿Quiénes son los sectores más pudientes de Moreno? Para saber si esos sectores son los que están tributando más y ¿cuánto es el porcentaje de la torta general de ese pequeño sector pudiente que tiene Moreno?

La verdad que para mí es relativo decir quién es el sector pudiente. ¿Más pudiente en términos de qué?

Económicos

Económicos ¿Y vos cómo sabes los términos económicos? Vuelvo al ejemplo de que heredaste una casa de tus abuelos, de tu papá y hoy no tenés trabajo o trabajas y sos docente y alquilás una casa en Moreno centro ¿y eso te hace pudiente?

Este modelo tributario arrancó el año pasado y se profundiza en éste

Cuando vos lees la tributaria es más fácil quizás de entender que la anterior, pero es una tributaria que no te permite saber cuánto es el aumento, tenés que ir caso por caso. Entonces, vos vecino, la verdad que recibís la boleta y es muy difícil que saques la cuenta. Entonces ¿a quién y cómo definís a quién le estás aplicando más? Y la verdad es que no sabés. Yo te puedo dar un caso de un vecino que todavía la sigue peleando, un vecino de Paso del Rey, un barrio. Vive sobre una calle de tierra a dos cuadras de un asfalto, le falta la luz igual que a muchos vecinos de Moreno. A ese vecino le cobraron mal los impuestos, porque le cobraron como un terreno baldío, lo cual es más caro, se hacen aplicaciones más caras. El hombre tiene una pequeña construcción y la realidad es que cuando fue a reclamar no le dieron mucha bolilla, nos acercamos, lo acompañamos en el reclamo y al final de todo ese proceso le dicen ‘si, tiene razón señor, pero nosotros le vamos a devolver la plata hasta un cierto porcentaje por año‘.

Nada se devuelve, se computa para lo que viene…

Exactamente. No se devuelve la plata sino que se va descontando de los próximos impuestos. Algo que vos pagaste hoy y que mañana no vale lo mismo. Partiendo de esto en una consideración que uno no sabe qué paga. Cuando te acercás al Municipio el trámite administrativo tiene una gran burocracia que hace que la gente termine desistiendo.

Es un gobierno que cuestiona lo burocrático

Si, yo te puedo dar miles de ejemplos de gente que fue a reclamar.

Cuando hay que hacer una obra muy operativa puede ser que falten algunos papeles para no ser tan burocráticos, ahora en esto es muy burocrático ¿No?

Sí, totalmente, hacia el reclamo del vecino.

Cuando te hacía la pregunta cuáles son los sectores pudientes, al hablar de una arbitrariedad que no sabemos cuánto es el porcentaje es un esquema hasta muy individual, ¿por qué no se discutió profundamente en el Concejo Deliberante? Yo sé que lo intentaste porque vi la sesión ¿por qué no se entiende de qué se trata esto? Porque cada vez más claro, es muy técnico, es muy liberal, es muy burocrático en la captura de recursos de la clase media. Por eso te pregunto ¿Cuál es el sector pudiente?

Es que sigo insistiendo, acá no se trata de un sector pudiente y lo podés ejemplificar con un montón de cuestiones. Hoy los comerciantes se están dando cuenta que, un comercio cualquiera de los que está acá o en el barrio, paga dos mil pesos en la boleta de luz.

Para empezar, como mínimo

Para empezar. Después pagás aparte lo que es el Servicio en general, y en una galería pagan todos o sea por el mismo servicio que está en el frente del local, esos dos mil pesos.

Eso va para el municipio, no se lo lleva Edenor

No, es la recaudación claramente, es un impuesto que cobra el Municipio dentro de la boleta de Edenor que eleva considerablemente dos mil pesos más en tu factura de luz, eso es un montón. Pero que después se descuentan del servicio del cobro de la Tasa de Servicios generales. Entonces vos cuando recibís la boleta decís ‘pagué poco’, no, pagaste bastante más. La verdad que se hace muy complejo el saber a quién consideran clase pudiente, los comercios después de una pandemia la están remontando como pueden, y están enfrentando una situación económica paralela a la pandemia. Entonces me parece que, el concepto de pudientes que ellos tienen por lo menos yo lo pongo en duda.

Impuesto a las Ganancias, ¿se aplicó un descuento muy fuerte, que corresponde, pero de una sola vez y que impactó en los salarios de manera notable? El rumor es que llegó a más de 300 trabajadores /as de carrera

Sí, incluso a los concejales también nos hicieron eso aplique y tuvimos una reunión con la secretaria. No nos dijo 300, nos dijo 199. La mayor preocupación de todo esto y más allá de los cargos políticos que tenemos los concejales, los secretarios, están los empleados y te puedo decir que los descuentos fueron bastante considerables.

¿Bastante considerables en cuánto?

A los concejales nos descontaron $74.000 más o menos. Es bastante plata, sí bien lo hacen en cuotas como para que no lo sientan tanto, pero la realidad es que vos estás sobre la economía de una persona. Yo vuelvo a esto, más allá de cuánto sea, si es un montón o es poco, sí son 5 mil pesos o 100 mil, me parece que es la economía de la gente. Y vos te organizás en relación a eso, entonces me parece que es complicado.

¿Y la explicación de la Secretaría de Economía cuál es?

Qué cómo se adelantaron los pagos de sueldo y ya no se cobra más, nosotros cobramos del 1 al 5 y ahora se pasó a cobrar antes de que termine el mes. El último día hábil del mes. Entonces se tienen dos sueldos en un mismo mes, supuestamente un mismo mes. La realidad es que sí, fue una decisión bastante arbitraria y la pregunta es ¿a cuántos empleados afectó y cuál va a ser el resarcimiento que van a tener esos empleados?

Resarcimiento ninguno, AFIP después lo va a devolver, estamos hablando de ganancias

Desde nuestra perspectiva nosotros entramos a la reunión y te juro que la situación daba entender como quédense tranquilos que esto se resuelve. No, claramente que no.

Si es un descuento 74 mil pesos en la dieta de un concejal, entiendo que el Municipio descontó la mitad del sueldo de bolsillo, ¿de una sola vez o va en cuotas?

No, a nosotros por lo menos nos hicieron en dos cuotas.

Son casi 35 mil pesos en dos cuotas ¿No?

Sí.

¿Es tocar la economía?

Sí, es tocar.

¿Cuáles son las mejores políticas públicas?

¿En cuánto a tributario?

Si.

Dejame pensar porque a mí se me hace difícil, porque yo lo que veo es la construcción de un relato. Y cuando llegas a la sesión y escuchás lo que dicen lo ratificás. Es muy difícil debatir sobre eso porque no estamos pensando. Me parece que es muy complicado porque justificarse desde el lado que acomodamos las cuentas, generamos mayor recaudación y cuando vos ves que el 63% de las partidas corresponden a lo que cobras por Edenor no ne está diciendo que generaste mayor confiabilidad de parte del vecino para que vaya a pagar. Y después también respecto a lo que yo percibí de parte de los comerciantes y demás, en plena crisis económica, en plena pandemia y hasta, voy a usar un término que se usó en una reunión, lo uso porque la verdad que fue muy desagradable, se usó la palabra cacería.

¿Quién lo dijo?

Un funcionario, no voy a dar nombres.

¿Del Ejecutivo?

Sí, un funcionario del ejecutivo. La verdad que a mí no me agradó ese término, después se corrigió y demás. Pero la realidad es que, es el concepto que se tiene y cuando vos vas al comercio que no pudo abrir y que en vez de ayudarlo para aquella propuesta que habíamos hecho del Concejo y que no se le cobren los impuestos, que esto, que el otro, no existió, se los salía a perseguir, claramente. Entonces esa política tributaria no es la mejor, yo pienso que tiene que estar en el acompañamiento al crecimiento de los sectores y no veo que eso suceda.

