«El Morenazo es el faro, nombrar a Sandra y a Rubén, tenerlos en la memoria y saber que es lo que no queremos más»

Como Secretario General de ATE Moreno Walter Cravero encuadra el tercer aniversario de los asesinatos de Sandra y Rubén como parte de un ajuste neoliberal que nunca más puede regresar al poder en Argentina. Tras finalizar el acto oficial que encabezó Intendenta Mariel Fernández en la puerta del Consejo Escolar de Moreno, Cravero dialogó con Desalambrar sobre el resultado de aquella lucha y lo que hoy no debería admitirse: «Fundamentalmente visibilizar que no hay accidentes en el ámbito político, que fue claramente un crimen laboral, como tantos crímenes recorren el país y hay muchísimos. Que continúan lamentablemente las políticas neoliberales y se vio en Neuquén hace un mes con un nuevo crimen y asesinato laboral de 3 compañeros, Mónica, Nicolás y Mariano, compañeros trabajadores de la educación, trabajadores en el sentido amplio de la palabra. Mónica de docente suplente, haciendo un reemplazo a un compañero con una licencia, y los dos compañeros, uno también profesor docente de formación y otro compañero gasista. El Morenazo es el faro, porque hoy nombrar a Sandra y a Rubén, es nombrar y tenerlos en la memoria y saber que es lo que no queremos más. Esa es una pequeña síntesis en cuanto a lo que no queremos. Como transitamos el camino para encontrar entre los que luchamos por la educación pública, como los que luchamos por un Estado al servicio de las mayorías populares, como agregamos una síntesis que nos permita dar también en su totalidad. Hoy claramente estamos lejos de las escuelas DIGNAS y SEGURAS, no estoy diciendo que no estemos en mejores condiciones que en el 2018, sí, en muchos aspectos, pero hay que hablar claramente que podemos identificar que hay un enemigo en común, el problema está en como sintetizamos una propuesta desde la clase, desde los distintos trabajadores y trabajadoras, que se proponga conquistar el poder y que se proponga profundizar el camino de las reivindicaciones que históricamente luchamos en las calles».

¿Qué entiende ATE por no aguantar más? Después de Sandra y Rubén

Claramente no se puede aguantar más que los espacios donde se alberga la vida se encuentre la muerte. Que justamente esas muertes son evitables, por lo cual no se pueden tolerar más políticas que atenten contra la salud y la seguridad de los y las trabajadores porque eso también atenta, a la salud de la comunidad, en el caso de la comunidad educativa, pone en el peligro a los y las trabajadoras como claramente pone en peligro a los niñes que habitan las escuelas y a la comunidad educativa que transita la escuela. Eso es intolerable y eso es por qué luchamos, a menos desde la Asociación Trabajadoras/es del Estado, entender que hay un camino de unidad, donde hay que transitar los debates, donde hay que debatir todo pero hay que apuntar que hay límites claramente y que también entendemos que esos límites los marcan las políticas neoliberales. Del 2015 al 2019 hubo una representación empresarial en el gobierno, que era Mauricio Macri porque es en demasía hablar que significa el signo político, o que significa ese personaje político. Y cuando estalló la Escuela 49 lo minimizaba, ninguneaba, inclusive bastardeaba y además, en el proceso de lucha, nos señalaban, nos investigaban y muchísimos mensajes claros de esa propuesta política que habla y que atenta contra la vida, contra las organizaciones populares, que desprecia la educación pública, que desprecia la salud pública. Nosotros somos aquellos que defendemos porque somos los que la transitamos, y nos sentimos parte, la sentimos en nuestras entrañas, defendemos lo que es propio.

Hoy las condiciones de las escuelas en Moreno, ¿son dignas y seguras?

Hoy las condiciones de las escuelas están sustancialmente mejor de lo que estaban antes del 2 de agosto, es una realidad, que no alcanza claramente, no nos conformamos con el estado de las escuelas, es nuestro compromiso seguir luchando, luchar en cada uno de los ámbitos y también luchar si es necesario en la calle para alcanzar ese objetivo. Sabemos que para poder lograr esa cuestión que es una premisa básica, se tiene que luchar también para conseguir los fondos, se tiene que luchar para que se siga poniendo como eje central la necesidad de invertir en educación, la necesidad de invertir en políticas públicas.

