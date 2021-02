0 shares







CAMBIOS LEGISLATIVOS Y EJECUTIVOS –

Dos hombres, cuadros y militantes del movimiento.

EMMANUEL FERNANDEZ / CONCEJAL

Emmanuel Fernández dejó de ser Secretario de Educación para asumir su banca titular en el Concejo Deliberante. Estampó su firma esta tarde, del mismo modo que Gonzalo Galeano, ex Secretario de Obras y Servicios Públicos.

GONZALO GALEANO / CONCEJAL

En un año electoral, a poco más de doce meses de asumir el gobierno local, Mariel Fernández relanza su modelo y, en ese rumbo, saca del esquema de acuerdos a Pueblo Libre que no solo es Mariano West, el arquitecto del armado y triunfo en las elecciones de agosto de 2019.

El arribo de los titulares eyecta del HCD a Pablo Pereyra y Cristian Gaona, de Pueblo Libre sólo queda Juan Manuel Cíccolo. La otra figura es Patricia Rosemberg, en uso de licencia (en funciones Ministerio de Salud) y quien encabezó la lista de concejales /as en el triunfo de 2019 (es la primera en la línea de sucesión).

Sin espacio a las dudas, la decisión política es ratificar la estructura del Movimiento en ejercicio de la gestión y el poder. La ingeniera agrónoma María Giménez dejó el estratégico IMDEL (Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local) y se convierte en la nueva Secretaria de Obras y Servicios Públicos.

MARÍA GIMÉNEZ / SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Ya no es riñón sino cuerpo casi completo del Movimiento Evita. En el IMDEL asume Estefanía De Dios, oriunda de Merlo, dirigenta del Evita quien cumplía funciones en el organismo descentralizado como Coordinadora General de Economía Social (en su lugar ingresa Miriam Robles, compañera del consejero escolar Nair Gómez, ex Pueblo Libre).

ESTEFANÍA DE DIOS / ADMINISTRADORA GENERAL DEL IMDEL

Están esos enroques pero no faltan desplazamientos. La arquitecta Mónica Villarreal fue convocada por la gestión para «acomodar la Subsecretaría de Obras Públicas» tras el paso por allí de Fabián Ferraro. Entre la tarea asignada estaban las obras en las escuelas del distrito. Fueron pocos meses de trabajo, de una forma fuerte y directa le comunicaron que «ya no necesitan de sus servicios». Villarreal es una profesional reconocida en el ámbito. Fue Secretaria de Servicios Públicos en la Intendencia de Ernesto «Coco» Lombardi. El despido de la ex Subsecretaria no tiene reemplazo porque está en los planes de la Capitana Mariel Fernández eliminar la Subsecretaría y así descomprimir un poco el organigrama municipal que se cargó con tres nuevas Secretarías creadas a fin de 2020.

En la Secretaría de Educación que deja vacante Emmanuel Fernández asume Roberto del Regno, otro cuadro del Movimiento Evita que asciende en la responsabilidad de gobierno (era Subsecretario de Educación y Cultura).

ROBERTO DEL REGNO / SECRETARIO DE EDUCACIÓN

No está definido si el Servicio Alimentario Escolar continúa bajo esa órbita o pasa a la Secretaría de Desarrollo Comunitario que conduce Noelía Saavedra.

El plan que conduce Mariel Fernández no termina aquí. Está pendiente una decisión que ya habría sido tomada: cambio casi total en el IDUAR, organismo descentralizado que conduce la arquitecta Carolina Amaya, un espacio que integró el acuerdo político y de gestión entre Mariel Fernández, Emilio Pérsico, Esteban Castro y Mariano West.

El nombre que suena como flamante Administrador General del IDUAR cuenta con experiencia y no es del Movimiento Evita pero sí de una estructura que arriba tiene vínculo directo y permanente con un apellido que pesa y mucho en el Frente de Todos.

Finalmente: hay un anexo que saldrá a la luz en las próximas horas, tal vez mañana… salga o no el sol.