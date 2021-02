0 shares







AUMENTO DE TASAS ¿EQUIDAD TRIBUTARIA O IMPUESTAZO CALCULADO?

Los que recibieron la boleta en el mes de enero y fueron a planta baja del Palacio a exigir una explicación ahora aguardan que los errores se reparen. Ya con la claridad técnica que «ante las inconsistencias» no hay topes para el fuerte aumento (casos muy por encima del cien por ciento) que aplica el gobierno de Mariel Fernández, toma impulso la crítica económica, social y política.

Ricardo Vago, ex diputado nacional y provincial, actual Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, estudió la ordenanza Tributaria y Tarifaria 2021 que descarta el concepto de TASA (contraprestación de uno o más servicios, alumbrado, barrido y limpieza) para naturalizar el criterio de IMPUESTO: «Hay un cambio formal y esencial en la forma de cobrar una tasa que antes por calle o metro lineal y ahora es un impuesto que tiene que ver con la valuación fiscal de la Provincia, es decir, igual que Rentas. De esta manera se distribuyen los costos de los servicios que presta el Municipio en función de las valuaciones fiscales de las propiedades. Esto es un cambio muy fuerte, incluso hay un debate si el Municipio puede hacerlo, considero que no, pero es un tema que deberá resolver la justicia».

La esencia de cálculo cambia, hablemos de la magnitud de los aumentos

El impacto estaría situado en la zona de Moreno Centro, Paso del Rey y Francisco Álvarez y probablemente Trujui. Esos aumentos están en el orden del 200,300, 400 por ciento o más, y no cumplen con el artículo 6° de la ordenanza que hace mención a las inconsistencias, artículo que también fija cupos según las valuaciones fiscales. La pregunta es ¿el Municipio lo explicó con claridad? Segunda consulta relacionada con la anterior, ¿cómo puede defenderse el ciudadano /a, el contribuyente, si desconoce la ordenanza? ¿Cómo podemos ejercer nuestro derecho si no sabemos que lo tenemos?

¿Buscó en los sitios oficiales si esta transformación, todo un cambio del modelo tributario, está publicada y explicada en profundidad?

En las páginas oficiales nunca se informó el cambio de criterio, mucho menos los valores planteados y las excepciones dada la situación social y económica producto de la pandemia. No se informó el cambio de forma, los topes de aumento y la liberación de los topes, mucho menos que ahora la tasa pasa a ser un impuesto…

Es un aumento o impuestazo en una parte del universo de contribuyentes, lo hace el Municipio mientras el gobierno nacional congela tarifas y regula como puede los aumentos considerando la situación social y económica de la población en su conjunto

Es que se eliminó el concepto de tasa = servicio. Luego entregan el concepto de equidad, en cuanto capacidad contributiva, pero la equidad también tiene que estar en los servicios que recibe un vecino /a, si vamos a Moreno podemos ver que en muchas calles centrales hay solo una luminaria funcionando, en el mejor de los casos. Digo luminaria porque es una tasa que se paga en la boleta municipal o en la de EDENOR. Para ser más claro, una tasa municipal por 5000 pesos mensuales debe estar en el valor más alto de toda la Provincia de Buenos Aires…

Creo que la pregunta lógica es qué debe hacerse ahora que el modelo es conocido

Desde el gobierno se asegura que mirarán caso por caso pero bajo el criterio de SI PASA PASA, y eso no es válido para un Municipio, para una entidad pública. El PASA PASA es el concepto de un mercader que trata de engañar al eventual comprador. La relación permanente de un vecino /a de Moreno no puede ligarse a ese criterio SI PASA PASA, y como dicen, si es necesario lo corregimos. Nosotros invitamos a todos /as que hayan visto que en sus tasas municipales hay aumentos por arriba del 50 por ciento dirigirse al Departamento de Tasas con la boleta del año pasado y la de éste, en el horario de 9 a 16 horas, exigiendo una explicación del impuestazo.

El Subsecretario de Ingresos Tributarios, Juan Carlos Mairano, dijo que lo se busca es construir una empatía con el que quiere pagar, y él corregirá los errores estándar. Sobre los servicios el propio funcionario expresa en la entrevista que es el «huevo o la gallina»

Eso puede responder a un pedido el de «juntá plata», por eso recomiendo ir al Municipio porque el WhatsApp es un método no apto para trabajar con el que planificó el esquema de SI PASA PASA. Hay veces que es necesario estar personalmente para que se vea que el ciudadano /a que quiere pagar, en una situación de pandemia, es porque no quiere deber. Así fuimos educados los que tenemos más edad, no se quiere contraer deuda, pero el no deber y querer pagar nos permite exigir información, pedir mayor claridad en el debate en el Concejo Deliberante porque el artículo 6 de la ordenanza tiene una gran ambivalencia, define construcciones (nuevas) de 50 metros cuadrados que son aceptadas pero luego hay otro párrafo que dice inconsistencias del orden o similares al artículo anterior pero no estás dichas o aclaradas. El pagar da derechos, veamos que la independencia de Estados Unidos se produjo porque Inglaterra impuso muchos impuestos y así se rebelaron las colonias. Si una persona no paga impuestos o tasas no le importa cómo se administra el dinero público, entonces no se exige que haya un buen gobierno, que no haya ñoquis y etcétera. Si logramos que se cumpla la norma vamos a ir descubriendo los defectos que tiene. El gobierno local no informó a los contribuyentes del cambio y su magnitud, un hecho que se hace en plena pandemia, digo, como ocurre en el mundo, Moreno no tiene una actividad normal. Si no vamos a buscar la explicación y la información habrá endeudamientos porque esto que planificaron es creciente. No podemos olvidar que el endeudamiento es de cinco años de prescripción y el impuesto que ya no es una tasa tiene montos de 3 y 4 mil pesos por mes.

¿Qué piensa hacer o promover la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos?

Estamos en un proceso inicial y por tanto vamos a elaborar un formulario. Ya consultamos con agrimensores, arquitectos y abogados en relación a la equivalencia de información que tiene ARBA y la que posee el Municipio de Moreno. Creemos que el concepto de SI PASA PASA o TODO VALE salió del esquema de desinformación porque ya se está discutiendo en algunos sectores de la comunidad. El Departamento Ejecutivo puede corregir pero debe actuar también el Concejo Deliberante que votó cosas que no se entendían para un Moreno que se sabe se construyó con esfuerzo, a los tumbos, como se podía, con regularizaciones que faltan. De nuevo, si no hay correcciones las /os contribuyentes que tienen débito automático lo van a suspender. Tal vez esta iniciativa de cambio hubiese tenido algún sentido si no existía la pandemia, sin desconocer que es muy difícil gobernar y lograr equidad, pero el gobierno nacional congeló las tarifas de luz y gas a mayo de 2019, y el Municipio dispuso aumentos de hasta el 400 por ciento, entonces digo que esto no tiene nada que ver con la política del gobierno nacional de ir ajustando gradualmente.