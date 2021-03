0 shares







TASA MUNICIPAL / EDENOR FACTURA –

Propietario de una vivienda, hombre que preside la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, ex diputado provincial y nacional, Ricardo Vago se presentó en el Municipio cuando el débito automático absorbió un monto increíble: casi un 400 por ciento más en la Tasa por Servicios Generales. Estudió la ordenanza votada por el Concejo Deliberante que rinde tributo a la transformación. Los que pueden pagar más deben hacerlo. Más que tasa un impuesto, los cerca de 1500 pesos cruzaron la barrera de los 5000 pesos mensuales. Se presentó en enero, llevó la documentación y obtuvo la respuesta de manual: revisaremos el caso y si hay error en febrero se corrige.

La boleta del segundo mes del año salió invariable, sin cambios. Ya está debitada. Paso siguiente del contribuyente, suspende el débito automático y continúa con el reclamo formal. El caso particular, que estaba dentro del universo admitido como error (un 7 por ciento del total de boletas emitidas) no encuadra en «construcción no declarada», y tampoco en los «topes de incremento por valuación fiscal».

«La información que tengo es que viene igual la boleta. En lo particular y como Asociación que recibimos varios reclamos, reiteramos que la diferencia es con aquellos que en enero hicieron el reclamo y están convencidos de que está bien, uno tiene que decirle que no pague, porque el proceso de devolución es lento en el Municipio y no es automático como suele ser en una empresa privada», expresa Ricardo Vago y añade: «Como Asociación de Usuarios y también como ciudadano de Moreno y contribuyente, señalamos que si la Tasa Municipal subió más del 50 por ciento hay un inconveniente en los valores que hay en la Provincia y los valores que hay en el Municipio, ese inconveniente hace que a usted no le rijan los topes que está en el orden para viviendas de hasta 10 millones de pesos del 60 por ciento, entonces como este cambio de convertir una tasa por metro lineal de frente en un impuesto basado en la evaluación fiscal, porque es un impuesto casi como Bienes Personales como uno llega a pagar el 1.5 por ciento de la valuación que es lo mismo que se paga en Impuestos Personales, hay que presentarse al Municipio, hacer el reclamo, averiguar el problema, averiguar porque no le rije el tope porque aumentos del 300, 400,500 por ciento se suceden con las partidas de los barrios más desarrollados con casas más edificadas. Si continúan los errores hay que desactivar, quienes lo tienen, el débito automático».

Con relación al Alumbrado Público que un o una contribuyente paga en la boleta de EDENOR, se presentan aumentos en ese ítem. Un caso, usuario USO INDUSTRIAL, el año pasado pagaba 426, 69 pesos y en enero y febrero le llegó 2.098 pesos en la misma descripción Otros servicios / productos

Hay muchos casos de comercio que se le ha multiplicado por cinco. Edenor cumple instrucción que recibe de Municipalidad, la Tasa de Alumbrado se puede pagar en la boleta municipal o se puede pagar en la boleta de la luz, lo que pasa es que los que queremos colaborar con el Municipio en general lo ponemos en la boleta de la luz (NdR: que siempre se paga). En caso de comercios llega una Tasa de hasta 2.000 pesos, un efecto totalmente opuesto a lo que quiere el gobierno nacional que es aumento del 10,15, aumento que nada tiene que un 400 por ciento porque ha pasado de 500 pesos a 3.000 pesos. Moreno frente al resto del universo de la República Argentina tiene tarifas de luz que afectan a usuarios son comerciales. Esta en una situación difícil y entonces perjudica el trabajo de la ENRE (ente regulador) y la Secretaría de Energía porque le llega a duplicar o triplicar ya no el valor que paga por la luz sino de la Tasa de Alumbrado municipal. EDENOR cumple instrucciones o un algoritmo que le entrega el Municipio y entonces, nuevamente volvemos a lo mismo, no se queje sino se queja, si uno no se da cuenta que la tasa de alumbrado saltó a valores superiores a 700 pesos tiene que ir a quejar al municipio. En este momento hay un esfuerzo del gobierno nacional, una prudencia en el manejo de los servicios pero acá, en Moreno, el Municipio no tiene prudencia con los contribuyentes que tienen voluntad de pago».