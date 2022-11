«El Municipio tiene que parar el proyecto inmobiliario Lihue que sigue construyendo viviendas todos los fines de semana»

En el comienzo de la administración política de Mariel Fernández la acción resultó directa, firme: suspensión de un proyecto inmobiliario en una zona «turística» que tuvo origen en la gestión Festa. Así fue y es reconocido por Gastón Martínez, vecino de Francisco Álvarez, propietario de un inmueble cercano al Lago San Francisco y el Museo Muñiz. Pasaron más de dos años y el movimiento tiene fuerza cada fin de semana aún cuando los carteles municipales de prohibición están a la vista: «Esto es un sector denominado turístico que cumple con una zonificación, también edilicia, que se debe respetar. Uno cuando adquiere una propiedad considera que la Municipalidad tiene que acompañar, y de hecho el Concejo Deliberante lo ha hecho y ha brindado documentación que tiene que ser respaldada por el comportamiento de los ciudadanos. Yo adquirí la finca hace unos siete años, dentro de una zona prácticamente rural pegada al Parque Municipal Los Robles. Está el Museo Muñiz, el lago San Francisco que es el que vierte en la represa. La gente adquiere el lugar buscando tranquilidad, un lugar de esparcimiento, donde uno tiene espacio, donde los impuestos son más caros, porque pagamos impuestos diferenciales con el resto de la comuna, pero hace un tiempo atrás, prácticamente cuatro años y medio empezamos obtener una explosión demográfica inmobiliaria irregular. No está autorizada, no presentan papeles, no tiene control y la Municipalidad en algunos puntos ha intervenido, ha verificado esto que es real, dejan las constataciones, colocan cartelería indicando que eso es una obra paralizada pero no se traslada a la justicia ordinaria. Entonces nos encontramos con un emprendimiento de 80, 90 casas, otro de 30 casas, que se están construyendo en este momento, que no cuenta con las autorizaciones pertinentes.

¿A cuánto están esos emprendimientos del lugar que vos elegiste para vivir?

A un kilómetro aproximadamente.

¿Se paralizó ese emprendimiento inmobiliario?

Se paraliza con un papel en la entrada del barrio. Pero no hay traslación de este comportamiento municipal a la parte de la justicia, porque esto hay que pararlo de alguna manera, la Municipalidad tiene poder de policía pero no la está efectuando. Lo que ocurre es que la Municipalidad controla de lunes a viernes donde hay poco movimiento, pero sábado y domingo es cuando empiezan a entrar camiones cementeros, que ya lo hemos filmado y remitido a la gente de tierras. Tenés descarga de materiales, gente trabajando, entonces cuando llega el lunes la Municipalidad a pegar el cartelito se encuentra con que hay una casa nueva.

Todos los fines de semana arman una casa…

Todos los fines de semana están avanzando con obras.

En el fondo de Álvarez ustedes cumplen con todas las normativas, han elegido vivir. Ahora, hay una empresa o dos empresas que están haciendo lo que quieren.

Es un emprendimiento denominado LIHUE que trabaja bajo una sociedad que es Lihue Desarrollos Urbanos SRL, es la cara blanca de Fabián Oscar Fogliano, Daniela Rosales y otro socio de apellido Mazone, ellos son los que llevan a cabo estos loteos irregulares y todo al margen de la ley. Incluso han querido tomar tierras de Provincia, ha tenido intervención la intendencia, incluso el Banco de inmuebles fiscales de La Plata porque nosotros tuvimos que hacer la denuncia en Provincia, no teníamos mayores respuestas de la parte de tierras a nivel municipal.

Durante de la semana no hay movimiento ¿y el fin de semana qué pasa?

Empiezan a trabajar, empiezan a meter vehículos, personal, materiales. El otro día, sábado o domingo, filmamos un camión de cemento, un trompo completo.

La Municipalidad, el IDUAR, Obras Particulares, no puede desconocer que los fines de semana están trabajando.

No es que lo desconocen. Pero nosotros estamos viendo en el último tiempo un comportamiento de estancamiento. No están avanzando de la manera que lo deben hacer. Cuando comenzó el barrio Lihue, ellos ingresaron con orden, vinieron, analizaron las obras, secuestraron máquinas, precintaron obviamente. Verificaron que lo que se estaba denunciando era real.

¿Cuándo fue eso?

Si no me equivoco fue en el año 2020/2021.

Hoy estamos en 2022 y están construyendo…

Exactamente.

Por qué estos emprendimientos afectan no solamente el buen vivir de ustedes sino el potencial futuro

Lo que tiene que entender la gente es que esto es un patrimonio para toda la comuna. Si bien yo soy propietario, tengo mi casa en este lugar, tratamos en conjunto con todos los vecinos de la zona de cuidar el medio ambiente, y hacer construcciones incluso o avanzar, pero de manera amena con el medio ambiente. El impacto que estos barrios generan es abrumador. Vos pensá que en un lugar tenes 90 perforaciones, 90 pozos ciegos nuevos, el tráfico que esto conlleva.

Agua potable no hay.

Exacto. El problema con la energía porque los transformadores de las empresas distribuidoras no están debidamente dimensionados. Vos pensá que un transformador convencional para esta zona está en el orden de los 30/35 KVA y no son sustentables para todos los vecinos. Y después los inconvenientes que tenés de seguridad. Nosotros hemos denunciado la cuestión de seguridad de estos barrios porque en un principio eran tan irregulares que tenían gente armada brindando seguridad, una locura. Y eso se trasladó a la zona.

Finalmente es esto, la zonificación no permite esos emprendimientos.

Exacto. Turístico o dentro de nuestras zonificaciones está destinado para preservación medioambiental, todo lo que es esta zona se reconoce como patrimonio de flora, fauna. Todos estos emprendimientos están próximos, hay uno que está pegado al arroyo. El otro está a 150 metros. Son todos arroyos que vierten sobre el lago San Francisco, si ya tenemos inconvenientes con el estado de la potabilidad del lago, con esto lo vamos a incrementar. Esto es muy simple, 90 pozos ciegos van a ir a parar al espejo de agua. Los emprendimientos como el Club de Caza y Pesca, también de manera irregular, eso lo presentamos en La Plata y verificaron que eran tierras del Estado, que estaban ocupadas de manera ilegitima. Tenemos todos los días, más en verano, bajada náutica.

¿Motos de agua no usan?

Han ingresado motos de agua, sí. Ingresan con embarcaciones, todo tipo de elemento que sea para ocio dentro del agua. Hay pesca. Nosotros tenemos buena predisposición y comunicación con el cuerpo de guardaparques de Los Robles y ellos constantemente están interviniendo la zona. Pero siempre ocurre que la Municipalidad frena un poco y no permite que ese cuerpo de guardaparques actúe con poder de policía. Ellos vienen, avisan y se van. Y lamentablemente no tienen normativa que los acompañe para poder hacer esto más de facto.

Obras Particulares está fallando…

Obras particulares está fallando, desde hace un tiempo. Nosotros nos hemos reunido, si no me equivoco con Torelli, y le hemos planteado toda esta cuestión apenas ella estaba ingresando a Obras Particulares. La respuesta siempre es ‘estamos en eso’, ‘estamos trabajando’. Pero lamentablemente el crecimiento avanza y el daño que le están generando a esta zona es inconmensurable.