«El Municipio y la empresa Trébol hicieron un esfuerzo económico y los trabajadores ya cobramos todo»

Las banderas verdes flamean en lugar de aquella de color blanco izada por Camioneros en SON DE PAZ. El día 21 de mayo la confirmación del éxito: Consorcio Trébol (ex concesionaria de la recolección de residuos), y el gobierno de Mariel Fernández, pagaron los casi 47 millones de pesos en concepto de indemnización. Nunca fue terreno o jurisdicción del Sindicato definir o dirimir quién lo pagaba, de igual manera nunca tuvo duda que esa cifra millonaria debía percibirla el conjunto de trabajadores de la recolección que dejaban de depender de Trébol y se incorporaban a Gestionar, la cooperativa de Camioneros.

Abel Peloso, delegado de base de la Rama Recolección, confirmó a Desalambrar el pago total que depositó en una cuenta del Ministerio de Trabajo el Municipio de Moreno (un 50 por ciento del total) y la otra mitad Consorcio Trébol: «Siempre el gremio de Camioneros entendió la situación, que era un monto importante el que faltaba y que iba a llevar un tiempo bastante prolongado para que se consiga el dinero. Ellos (el Municipio y Trébol), empezaron a tener unos acuerdos comerciales. Se consiguió el dinero y el día 20 de mayo depositaron en una cuenta del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires la totalidad del dinero. Lo hicimos allí para mayor seguridad de los trabajadores porque es el ente regulador ante situaciones donde hay conflicto por indemnizaciones o despidos».

Considerás que la solución fue un acuerdo de caballeros (y damas), porque ustedes reclamaron por el derecho de los trabajadores, y entonces el Municipio y Consorcio Trébol pagaron un 10 por ciento cada uno (NdR: 23 millones de pesos cada parte)

Exactamente. Nosotros reconocemos el esfuerzo de las dos partes para levantar el conflicto originado en su momento tras el acuerdo que habíamos firmado en el Ministerio de Trabajo. Reconocemos el esfuerzo en plena pandemia de las dos partes involucradas, tanto del Ejecutivo municipal como de la empresa Trébol, ambos hicieron un esfuerzo bastante importante y gracias a Dios pudimos cobrar la totalidad de nuestra indemnización.

¿El total era más de 43 millones de pesos?

Era de $ 46.000.130.

AUDIO 1 PELOSO

Entonces el 21 de mayo cada trabajador tuvo en su cuenta lo que faltaba percibir por saldo indemnizatorio

Así es, porque además se firmó el acuerdo para ratificar ese 20 por ciento con la conformidad de cada trabajador.

La Cooperativa Gestionar, ¿recibió alguna multa o descuento porque en aquellas 72 horas de paro no prestó el servicio y pararon las unidades (NdR: algunas son propiedad del Municipio y la mayoría alquiladas por el gobierno)?

El 17 de abril cuando se hizo la primer reunión (por zoom) con el Ministerio de Trabajo, donde participa el Municipio, Consorcio Trébol y Camioneros, el gremio hizo mucho hincapié que no se sancione a la cooperativa Gestionar Ltda, la empresa que actualmente presta la recolección de residuos domiciliarios, ninguna sanción, ni económica o de otra índole…

¿Eso se firmó en un acta?

Exactamente.

AUDIO 2 PELOSO

Los trabajadores ya en sus bolsillos el dinero que se pactó no sólo ante el Ministerio sino que integró uno de los ejes del pliego y nuevo contrato de la basura. Cobraron los «compañeros», nuevo triunfo de Camioneros.

Ahora es tiempo que la administración de Mariel Fernández, a través de la áreas de competencia directa, expliquen bajo que concepto se pagaron alrededor de 23 millones de pesos ya que la propia Capitana y su Secretario de Gobierno, Alberto Conca, afirmaron públicamente que «a Consorcio Trébol se le pagó todo (más de 240 millones de pesos, lo que incluyó deudas de la gestión Festa que no fueron aprobadas por el Concejo Deliberante) y que con la cooperativa – empresa Gestionar tampoco tenía deudas. Pregunta de números casi exactos, atento que el pago de indemnización fue de 46 millones de pesos. ¿La multa de casi 47 millones de pesos (por servicios no prestados) fue ejecutada?

Segunda cuestión que, tal vez, puede tratarse en el Concejo Deliberante, ¿es correcto firmar un acta en el Ministerio de Trabajo que contradice de modo explícito el contrato que hoy está vigente, recolección por día y por cuadra, durante 72 horas no se levantó la basura y para la protesta legítima de los trabajadores, los camiones se plantaron en la puerta del Palacio?

Respondió Alberto «Beto» Conca el jueves 15 de abril, mientras los trabajadores ganaron la Plaza Mariano Moreno y encendieron el fuego sindical y político:

¿Qué van a hacer desde el punto de vista legal? Porque acá hay un contrato, una vinculación de la cooperativa con el Municipio y hoy ese contrato ha sido violentado.

Me queda clarísimo lo que usted dice, de esta mañana lo estamos viendo. Queremos ser cautos, no queremos generar problemas porque cualquier cosa y conociendo las situaciones que se plantean y cualquier tirantés que se genere, el que pierde es el ciudadano de Moreno porque no le están levantando la basura. A nosotros no nos importa ganar un conflicto, nos importa que a los morenenses les puedan levantar los residuos. Entonces estamos pidiendo hablar con la cooperativa, que lo hemos hecho, y si es necesario y si esta cosa continua, tendremos que tomar otra medidas. Pero bueno, lo estamos estudiando.

Más que una definición del momento, es el respeto por un contrato. Si no se levanta la basura, se descuenta, es lo que yo pedí durante veinte años.

Está escrito en el pliego

Tiene que aparecer en la factura del mes que viene un descuento por todo lo que está pasando.