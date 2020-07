0 shares







TODO ACORDADO CON NORMAS Y PROTOCOLOS –

Los indicadores epidemiológicos, la curva y el nivel de contagiosidad, todo está sobre la mesa. También la decisión política del gobierno local, elaborada en conjunto con las cámaras de comerciantes e industriales, con participación activa de los sindicatos por rubro y actividad. Esta mañana se produjo una importante reunión donde se definió la apertura de todos los comercios a partir del día 18 de julio. El acuerdo hecha luz a un problema – conflicto que fue teniendo desprendimiento y acciones casi autónomas.

Salvador Femenía, presidente de UCEP (Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales), ofreció explicaciones sobre el modo de reabrir todas las persianas: «Había una mesa de trabajo con funcionarios del municipio, como conclusión de lo que se ha trabajado la semana pasada que nos reunimos como cuatros veces, hicimos propuestas unificadas con particularidades de cada distrito, digamos el funcionamiento del comercio en Trujui es distinto al del centro de Moreno y distinto a Álvarez que tiene un poquito más de horario de pueblo. Salvo esas particularidades que también van para el centro de Moreno se acordó la apertura de comercios a partir del 18 por una cuestión de implementación, se acordó la salida de esto que sea para todos los comercios»

El protocolo, palabra mágica para entender los procesos y medidas de asepsia ¿están confirmados en cada uno de los rubros?

Los protocolos en su momento cuando fueron enviados al Municipio, acompañados por protocolos diseñados por los gremios, es decir que es un apoyo al protocolo de cada actividad en especial, por parte del Municipio estaban aceptados, lo que pasa es que nunca hubo resolución a nivel provincial y Jefatura de gabinete nacional, pero igualmente la condición es trabajar con el cumplimiento estricto de esos protocolos en todos los casos. Lo que se va hacer puntualmente en el centro de Moreno será un poquito de fragmentación de horarios, determinado tipos de actividades van a estar a la mañana, otro por la tarde al igual que los profesionales. Es abarcativo de todo lo que se puede abrir, gastronomía seguiría trabajando en las condiciones que venían haciendo, obviamente que salones y gimnasio por ahora no se va abrir pero el comercio en general todos los rubros van a estar funcionando. La idea es que los rubros esenciales continúen como están y los rubros no esenciales en general a la mañana hasta las 15:00 horas de corrido y después de 14:00 a 18:00 horas otros rubros, por ejemplo indumentaria y calzado que trabajarían por la tarde para no juntar todos los rubros, obviamente ahí los protocolos serían sin prueba de artículos y cada comercio de acuerdo al tamaño lo que diga el protocolo, lo mismo con estéticas y peluquerías sería por la tarde y con turno.

A eso iba mi última pregunta, los comercios con las particularidades que tiene cada uno ¿abren las persianas, ingresan los clientes o es en la puerta como venía ocurriendo en algunos casos?

No, es apertura de comercio con ingreso de uno por vez, si la superficie es más grande dos por vez y nada más, el resto esperando en la puerta con distanciamiento.

Hernán Cárcamo de UCEPyMe que cubre la actividad en Trujui, Mariló, Las Flores, profundiza el trabajo construido con el Municipio: «Venimos trabajando hace mucho tiempo con el Mnicipio para ver de que manera podemos flexibilizar en vista de la cantidad de días que han pasado y que el comercio está sufriendo muchísimo, el comercio y la industria en general. El último acuerdo que fue en base a la reunión que mantuvimos hoy a la mañana con el Comité de Crisis donde estuvo gente de salud, gente de comercio y el Secretario de Gobierno (Beto Conca) fue diferenciar las zonas porque no es la misma realidad que tiene Trujui que la de Francisco Álvarez, Moreno Centro e incluso La Reja, entonces fue diferenciar la apertura de todas las actividades en distintos horarios para que todas puedan abrir pero que no haya aglomeración de gente en la calle. Esto se esta trabajando incluso con una campaña junto al Municipio para concientizar. Si bien hoy el comerciante está concientizado de los protocolos porque hemos trabajado mucho al respeto y lo presentamos al gobierno, el ciudadano común que anda por la calle, lamentablemente seguimos viendo muchos sin tapaboca y entonces es como que todavía le falta concientizar. En la medida que los tres actores estemos bien arraigados con lo que tenemos que hacer esto se va a poder flexibilizar y en base a eso es lo que estamos trabajando para el día 18.

¿Con horarios diferenciados de acuerdo a la actividad/rubro?

Con horarios diferenciados de acuerdo al rubro, exactamente. Moreno Centro funciona de horario corrido y tiene una acumulación bancaria muy grande, tanto Francisco Álvarez como Trujui tiene un horario a la mañana que capaz es de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, entonces de esa manera vamos a tratar que todos los rubros estén incluidos y que algunos sean a la mañana y otros a la tarde, siempre teniendo en cuenta que no se dispare la curva porque sino estamos poniendo en riesgo a toda la población, nosotros primero y principalmente tenemos que cuidar la salud de todos, si no no existe el comercio, no existe nada. Y los protocolos para algo se trabajó y han trabajado muchas entidades, no solo las ART sino también los sindicatos, y eso hay que respetarlo.

Como presidente de CODEFA (comerciantes de Francisco Álvarez), Atilio Petracca, hizo mención a la mesa de trabajo y los resultados: «Estamos teniendo mesas de trabajo continuas con el Municipio, con el Subsecretario de Comercio (Merino), hemos tenido con el Subsecretario de Salud (Osvaldo Rico), con el Jefe de Inspectores Marcelo Olivera. Estamos constantemente en reuniones para ver cómo hacemos para salir de esta cuarentena o fase de la cuarentena. Tenemos mucho apoyo de la Municipalidad, están con mucha voluntad de diálogo y nosotros estamos pidiendo abrir porque la situación es insostenible. Hay muchos pequeños comercios, calculo que el 90% de los comercios de Francisco Álvarez tienen un único ingreso y no están pudiendo trabajar. En Álvarez son muy respetuosos, los únicos negocios que están abiertos son los esenciales, hay mucha gente de otras actividades no esenciales que necesita si o si abrir. Hoy le explicaba a Merino que tenemos una idiosincrasia distinta a lo que es Moreno Centro o Castelar u otros centros comerciales, acá nadie se toma un colectivo para ir a comprar a un negocio porque casi todos son de cercanía. Lo que más movimiento provoca es el cajero automático que lo conseguimos hace muy poco con la gestión de personas que están en la política y en la Municipalidad, pocos días antes de que comience la cuarentena, y los Pago Fácil o negocios de pagos de impuestos. El resto de los comercios tiene una afluencia normal, nunca hay más de dos o tres personas esperando en la puerta de comercios no esenciales, los esenciales también están muy controlados, no tenemos problemas de vendedores ambulantes, está muy controlado el tema de la actividad comercial«.

A partir del 18 de julio se flexibiliza todo, ¿con qué horarios?

Estamos proponiendo manejar los mismos horarios que tenemos ahora, Álvarez tiene una idiosincrasia muy de pueblo, arraigada, comercialmente empieza a funcionar a las 9. 9:30 horas, a las 13 cierran y a las 16 o 17 horas según el rubro se abre. Ahora con el tema de la cuarentena y el invierno a las 20 la mayoría de los negocios están cerrados. No estamos pidiendo una restricción horaria en los comercios sino una flexibilización en las ventas, que los negocios no esenciales puedan atender con las persianas bajas o alguna valla que se instale en el local, que la gente espere afuera, mantenga la distancia y utilice todos los medios de esterilización e higiene posible. A la gente que no usa tapabocas no se la atiende y todos los negocios tienen a mano el alcohol en gel y el trapo con lavandina para los que entran al local, otros atienden desde afuera. Los negocios de ropa, zapatos y peluquerías son los que están más comprometidas, estamos proponiendo que estos rubros de ropa y calzados atiendan en la puerta del local pero que no se pueda probar y la mercadería se la lleven a la casa, en el caso de que se tenga que cambiar que sea desinfectada antes de ser recibida. Las peluquerías tienen un protocolo propuesto.

Con turno.

Con turno, no más de una persona a la vez y manteniendo protocolos, es una de las actividades que está muy solicitada por las personas. Yo considero que todas las actividades son esenciales, la fuente de ingreso es esencial, nadie se quiere contagiar, no queremos que nadie se contagie, todos los comerciantes están extremando al máximo todas las formas de higiene. Proponemos que la Municipalidad tenga una flexibilización respecto de las actividades pero que sea inflexible con aquellos locales que no respeten los protocolos de seguridad.