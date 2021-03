3 shares







ESTADO EDILICIO DE LAS ESCUELAS –

La Municipalidad de Moreno tuvo y tiene a cargo algunas intervenciones u obras en escuelas del distrito. A partir de la decisión política del gobierno de la Provincia de Buenos de Aires de crear las «burbujas» y así transitar el sendero hacia la «presencialidad», solicitamos expresamente las entrevistas con funcionarios locales que han tenido y cargan con esa función directa. La opción de Emmanuel Fernández, que estuvo más de un año al frente de la Secretaría de Educación, no tiene lugar por razones que, periodísticamente, puede presentarse así: infraestructura escolar fue manejada por la Subsecretaría de Obras Públicas. No obstante, Prensa Municipal ofrece un reportaje con Hernán Borghi (Director General de Educación) con fecha y hora pautada. La falla (no por el sistema telefónico) se produce.

Días después queda confirmado que Borghi, el funcionario que asumió la enorme responsabilidad de «manejar el Servicio Alimentario Escolar municipalizado» renuncia al cargo y sale de la gestión que comanda Mariel Fernández. En este 2021 el SAE ya está bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Comunitario en manos de Noelía Saavedra.

Porque el nuevo Secretario de Educación prestó funciones en todo 2020 como Subsecretario de Cultura (lo que incluye el conflicto por el Museo Florencio Molina Campos), tampoco resultó factible que Roberto Del Regno expliqué qué obras hizo la Municipalidad de Moreno preparando el ciclo lectivo 2021.

Siguiendo el efecto dominó, el área que si tuvo competencia directa ya no está en el organigrama municipal. La Subsecretaría de Obras Públicas tenía a la arquitecta Mónica Villarreal, fue desafectada de la gestión a fines de enero. No hay reemplazo porque ya no hay Subsecretaría. Puede colegirse que todo lo hecho, relacionado con infraestructura escolar, administración de fondos provinciales, plan Escuelas a la Obra, es competencia de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que desde febrero conduce la ingeniera agrónoma María Giménez, la funcionaria que dejó el IMDEL (pieza central del gobierno en el primer año de gestión).

Nutriéndonos de nuestro archivo, el pasado 27 de noviembre, quien era Subsecretaria de Obras Públicas, Mónica Villarreal, facilita el listado de trabajos que el Municipio administró del Plan Escuelas a la Obra y algunas financiadas con Fondo Educativo.

Cantidad: 38 intervenciones. Monto: 33 millones de pesos. Con esa fuente de información, cruzamos aquellos datos con la situación relevada a este 1° de marzo:

Establecimiento Órgano ejecutor situación al 1° de marzo JI 927 Municipalidad (contratista, Cooperativa 2 de septiembre / Movimiento Evita) sin riesgo de inicio PRIMARIA N° 18 Municipalidad (contratista UNIÓN Y PROGRESO) Pérdida de agua en baños. Matafuegos vencidos PRIMARIA N° 21 Municipalidad (contratista Quiroguita) sin riesgo de inicio PRIMARIA N° 24 Municipalidad (contratista Cooperativa 2 de Septiembre / Movimiento Evita) sin riesgo de inicio PRIMARIA N° 30 Municipalidad (contratista Cooperativa La Quebrada) Filtraciones, pluviales tapados. Arreglo en baños de docentes y alumnos /as PRIMARIA N° 40 Municipalidad (contratista / Unión y Progreso) sin riesgo de inicio PRIMARIA N° 60 Municipalidad (contratista Quiroguita) sin riesgo de inicio PRIMARIA N° 28 Municipalidad (contratista, empresa AyG) sin riesgo de inicio PRIMARIA N° 46 Municipalidad (contratista Cooperativa 2 de Septiembre / Movimiento Evita) sin riesgo de inicio PRIMARIA N° 42 Municipalidad (contratista Quiroguita) Plan Escuelas a la Obra sin terminar. Anulado el sector de cocina por artefactos no reglamentarios y defectuosos. Arreglos eléctricos inconclusos. Pérdidas de gas, realizada la prueba de hermeticidad. PRIMARIA N° 47 Municipalidad (contratista Cooperativa La Quebrada) Materiales de obra que no fueron retirados y permanecen en pasillos. Sin luz en varios sectores, roturas de vidrios. Pérdida de gas en aulas, sector de cocina vandalizado. PRIMARIA N° 71 Municipalidad (contratista Cooperativa La Quebrada) Revisión de cableado eléctrico. Filtraciones de agua. Arreglo del techo de baño de varones de PB por filtraciones de PA y arreglo baño de nenas PB por filtración en baño de secundaria. Reposición de vidrios en ventanas de SUM y salones. Revisión y recarga de matafuegos. Falta de elementos de limpieza e higiene. Limpieza de desagües de los techos, ya que el agua acumulada hace filtraciones al interior de paredes y techo de SUM y galería. PRIMARIA N° 11 Municipalidad (contratista Quiroguita) Circuito eléctrico, filtraciones en techos, problemas en baños. Pérdida de gas tras prueba de hermeticidad PRIMARIA N° 68 Municipalidad (contratista empresa AyG) Filtraciones, pérdida de gas. PRIMARIA N° 79 Municipalidad (contratista empresa AyG) Problemas de gas, inconveniente en baños, matafuego vencidos, sin luces de emergencia, problema de cubiertas. PRIMARIA N° 37 Municipalidad

(contratista empresa AyG) No tiene gas. Espera recursos para adquirir insumos de protección contra el COVID TOTAL 16 Al mes de octubre todas las obras tenían un plazo de ejecución de entre 30 y 60 días.

La Subsecretaría de Obras Públicas también entregó a Desalambrar (octubre de 2020) un listado de once obras próximas a comenzar:

ESTABLECIMIENTO Situación al 1° de marzo PRIMARIA 82 revelamiento de arquitecta el 15 de febrero (cooperativa 2 de Septiembre / Movimiento Evita) JARDÍN 941 cerco olímpico (cooperativa 2 de Septiembre / Movimiento Evita) PRIMARIA 26 Sectores sin luz en salones y cocina (con pérdida de gas). Falta de agua en baños (empresa Develcoms) PRIMARIA 70 Problemas de filtraciones. Problemas con la térmica, 4 salones sin luz.Corte de pasto y maleza. retiro de ramas. (empresa Develcoms) PRIMARIA 80 arquitecta releva situación el 15 de febrero (Cooperativa La Quebrada) PRIMARIA 27 Baños que necesitan arreglos, reposición de tinglado, sin muro perimetral. Poda de árboles, sin limpieza de tanques, falta iluminación, faltan vidrios en ventana (empresa Develcoms) PRIMARIA 31 Pérdida de gas (empresa Develcoms) PRIMARIA 64 Prueba de potabilidad, pozos, desagote, desratización y desinsectación PRIMARIA 45 Prueba de hermeticidad comprueba fuga de gas. Inexistente bomba de agua, sin luz tras robo de pilar interno.

El año pasado los recursos que ingresaron por Fondo Educativo alcanzaron la suma de 513.430.000 pesos, solo un 5 por ciento del monto se aplicaría en obras.

Las escuelas y jardines deben contar para el inicio de clases con solo TRES puntos básicos, AGUA, SANITARIOS Y LUZ, así expresado en la reunión de UEGD el pasado 18 de febrero:

Realidades que interpelan una definición que salió con vitalidad en diciembre de diciembre de 2019 cuando Melina Mariel Fernández se autodefinió como Intendenta del Acampe de la lucha educativa y prometió en su discurso (acto jura de consejeros /as escolares: «

«Sonia (Beltrán) va a tener una tarea difícil, al igual que los demás consejeros, lo que les pedimos es que cuidemos este Consejo, transparentar los fondos, que siga en funcionamiento el Comité de Emergencia como contrapeso a lo que ocurre aquí dentro, aún es necesario. Así como lo vamos a cuidar, le pedimos a la comunidad educativa que también nos acompañe y nos cuide. Moreno es el lugar donde crecen las mil flores, acá también van a crecer las mejores flores de la República Argentina porque ese es el homenaje y lo que provocó el fallecimiento de Sandra y Rubén«.

Son 21 jardines sobre un total de 66 servicios que no tienen los puntos básicos de un Plan Jurisdiccional que no «está para debatirlo sino para cumplirlo» dijo en la reunión de UEGD la Secretaria General de SUTEBA Moreno (Mariana Cattáneo).

Son 55 escuelas primarias sobre un total de 83 que no tienen los puntos básicos de un Plan Jurisdiccional .

Tal vez por la pandemia es que no hay marchas, movilizaciones y /o Acampe… tal vez.