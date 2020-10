0 shares







LO AFIRMA EL SUBSECRETARIO DE CULTURA MUNICIPAL –

Una nota periodística alertó a los autoridades de gobierno. Con alarmas encendidas se abre una comunicación directa con un integrante de la Fundación Florencio Molina Campos.

Sale un comunicado del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO solicita al Consejo Superior declare su rechazo a la pretensión de trasladar a otro sitio, el patrimonio cultural del Museo Florencio Molina Campos de nuestra localidad, en defensa de una de sus principales referencias culturales y artísticas.

En el día de ayer se produjo una reunión entre autoridades municipales y representantes de la Fundación. Del cónclave surgen dos aspectos: no se llevó nada del Museo a San Antonio de Areco. Segundo, se compromete a realizar una inversión para reacondicionar el museo y las piezas de alto valor. Así lo explica Roberto de Regno, Subsecretario de Cultura municipal: «Leí una nota que decía que el Museo Molina Campos se mudaba a San Antonio dee Areco, que las piezas habían sido trasladadas. Nos inquietó esa nota. Nosotros veníamos viendo pero no teníamos el contacto con la Fundación que lleva a cabo este museo, pero pudimos comunicarnos con uno de los herederos y parte de la Fundación (Adolfo Guiraldes). Concertamos una charla, queríamos, de hecho la Intendenta quiere que el Museo Florencio Molina Campos siga estando en Moreno, fue nuestra inquietud a partir de esa nota. Hoy (por ayer) el Secretario de Educación y Cultura (Emmanuel Fernández), Hernán Borghi (Director de Educación) y yo, mantuvimos una reunión con parte de las personas de la Fundación, con Florencia que es museóloga, y nos afirmó que el Museo no se va, que las piezas están en la Universidad de San Martín para restaurar. El Museo hace cinco años que está cerrado, tiene problemas edilicios, entonces la Fundación decide cerrar pero no trasladarlo. La verdad que no sé de donde salió eso, ellos piensan dejar el Museo en Moreno. En cuanto a las piezas es un dinero bastante importante que hay que pagar para la restauración, para ellos es imposible afrontarlo. Agradecieron que nos contactemos con ellos, hacer la reunión, porque de ahora en más vamos a trabajar juntos porque el Municipio y la Fundación vamos a llevar adelante la reapertura. Nos va a llevar un tiempo porque hay que hacer unos cuantos arreglos pero el Museo no se va de Moreno, es una buena noticia, porque esto es mucho más que un Museo».